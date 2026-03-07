Großer Preis von Australien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 08.03.2026

SPORT1 Betting 07.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Australien - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 08.03.2026.

Am kommenden Wochenende ist es endlich so weit: Die Formel 1 startet in ihre Saison 2026. Wie seit 1985 wird das neue Rennjahr auch dieses Mal in Australien eröffnet. Die ersten zehn Jahre wurde der Große Preis von Australien noch in Adelaide ausgetragen. Seitdem findet das Auftaktrennen immer im Albert Park von Melbourne statt.

In diesem Jahr beginnen alle Teams nach dem „größten Umbruch der Geschichte“ quasi bei null. Das Team McLaren konnte im Vorjahr den Konstrukteurs-Titel holen und stellte mit Lando Norris auch den Weltmeister. Wer startet mit einem Sieg in die neue Saison? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in unserer Formel 1: Großer Preis von Australien Prognose.

Für unseren Wett Tipp „Leclerc kommt in die Top 3" bietet Bet-at-home eine attraktive Quote von 1,85.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Strecke im Albert Park ist 5,278 km lang. Der Große Preis von Australien bietet schnelle Geraden, weitläufige Kurven, rasche Richtungswechsel und starke Bremszonen, die zum Überholen einladen. Natürlich kann auch das wechselhafte Wetter in Melbourne eine Rolle spielen.

Die besten Buchmacher, die euch die besten Sportwetten Apps zur Verfügung stellen, freuen sich natürlich auch schon auf die neue Formel-1-Saison. Aktuell sehen die Quoten bei Bet-at-home im Markt „Wer wird Weltmeister?“ wie folgt aus:

George Russell 2,90

Max Verstappen 3,90

Charles Leclerc 4,90

Lewis Hamilton 6,75

Lando Norris 9,00

Andrea Kimi Antonelli 9,50

Oscar Piastri 14,0

Bei den Konstrukteuren sieht Bet-at-home auch Mercedes vorne (2,20). Dahinter folgen Ferrari und McLaren mit einer Quote von 3,50. Red Bull landet lediglich mit einer Quote von 8,00 auf Rang 4. Die Quoten fürs erste Rennen in Australien sind ein Spiegelbild der beiden Langzeit-Märkte.

Mercedes gilt nach der Offseason als stärkstes Team. Der Rennstall mit dem “Stern” fuhr bei den Tests am meisten und brachte ein vielversprechendes Tempo mit. Im vergangenen Jahr konnte George Russell zwei Rennen gewinnen und wurde in der Weltmeisterschaft am Ende Vierter. Nur einmal verpasste der Brite die Punkte. In der Konstrukteurswertung sicherte sich der Rennstall sogar den zweiten Rang.

Natürlich muss man 2026 auch Red Bull und den vierfachen Weltmeister Max Verstappen auf dem Zettel haben. Dem Niederländer fehlten nach dem letzten Rennen gerade mal zwei Punkte auf Rang 1. In dieser Saison fahren die Bullen erstmals mit einem in Zusammenarbeit mit Ford eigens entwickelten Motor.

Für Ferrari war die Saison 2025 eine große Enttäuschung. Lewis Hamilton blieb ohne Sieg und landete in der Weltmeisterschaft lediglich auf Rang 6. Am Ende hatte der Brite 86 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der sich den vierten Platz sicherte. Hamilton muss nun zeigen, dass er seinen Zenit noch nicht überschritten hat.

Der amtierende Weltmeister McLaren steht dagegen wohl vor einem schweren Jahr. Ende August sah Oscar Piastri schon wie der kommende Weltmeister aus. Nach seinem Sieg beim Großen Preis der Niederlande führte er die Fahrerwertung mit 34 Punkten Vorsprung an. Am Ende wurde der Australier sogar noch von Max Verstappen auf Rang drei verdrängt.

Formel 1: Großer Preis von Australien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Formel 1: Großer Preis von Australien Prognosen berücksichtigen dabei vor allem die Eindrücke von den Testfahrten.

Leclerc kommt in die Top 3 ( Quote 1,64 bei Bet-at-home ): Da die Wette auf den Sieger etwas riskant ist, entscheiden wir uns bei dem Haupttipp für einen anderen Markt. Ferrari war mit starken Performances sowie einer beeindruckenden Geschwindigkeit in Barcelona und Bahrain ein Gewinner der Testfahrten. Die neuen Regeln scheinen der Scuderia zu liegen. Vor allem Leclerc fuhr einige der schnellsten Zeiten des Winters und war der einzige Fahrer, der gegen Ende der Tests besonders aggressive Rundenzeiten erzielte. Der SF-26 wirkte vor allem auf den Geraden besonders effizient. Ein Faktor, der sich im Albert Park als vorteilhaft erweisen könnte. So trauen wir Leclerc einen Platz auf dem Podium zu.

Tipps auf das erste Rennen einer Saison müssen natürlich vorsichtig gespielt werden. Die wirkliche Form der Teams ist noch schwierig einzuschätzen. Viele Rennställe versuchen bei den Testfahrten ihren wahren Leistungsstand noch zu verbergen. Außer der Testfahrten gibt es nur wenige Anhaltspunkte. Sollten sich die Testergebnisse jedoch bestätigen, dürfte Russell gute Chancen auf den Sieg in Melbourne haben. Wir gehen aber auf Nummer Sicher und rechnen mit einem Podium für den Ferrari-Piloten Leclerc.