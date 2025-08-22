Gladbach - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Gladbach - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Hamburg bei seiner Rückkehr ins Oberhaus direkt punkten?

Unser Gladbach - HSV Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2025 lautet: Beide Klubs haben sich für die neue Saison viel vorgenommen, allerdings stockte zumindest im DFB-Pokal noch der Motor. Die Gäste haben uns dabei gar nicht überzeugt, deswegen rechnen wir ihnen in unserem Wett Tipp heute auch keine allzu großen Chancen aus.

Der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/26 wird mit einem besonderen Match abgeschlossen. In unserer Gladbach HSV Prognose begrüßen wir einen ganz speziellen Rückkehrer: Hamburg ist nach sieben langen Jahren des Wartens zurück im Oberhaus und will sich in diesem schnellstmöglich wieder etablieren.

Die Borussia auf der anderen Seite will den nächsten Schritt nach vorne machen und peilt das internationale Geschäft in der kommenden Saison an. Beide Klubs hatten in der 1. Runde des DFB-Pokals aber so ihre Probleme. Wir entscheiden uns aus guten Gründen dennoch für den Gladbach HSV Wett Tipp heute “Heimsieg” mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home. Diese Quote können Neukunden bei diesem Buchmacher auf ein noch viel höheres Level bringen.

Darum tippen wir bei Gladbach vs HSV auf “Heimsieg”:

Testspiele mitgerechnet hat Gladbach nur eine der letzten 10 Partien verloren (8S, 1U).

Der HSV entging in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Fünftligist Pirmasens nur knapp einer Blamage.

Hamburg hatte schon die Vorbereitung mit 5 Pleiten am Stück beendet.

Gladbach vs HSV Quoten Analyse:

Die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich schlagen in dieselbe Kerbe und schustern die Favoritenrolle der Borussia zu. Die Gladbach HSV Quoten für Wetten auf einen Sieg der Fohlen liegen im Schnitt bei 1,90. Mit einer 1,95 hat Bet-at-home für den Heimsieg aktuell ohnehin schon eine der Höchstquoten im Angebot. Doch es geht noch besser.

Denn dank des 500 % Quoten-Boost erhaltet ihr bei diesem Bookie die 6-fache Quote, wenn ihr vor Spielbeginn auf einen Sieger bzw. ein Unentschieden setzt. Bei der aktuellen Wettquote von 1,95 für einen Tipp auf Heimsieg würdet ihr bei einem Einsatz von 10,00 € also im Erfolgsfall nicht 19,50 €, sondern 117,00 € gewinnen und unabhängig davon einen 100 % Willkommensbonus erhalten.

Mit Gladbach HSV Wettquoten von bis zu 4,00 für einen Tipp auf die Gäste werden die Rothosen als doch klarerer Außenseiter gehandelt. Zumindest einen Treffer trauen die Buchmacher dem Bundesliga-Rückkehrer aber zu, was anhand von Quoten von höchstens 1,50 für “Beide Teams treffen” mehr als deutlich wird.

Gladbach vs HSV Prognose: Borussia setzt sich durch

Nach den Plätzen 10, 10 und 14 in den Jahren 2022 bis 2024 wollte Gladbach in der Vorsaison endlich wieder oben mitspielen und sich für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Lange Zeit sah das auch gut aus. Nach 28 Spieltagen stand die Borussia auf Platz 6. Der Rückstand auf Rang 3 betrug vier, der auf Platz 4 nur zwei Punkte.

Im Schlussspurt ging den Fohlen aber die Luft aus. Aus den letzten sechs Partien holten sie nur noch einen einzigen Zähler (1U, 5N), beendeten die Spielzeit schließlich erneut auf dem 10. Platz und damit zum vierten Mal in Folge in der unteren Tabellenhälfte. In den zehn Spielzeiten davor hatten sie es immer noch unter die ersten Neun geschafft. Für die neue Saison hat man sich im Borussia-Park wieder einiges vorgenommen.

Dass vom Start weg noch nicht alles rund läuft, wurde allerdings am vergangenen Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals deutlich. Bei Fünftligist Delmenhorst gewann die Borussia hochverdient, aber eben nur knapp mit 3:2 - trotz 26:8 Schüssen und Expected Goals von 4,41:0,35.

Mit dem Aufsteiger aus dem Norden kommt nun ein statistisch dankbarer Gegner in den Borussia-Park. Nur eines der letzten zehn Duelle gegen aufgestiegene Klubs haben die Borussen verloren - aber auch nur drei gewonnen (6U). Zu Hause liest sich die Bilanz aus den letzten acht Partien gegen Aufsteiger dagegen besser: 5 Siege, 3 Unentschieden. Im Rahmen der Gladbach HSV Prognose sind wir zuversichtlich, dass ein weiterer Heimdreier dazukommt.

