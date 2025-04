Glasgow Rangers - Athletic Bilbao Tipp, Prognose 10.04.25

Unser Glasgow Rangers - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum Europa League Viertelfinale Spiel am 11.01.2025 lautet: Die Basken werden von den Buchmachern im Auswärtsspiel favorisiert, doch im Hexenkessel von Glasgow wird dies kein einfaches Unterfangen. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Ein spannender Abend erwartet uns im Ibrox Stadium, wenn die Rangers im Viertelfinale der Europa League auf Athletic Club treffen. Am 10. April 2025 um 21:00 Uhr wird der Anpfiff erfolgen.

Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen für die Glasgow Rangers Athletic Bilbao Prognose in dieser Saison schon gezeigt. Die Rangers, unter der Führung von Barry Ferguson, erzielten im Schnitt 2,0 Tore in den letzten fünf Spielen, während Athletic Bilbao, gecoacht von Ernesto Valverde, in den letzten fünf Spielen dreimal ohne Gegentor blieb.