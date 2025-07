Glasgow Rangers - Panathinaikos Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2025

SPORT1 Betting 21.07.2025 • 14:50 Uhr Glasgow Rangers - Panathinaikos Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions-League-Quali Wette | Wer darf auf die Ligaphase hoffen?

Unser Glasgow Rangers Panathinaikos Sportwetten Tipp zum Champions-League-Quali-Spiel am 22.07.2025 lautet: Zwei namhafte Vereine treffen schon früh in der CL-Qualifikation aufeinander. Im Wett Tipp heute dürfen sich die Zuschauer über Tore auf beiden Seiten freuen.

Während die meisten europäischen Vereine erst nach und nach die Vorbereitung für die neue Saison begonnen haben, steht in dieser Woche in der Qualifikation für die Champions League 2025/26 schon die zweite Runde ein. In einem absoluten Spitzenspiel treffen dabei die Vizemeister aus Schottland und Griechenland aufeinander.

Im Hinspiel am Dienstag im Ibrox Park schlagen sich die Quoten der Wettanbieter bei der Glasgow Rangers Panathinaikos Prognose recht deutlich auf die Seite der Gastgeber. Wir gehen die Partie etwas anders an und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano den Glasgow Rangers Panathinaikos Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Panathinaikos auf “Beide Teams treffen”:

In 3 von 4 Duellen zwischen beiden Teams fielen auf beiden Seiten Tore

In der Vorbereitung waren beide Mannschaften ziemlich treffsicher

Die Rangers müssen vorlegen - so entstehen Räume für Panathinaikos

Glasgow Rangers vs Panathinaikos Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen beide Vereine fast gleichauf. Die Schotten haben mit 97 Mio. Euro zu 94 Mio. Euro nur hauchdünn die Nase vorne. So spielt für die Buchmacher bei den Glasgow Rangers vs Panathinaikos Quoten der Heimvorteil eine große Rolle.

Denn für einen Sieg der Gastgeber gibt es Quoten zwischen 1,80 und 1,93. Und ein Erfolg der Griechen wird bei den besten Buchmachern mit Glasgow Rangers gegen Panathinaikos Wettquoten zwischen 3,75 und 4,33 bezahlt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Panathinaikos Prognose: Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel?

In der vergangenen Saison mussten sich die Rangers in Schottland zum vierten Mal in Folge mit dem zweiten Platz hinter dem Erzrivalen Celtic begnügen. Am Ende betrug der Rückstand auf den Nachbarn 15 Punkte. Im Februar 2025 wurde Coach Philippe Clement entlassen. Die “Gers” lagen schon weiter hinter Rang 1 zurück, hatten zum ersten Mal seit 1991 zu Hause gegen St. Mirren verloren und waren im Pokal in Ibrox gegen den schottischen Championship-Verein Queen’s Park ausgeschieden. In dieser Spielzeit soll es mit Russell Martin ein neuer Coach richten.

Martin hatte 2023/24 Southampton zurück in die Premier League geführt. Bisher haben die Verantwortlichen knapp 15 Mio. Euro auf dem Transfermarkt ausgegeben. Absolviert wurde in der Vorbereitung lediglich ein Testspiel. Am 6. Juli trennte man sich mit einem 2:2 gegen den Club Brügge. In den vergangenen Jahren war der Verein international sehr erfolgreich. Das müssen wir bei unserem Glasgow Rangers Panathinaikos Tipp berücksichtigen. 2024/25 schieden die Rangers erst im Europa-League-Viertelfinale gegen Athletic Bilbao aus. Und 2021/22 hatte man sogar das EL-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt erreicht.

Seit der Saison 2009/10 warten die Grünen aus Athen auf eine Meisterschaft in Griechenland. Seitdem hat Panathinaikos immerhin dreimal den Pokal gewonnen, zuletzt in der Spielzeit 2023/24. Und auch in der vergangenen Runde ging diese Serie nicht zu Ende. Ende Oktober übernahm der Portugiese Rui Vitoria das Traineramt beim Kleeblatt, Vorgänger Diego Alonso durfte sich nur gut vier Monate im Amt versuchen und wurde dann vor die Tür gesetzt.