Gladbach - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:2 Atlas Delmenhorst (A), 2:1 Brentford (A), 2:2 Brentford (A), 2:0 Valencia (H), 2:0 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1, 2:1 n.V. Pirmasens (A), 0:2 Mallorca (A), 1:5 Freiburg (A), 0:4 Lyon (H), 1:2 Sturm Graz (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. HSV: 1:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (A), 0:0 (H)

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Hamburger in der 1. Runde des DFB-Pokals sehr schwach präsentierten und letztlich nur mit viel Glück in die nächste Runde eingezogen sind. Beim Fünftligisten Pirmasens lagen sie bis in die Nachspielzeit nur mit 0:1 hinten, weil der Underdog beste Chancen ausließ.

In eben jener Nachspielzeit gelang den Rothosen der Ausgleich und in der Verlängerung dann auch der Siegtreffer. Nach regulärer Spielzeit standen Expected Goals von 2,87:1,01 pro Pirmasens in der Statistik. Schon in der Vorbereitung auf die neue Saison enttäuschten die Hamburger über weite Strecken.

Die letzten fünf Testspiele verlor der Aufsteiger allesamt. Mit 0:4 gegen Lyon oder 1:5 gegen Liga-Konkurrent Freiburg (Spielzeit 2x70 Minuten) waren teils empfindliche Pleiten dabei. Auch die schwache Vorbereitung der Rothosen ist daher mit ein Grund für unseren Gladbach HSV Tipp pro Borussia.

Zwar haben die Hamburger in den letzten fünf Saisons ihr Auftaktspiel immer gewonnen. Allerdings spielte der Klub da durchgehend in der 2. Bundesliga. Von den letzten sieben Begegnungen am 1. Spieltag einer Bundesliga-Saison haben sie dagegen nur eine einzige gewonnen - nämlich die in ihrer Abstiegssaison 2017/18.

So seht ihr Gladbach - HSV im TV oder Stream:

24. August 2025, 17:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In der Saison 2025/26 werden die Sonntagsspiele der Bundesliga von DAZN übertragen. Im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos könnt ihr daher auch diese Begegnung auf einem der linearen Sender oder im Stream verfolgen.

An das letzte Duell mit der Borussia hat Hamburg gemischte Gefühle. Zwar gewann man das bislang letzte Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der Saison 2017/18 zu Hause mit 2:1. Weil aber Wolfsburg damals parallel auch gegen Köln gewonnen hatte, konnten die Rothosen die Relegation nicht mehr erreichen und stiegen als 17. in die 2. Bundesliga ab. Von einem neuerlichen Sieg des Nord-Klubs gegen die Fohlen gehen wir in unserer Gladbach HSV Prognose nicht aus.

Gladbach vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Sander, Reitz, Honorat, Stöger, Hack; Tabakovic

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Pereira Cardoso, Sippel, Chiarodia, Friedrich, Netz, Castrop, Fraulo, Neuhaus, Swider, Weigl, Fukuda, Ranos

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli, Torunarigha; Gocholeishvili, Capaldo, Meffert, Muheim; Sahiti, Königsdörffer, Rössing-Lelesiit

Ersatzbank HSV: Peretz, Agyekum, Hefti, Katterbach, Mikelbrencis, Ramos, Soumahoro, Baldé, Dompé, Remberg, Glatzel, Philippe, Poulsen, Stange

Bislang sind die beiden Vereine genau 100mal in der Bundesliga aufeinandergetroffen. Die Borussen führen den direkten Vergleich mit 40 Siegen gegenüber 34 Niederlagen bei 26 Remis leicht an. Das bislang letzte Heimduell mit dem kommenden Gegner haben die Fohlen mit 3:1 für sich entschieden.

Für die Hamburger war es die einzige Pleite in den letzten sieben direkten Begegnungen im Oberhaus (4S, 2U) - und dennoch setzen wir bei unserem Gladbach HSV Tipp auf die Gastgeber. Falls ihr von dem oben erwähnten Quoten-Boost keinen Gebrauch machen könnt, dann versucht es gerne auch über eine Gratiswette ohne Einzahlung.

Unser Gladbach - HSV Tipp: “Heimsieg”

Natürlich hatte Gladbach beim Fünftligisten Delmenhorst seine Mühen, allerdings muss man bei allem Respekt für die Leistung des Underdogs trotzdem festhalten, dass das knappe Weiterkommen der Fohlen absolut verdient war. Vor allem in der Offensive wusste die Borussia zu gefallen und hätte auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können - anders als der HSV.

Der brachte offensiv ziemlich wenig zustande und rettete sich in fast letzter Sekunde in die Verlängerung, in der er dann einfach noch mehr Körner im Tank hatte als der Fünftligist aus Pirmasens. Alles in allem treffen hier zwei Teams aufeinander, die sich in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen vier Spielklassen tiefer spielende Mannschaften in die nächste Runde quälten, von denen die Fohlen aber den deutlich besseren Eindruck hinterließen.