Griechenland - Schottland Tipp, Prognose, Quoten 20.03.25

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 12:00 Uhr Griechenland - Schottland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Schaffen die Hellenen den Aufstieg?

Unser Griechenland - Schottland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 20.03.2025 lautet: Die Griechen waren eine der positiven Überraschungen im laufenden NL-Wettbewerb. Im Wett Tipp heute müssten sich die Griechen eine gute Ausgangslage für die Partie in Glasgow herausspielen.

In den letzten beiden Spielzeiten der Nations League reichte ein 3. Platz am Ende der Gruppenphase immer für den Klassenerhalt. In dieser Saison wurden die Regularien aber geändert. Der Letzte steigt direkt ab und der Dritte muss in den Playoffs gegen den Zweiten aus der nächst niedrigeren Liga um das Ticket in der höheren Spielklasse kämpfen.

Darum geht es auch in unserer Griechenland Schottland Prognose. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Piräus. Das Rückspiel wird am Sonntag in Glasgow ausgetragen. Die Quoten sehen im ersten Duell die Hausherren vorne.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Bet365 den Griechenland Schottland Wett Tipp heute “Sieg Griechenland & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Schottland auf “Sieg Griechenland & Unter 4,5 Tore”:

Griechenland hat nur eines der letzten 7 Länderspiele verloren

Schottland konnte gerade mal 3 der vergangenen 18 Partien für sich entscheiden

Die Hellenen haben den direkten Aufstieg in die NL-Liga A nur aufgrund des Torverhältnisses verpasst

Griechenland vs Schottland Quoten Analyse:

Zwei Dinge haben für die Griechenland vs Schottland Quoten große Bedeutung: Die “Ethniki” genießt am Donnerstag Heimvorteil. Zudem haben die Hellenen auch in der FIFA-Weltrangliste die Nase knapp vorne (Platz 39 zu 45).

So klettern die Quoten für einen Heimsieg auf einen Höchstwert von 2,07. Auf der Gegenseite warten bei den besten Wettanbietern für einen Erfolg der Gäste Griechenland gegen Schottland Wettquoten zwischen 3,75 und 4,15 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Griechenland vs Schottland Prognose: Die Hausherren haben das Momentum auf ihrer Seite

Die Griechen haben dem großen Favoriten in der Nations-League-Gruppe B2 einen harten Fight geliefert. Nach sechs Partien hatten die Hellenen mit 15 Punkten aus fünf Siegen und einer Niederlage genauso viele Zähler auf dem Konto wie die Engländer. Das große Highlight war der 2:1-Sieg der “Ethniki” im Oktober in Wembley. Da die Three Lions aber das Rückspiel in Athen mit 3:0 gewinnen konnten, sprach das Torverhältnis aus dem direkten Vergleich für die Briten, die sich somit den direkten Aufstieg in die Liga A sicherten.

Griechenland will nun aber über den Umweg Playoffs den Engländern folgen. Die Bilanz unter Coach Ivan Jovanovic, der die Auswahl im August 2024 übernommen hat, kann sich mit fünf Siegen und der einen Niederlage gegen England mehr als nur sehen lassen. Unter dem serbischen Coach will sich das Land erstmals nach 2014 wieder für ein großes Turnier qualifizieren. Der Trainer kann mit Vlachodimos, Tsimikas und Mavropanos auch auf drei Legionäre aus der Premier League zurückgreifen.

Die schottische Nationalmannschaft hat mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 und dem Aufstieg in die Nations-League-Gruppe A in der jüngsten Vergangenheit zwei große Erfolge gefeiert. Bei der EM im vergangenen Jahr mussten sich die Bravehearts aber mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der Gruppe A mit dem letzten Platz begnügen. Nun droht den Briten auch noch der Abstieg in die NL-Liga B. Aus den ersten vier Partien der Gruppe A1 hatten die Männer von Coach Steve Clarke lediglich einen Punkt geholt.

Mit zwei Siegen in den letzten beiden Länderspielen, einem 1:0 daheim gegen Kroatien und einem 2:1 in Polen, konnten sich die Schotten aber noch auf Platz 3 retten. Die Bilanz aus den letzten 18 Partien ist mit drei Siegen, bei zehn Niederlagen (5U) jedoch immer noch stark ausbaufähig. Für den Griechenland Schottland Tipp macht der SFA-Auswahl Hoffnung, dass man die NL-Gastspiele in Portugal und Kroatien im laufenden Wettbewerb nur jeweils knapp mit 1:2 verloren hat.