Am Ende kletterte PAO unter dem neuen Mann in den Meister-Playoffs immerhin noch von Rang drei auf zwei. Der Rückstand auf Piräus betrug aber 16 Zähler. Im aktuellen Transferfenster hat der Verein für drei neue Spieler fünf Mio. Euro ausgegeben. Zudem wurden fünf Testspiele ausgetragen. Hier gab es zwei Siege (3:1 gegen Westerlo und 3:0 Metalist 1925), ein Remis (0:0 gegen Schalke) und zwei Niederlagen (gegen 1:2 Braga und 0:1 Nordsjaelland). In der vergangenen Spielzeit standen die “Prassinoi” in der UEFA Conference League im Achtelfinale und schieden dabei gegen Fiorentina aus.

Glasgow Rangers - Panathinaikos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 2:2 Club Brügge (H), 2:2 Hibernian (A), 3:1 Dundee United (H), 4:0 Aberdeen (H), 1:1 Celtic (H)

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 3:1 Westerlo (H), 1:2 Braga (H), 0:0 Schalke (H), 3:0 Metalist 1925 (H), 0:1 Olympiakos (H)

Letzte Spiele Glasgow Rangers vs Panathinaikos: 1:1 (A), 0:0 (H), 1:3 (H), 1:1 (A)

Für unsere Glasgow Rangers Panathinaikos Prognose werfen wir auch einen Blick auf den direkten Vergleich. Erstmals standen sich beide Vereine in der Saison 2003/2004 in der Gruppenphase der Champions League gegenüber.

Damals trennte man sich in Athen mit einem 1:1. PAO gewann das Rückspiel in Glasgow mit 3:1. Das zweite Aufeinandertreffen stammt aus der Europa-League-Spielzeit 2007/08. In der dritten Runde endeten sowohl Hin- als auch Rückspiel ohne Sieger.

Da die “Gers” nach einem 0:0 im Ibrox Park das zweite Duell im Apostolos Nikolaidis von Athen mit einem 1:1 beenden konnten, sprach damals die Auswärtstorregel für ein Weiterkommen der Schotten.

Wenn drei von vier Vergleichen zwischen beiden Mannschaften mit einem Remis beendet wurden, müssen wir diesen Ausgang auch dieses Mal auf dem Zettel haben. Für den Glasgow Rangers Panathinaikos Tipp “Unentschieden” gibt es bei Betano eine 3,30.

Neu- und Bestandskunden des Anbieters können diese Wette durch den aktuellen Betano Promo Code etwas absichern.

Glasgow Rangers vs Panathinaikos: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Glasgow Rangers: Butland - Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons - Raskin, Diomande, Rothwell - Dowell, Danilo, Aasgard

Ersatzbank Glasgow Rangers: Munn, Kelly (Tor), Fernandez, Hutton, Ridvan, Rice, Bajrami, McCausland, Gentles, Curtis, Cortes, King, Pröpper, Jefte, Barron,

Startelf Panathinaikos: Lodygin- Vagiannidis, Jedvaj, Kyriakopoulos, Touba, - Chirivella, Siopis - Tete, Djuricic, Gregou - Ioannidis

Ersatzbank Panathinaikos: Dragowski, Mladenovic (Tor) Ingason, Maksimovic, Bregou, Swiderski, Kotsiras, Mancini, Palmer-Brown, Cerin, Bakasetas, Pellistri

Bei den Hausherren steht hinter dem Einsatz von Neuzugang Thelo Aasgard noch ein Fragezeichen. Die Gäste müssen ohne Georgios Kyriopoulos auskommen. Große Auswirkungen auf die Glasgow Rangers Panathinaikos Prognose haben beide Personalien aber nicht.

Unser Glasgow Rangers - Panathinaikos Tipp: Beide Teams treffen

Zu Beginn einer neuen Saison fällt ein Tipp immer schwer. Das ist auch bei dem Hinspiel zwischen den Rangers und Panathinaikos nicht anders. Zudem treffen hier noch zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander.

In beiden Partien spielt der Heimvorteil eine wichtige Rolle. Am Dienstag müssen die Schotten Gas geben, um sich eine gute Position fürs Rückspiel in Athen zu verschaffen. Dadurch ergeben sich aber auch Räume für die Grünen aus der griechischen Hauptstadt.