Großer Preis von Miami Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Miami - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 03.05.2026.

Am Wochenende ist es endlich soweit: Nach vier Wochen Zwangspause, die durch die Absagen der Grand Prix von Bahrain und Saudi-Arabien entstanden ist, setzt die Formel 1 ihre Saison 2026 fort. Die FIA und die Teams haben die Zeit genutzt und ein großes Paket von Anpassungen vor dem Großen Preis von Miami vereinbart.

Kann Mercedes seine Dominanz fortsetzen? Das deutsch-englische Rennteam hat alle drei Saisonrennen gewonnen und mit Andrea Kimi Antonelli führt ein Mercedes-Pilot die Weltmeisterschaft an. Buchmacher Interwetten sieht auch in den USA Antonelli und seinen Teamkollegen George Russell vorne.

Für unseren Wett Tipp „Sieg Kimi Antonelli“ bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 2,60.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern in Deutschland. Wir haben den Wettanbieter ausgiebig getestet. Neukunden dürfen sich auf den Interwetten Bonus freuen. Und auch Bestandskunden gehen mit dem aktuellen Interwetten Gutschein Code nicht leer aus. Zudem hat Interwetten immer wieder auch Gratiswetten auf Lager.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der Große Preis von Miami wird auf einer eigens für das Rennen errichteten Strecke rund um das Hard Rock Stadium ausgetragen, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins. Der Kurs, der durch Abschnitte öffentlicher Straßen sowie Parkflächen des Stadions führt, ist 5,412 Kilometer lang und wird über 57 Runden gefahren.

Buchmacher Interwetten hat für den Grand Prix natürlich zahlreiche Wetten im Angebot. Im Mittelpunkt steht der Markt “Wer gewinnt das Rennen in Miami?”. Und hier sehen die Quoten aktuell wie folgt aus:

Kimi Antonelli 2,60

George Russell 3,25

Charles Leclerc 7,00

Oscar Piastri 7,00

Lando Norris 11,00

Lewis Hamilton 13,0

Max Verstappen 21,0

Nach seinem Sieg in Japan führt Kimi Antonelli mit 72 Punkten die Formel 1-Weltmeisterschaft vor seinem Teamkollegen George Russell (63 Punkte) an. Mit 19 Jahren ist der Italiener der jüngste Fahrer, der jemals in der Formel-1-Fahrerwertung ganz oben gestanden ist.

Der Große Preis von Miami könnte der Startschuss für eine „neue Weltmeisterschaft“ sein. Durch die lange Pause bietet sich den Teams die erste echte Gelegenheit bietet, umfangreiche Update-Pakete auszurollen.

Mercedes

Mercedes hat die ersten drei Rennen dominiert. Alle drei Pole Positions gingen an den deutsch-englischen Rennstall. George Russell startete in Melbourne von P1, Andrea Kimi Antonelli in Shanghai und Suzuka. Alle drei Rennen wurden schließlich auch von der Pole Position aus gewonnen. Die Pause kam für Mercedes wohl zu einer eher ungünstigen Zeit. Denn man hatte das eindeutig stärkste Auto und auch das Momentum auf seiner Seite. Nun hatten die anderen Teams viel Zeit, um den Rückstand aufzuholen.

McLaren

Die größte Enttäuschung des Saisonstarts war der aktuelle Weltmeister McLaren. Dreimal konnten die Autos nicht einmal die Formation Lap erreichen. Aktuell stehen lediglich zwei fünfte Plätze und ein zweiter Rang in der Bilanz. Die Formkurve zeigte zuletzt aber etwas nach oben. Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri schafften es in Suzuka auf die Plätze 5 und 3 im Qualifying. Piastri wurde am Ende Zweiter.

Ferrari

Die Leistungen von Ferrari sahen bei den ersten drei Rennen vielversprechend aus. Leclerc kann zwei dritte Plätze und einen vierten Rang vorweisen. Lewis Hamilton kam als Vierter, Dritter und Sechster ins Ziel. Doch die neuen Regularien könnten der Scuderia nun einen Strich durch die Rechnung machen. Auf der Gegenseite gehören die Italiener zu den Teams, von denen für das Florida-Rennen ein signifikantes Paket erwartet wird.

Red Bull

Neben McLaren waren die Roten Bullen auch eine riesige Enttäuschung. Red Bull erlebte den schlimmsten Start in eine Saison seit 2015. Max Verstappen war mit den neuen Autos und den neuen Regeln sichtlich unzufrieden. Das Auto scheint fundamentale Mängel aufzuweisen, die es schwierig machen, ein Set-up zu finden und Grip zu generieren. So kam dem Team die Pause gelegen. Für Miami sollen vor allem Komponenten ausgetauscht werden, die entscheidendes Gewicht einsparen.