Griechenland - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:0 Finnland (A), 0:3 England (H), 2:0 Irland (H), 2:1 England (A), 2:0 Irland (A)

Letzte 5 Spiele Schottland: 2:1 Polen (A), 1:0 Kroatien (H), 0:0 Portugal (H), 1:2 Kroatien (A), 1:2 Portugal (A)

Letzte Spiele Griechenland vs Schottland: 0:1 (A), 1:0 (H)

Der direkte Vergleich liefert uns für die Griechenland vs. Schottland Prognose keine große Hilfestellung.

Beide Nationen standen sich bisher nur in der Qualifikation für die EM 1996 gegenüber. Damals endeten beide Spiele mit einem 1:0-Heimsieg.

Wiederholt sich die Geschichte? Ein 1:0-Sieg für die Hausherren ist am Donnerstag ein durchaus wahrscheinliches Ergebnis, auf dem Wettmarkt aber mit einem recht großen Risiko verbunden.

Dafür bekommt ihr bei Interwetten für den Griechenland gegen Schottland Tipp auch eine hohe Quote von 6,25. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das Risiko einzugehen, könntet ihr zuvor noch den aktuellen Interwetten Gutschein einlösen!

So seht ihr Griechenland - Schottland im TV oder Stream:

20. März 2025, 20:45 Uhr, Stadio Georgios Karaiskaki, Piräus

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt nicht nur die Rechte für die Champions League und zahlreiche europäische Top-Ligen, sondern auch für die UEFA Nations League. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind lediglich die Länderspiele der jeweils heimischen Nationalmannschaften im Free-TV zu sehen.

So wird das Duell zwischen Griechenland und Schottland, welches am Donnerstag um 20:45 Uhr im Stadio Georgios Karaiskaki von Piräus angepfiffen wird, bei diesem Streaming-Anbieter gezeigt.

Griechenland vs Schottland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Griechenland: Vlachodimos - Tsimikas, Mavropanos, Giannoulis, Chatzidiakos - Zafeiris, Mantalos, Kourbelis, Pelkas. Siopis - Pavlidis

Ersatzbank Griechenland: Mandas, Tzolakis (Tor), Rota, Retsos, Koulierakis, Vagiannidis, Konstantelias, Alexandropoulos, Mouzakitis, Karetsas, Masouras, Tzolis, Fountas, Douvikas, Chatzigiovanis, Ioannidis

Startelf Schottland: Gordon - Robertson, Tierney, McKenna, Souttar - McTominay, McGinn, Christie, McLean, Gilmour - Adams

Ersatzbank Schottland: Kelly, Slicker (Tor), Hanley, Hendry, Ralston, Porteous, Johnston, Ferguson, Miller, Nisbet, Conway, Wilson

Die Schotten können in der Nationalmannschaft wieder auf wichtige Spieler wie Tierney (Arsenal) oder Ferguson (Bologna) zurückgreifen. Dafür fallen aber Profis wie Doak (Middlesbrough), Dykes (Birmingham) und Doig (Sassuolo) aus.

Bei den Griechen fehlen lediglich Giakoumakis (Cruz Azul) und Bakasetas (Panathinaikos). So müssen wir unsere Griechenland Schottland Prognose aufgrund der Ausfälle nicht wirklich anpassen.

Unser Griechenland - Schottland Tipp: Sieg Griechenland & Unter 4,5 Tore

Das große Ziel der griechischen Nationalmannschaft ist die Quali für die WM 2026. Darauf hat man nach der tollen Nations-League-Gruppenphase mit fünf Siegen und 11:4 Toren (1N) auch gute Chancen.

Nun will sich die “Ethniki” aber zunächst noch mit dem Aufstieg in die NL-Liga A belohnen. Dabei muss man mit den Hellenen rechnen. Sicherlich haben die Schotten die letzten beiden Spiele im laufenden Wettbewerb gewonnen, doch am Ende sprechen im Hinspiel Gründe wie die Qualität, der Heimvorteil und die Formkurve doch für die Griechen. Dabei dürfen die Zuschauer aber wohl kein Torfestival erwarten.