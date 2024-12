Gladbach - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2024

Unser Gladbach - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Kiel müht sich im Abstiegskampf und wird auch in Mönchengladbach Probleme bekommen. Allerdings wird sich im Wett Tipp heute auch kein Torfestival ergeben.

Am 14. Dezember 2024 um 15:30 Uhr treffen Gladbach und Holstein Kiel im Borussia-Park aufeinander, für das 14. Bundesliga-Rundenspiel der Saison.

Gladbach, derzeit auf Platz 11 mit 18 Punkten, geht als Favorit ins Spiel, während Holstein Kiel auf dem 17. Platz nur fünf Punkte auf dem Konto hat. Gladbach hat in dieser Saison in 85 Prozent der Spiele ein Tor erzielt und konnte in den letzten fünf Heimspielen ungeschlagen bleiben.