Formel 1: Großer Preis von Miami: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Formel 1: Großer Preis von Miami Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Kimi Antonelli ( Quote 2,60 bei Interwetten ): Eine Wette auf den Sieger eines Formel-1-Grand-Prix ist immer etwas riskant. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Doch uns geht es ähnlich wie Buchmacher Interwetten. Wir sehen die jungen Italiener auch in Miami wieder vorne. Antonelli fährt unbekümmert und kommt bisher am besten mit den neuen Autos zurecht. Im ersten Training des Grand Prix in Florida war der 19-Jährige erneut schneller an sein Teamkollege. Und am Ende wird am Team Mercedes, das in den letzten vier Wochen auch nicht auf der faulen Haut gelegen ist, sowieso kein Weg dran vorbeiführen.

Eine Wette auf den Sieger eines Formel-1-Grand-Prix ist immer etwas riskant. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Doch uns geht es ähnlich wie Buchmacher Interwetten. Wir sehen die jungen Italiener auch in Miami wieder vorne. Antonelli fährt unbekümmert und kommt bisher am besten mit den neuen Autos zurecht. Im ersten Training des Grand Prix in Florida war der 19-Jährige erneut schneller an sein Teamkollege. Und am Ende wird am Team Mercedes, das in den letzten vier Wochen auch nicht auf der faulen Haut gelegen ist, sowieso kein Weg dran vorbeiführen. Sieger Team Mercedes ( Quote 1,53 bei Interwetten ): Wir glauben nicht daran, dass die anderen Rennställe in der rennfreien Zeit den Rückstand auf Mercedes aufholen konnten. Denn das deutsch-englische Team hatte sowieso schon einen riesigen Vorsprung und konnte im letzten Monat auch an seinem Auto arbeiten. So gehen wir davon aus, dass der Sieg auf jeden Fall an den Konstrukteur “Mercedes” geht und bekommen dafür bei Interwetten eine ordentliche Quote von 1,53.

Wir glauben nicht daran, dass die anderen Rennställe in der rennfreien Zeit den Rückstand auf Mercedes aufholen konnten. Denn das deutsch-englische Team hatte sowieso schon einen riesigen Vorsprung und konnte im letzten Monat auch an seinem Auto arbeiten. So gehen wir davon aus, dass der Sieg auf jeden Fall an den Konstrukteur “Mercedes” geht und bekommen dafür bei Interwetten eine ordentliche Quote von 1,53. Oscar Piastri kommt in die Top 3 ( Quote 1,83 bei Interwetten ): In den USA dürfte nun auch endlich die Stunde von McLaren schlagen. Der Titelverteidiger hat den Start in den Sand gesetzt. Doch das Papaya-Team weiß wie man die Kurve kriegt. Schon 2023 markierte das Rennen in Miami für McLaren einen Wendepunkt. 2024 gewann Norris in Florida sein erstes Rennen jemals und 2025 belegten die Fahrer beim Großen Preis von Miami Platz eins und zwei. Zudem zeigte, wie schon erwähnt, in Suzuka die Formkurve nach oben. Oscar Piastri, der beim ersten Training für das Rennen am Sonntag auf Rang 3 landete, ist für uns mit einer Quote von 1,83 ein Kandidat fürs Treppchen.

In den USA dürfte nun auch endlich die Stunde von McLaren schlagen. Der Titelverteidiger hat den Start in den Sand gesetzt. Doch das Papaya-Team weiß wie man die Kurve kriegt. Schon 2023 markierte das Rennen in Miami für McLaren einen Wendepunkt. 2024 gewann Norris in Florida sein erstes Rennen jemals und 2025 belegten die Fahrer beim Großen Preis von Miami Platz eins und zwei. Zudem zeigte, wie schon erwähnt, in Suzuka die Formkurve nach oben. Oscar Piastri, der beim ersten Training für das Rennen am Sonntag auf Rang 3 landete, ist für uns mit einer Quote von 1,83 ein Kandidat fürs Treppchen. Max Verstappen kommt in die Top 6 (Quote 1,73 bei Interwetten): Und last but not least wird es auch Zeit für ein Statement von “Mad Max”. Red Bull und der Niederländer sind in Miami traditionell stark. Zwei der ersten drei Ausgaben des Rennens gingen an die Bullen. Der vierfache Weltmeister war historisch gesehen der stärkste Fahrer auf dieser Strecke. Verstappen führte hier seit 2022 119 von 228 Grand-Prix-Runden an und ist der Einzige, der bei allen vier Miami-Grand-Prix mindestens eine Runde in Führung lag. So müsste doch dieses Mal mit einer 1,73 eine Platzierung in den Top 6 drin sein. Zumal der 29-Jährige im ersten Training am Freitag gleich mal auf dem zweiten Platz landete.

Das erste Rennen nach der Zwangspause verspricht Spannung: Andrea Kimi Antonelli will seinen dritten Sieg in Serie. George Russell möchte die WM-Führung zurückerobern. Und Max Verstappen muss dringend eine Antwort auf eine bisher schwierige Saison liefern. Mercedes wird weiterhin das Topteam sein. Doch McLaren, Ferrari und Red Bull wittern nach der Pause und den Updates ihre Chance.