Glasgow Rangers – Fenerbahce Tipp, Prognose, Quoten 13.3.

Unser Glasgow Rangers – Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Europa League Achtelfinale Rückspiel am 13.03.2025 lautet: Die Schotten haben sich mit einem 3:1-Auswärtssieg in Istanbul in eine gute Ausgangssituation gebracht. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich die Rangers im Hexenkessel nicht besiegen lassen.