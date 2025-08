Großer Preis von Ungarn 2025 Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2025

SPORT1 Betting 02.08.2025 • 18:00 Uhr Großer Preis von Ungarn 2025 Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Formel 1 Wette | Feiert McLaren den nächsten Sieg?

Unser Großer Preis von Ungarn 2025 Sportwetten Tipp zum Formel 1 Rennen am 03.08.2025 lautet: Das McLaren-Team dominiert aktuell die Formel-1-Szene. Auch im Wett Tipp heute sind die Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris wieder zu Recht die klaren Favoriten.

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 wird am Wochenende in Ungarn fortgesetzt. Das 14. von 24 Rennen wird auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest ausgetragen. In der Fahrerwertung führt aktuell Piastri (McLaren) mit 15 Punkten vor seinem Teamkollegen Norris und mit 61 Punkten vor Max Verstappen (Red Bull).

In der Konstrukteurswertung liegt McLaren mit 417 Zählern auf Rang 1. Dahinter folgen Ferrari (210) und Mercedes (209). Auch bei den Quoten der Großer-Preis-von-Ungarn-2025-Prognose liegt das Duo Piastri/Norris vorne. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,65 bei Betano den Großer Preis von Ungarn 2025 Wett Tipp heute “Sieg Piastri”.

Darum tippen wir beim Großer Preis von Ungarn 2025 auf “Sieg Piastri”:

Form und Momentum sprechen für den Australier

Der Hungaroring belohnt geringen Reifenverschleiß und konstantes Tempo

Piastri hat schon im Vorjahr in Ungarn gewonnen

Großer Preis von Ungarn 2025 Quoten Analyse:

Seit 1986 gehört der Hungaroring ununterbrochen zum Formel-1-Kalender. Am Sonntag werden 70 Runden à 4,381 Kilometer gefahren (Gesamtdistanz: 306,67 km). Die Strecke ist technisch anspruchsvoll und für ihre engen Kurven sowie wenigen Überholmöglichkeiten bekannt. Die Fahrer müssen mit einem geringen Grip rechnen.

Wenig überraschend ergibt der Blick auf die Großer-Preis-von-Ungarn-2025-Quoten ein klares Bild: Oscar Piastri und Lando Norris sind für die besten Buchmacher die klaren Favoriten auf den Sieg. Die beiden Teamkollegen werden mit Siegquoten von 2,50 und knapp darüber auf die Strecke geschickt.

Auch bei den Teams hat McLaren mit Großer-Preis-von-Ungarn-2025-Siegquoten von unter 1,50 klar die Nase vorne. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Großer Preis von Ungarn 2025 Prognose: Wer kann McLaren stoppen?

Auch im vergangenen Jahr dominierte das Team McLaren den Grand Prix von Ungarn. Oscar Piastri fuhr von Rang zwei aus ein starkes Rennen und feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1. Polesetter Lando Norris musste kurz vor dem Ende des Rennens seinen Teamkollegen nach einem Strategiepatzer bei McLaren vorbeiziehen lassen.

Und auch in dieser Saison spricht alles für die beiden Fahrer aus dem britischen Team. Norris konnte schon vier Rennen 2025 für sich entscheiden. Piastri kommt nach dem Erfolg in Spa am vergangenen Wochenende auf sechs Siege. Vor allem seine Leistung beim jüngsten Großen Preis von Belgien war beeindruckend. Mit einem weiteren Triumph könnte der Australier den Vorsprung in der Fahrerwertung auf seinen Teamkollegen auf 23 Punkte ausbauen.

Was ist mit den anderen Fahrern? Wir dürfen Lewis Hamilton nicht aus den Augen verlieren. Der aktuelle Ferrari-Pilot ist mit acht Siegen der Rekordgewinner in Budapest. Der letzte Sieg des Briten in Ungarn stammt zwar aus dem Jahr 2020. Zudem wartet der siebenfache Weltmeister seit dem Las-Vegas-Grand-Prix 2024 auf ein Top-3-Finish.

In Spa-Francorchamps am vergangenen Wochenende hat Teamkollege Charles Leclerc mit seinem dritten Platz allerdings gezeigt, was in dem Auto steckt. Und auch die Leistung von Hamilton in Belgien, der aus der Pit-Lane noch auf Platz 7 gefahren ist, war durchaus vielversprechend.

Und was ist mit Weltmeister Max Verstappen? Der Niederländer konnte seit drei Rennen keinen Platz mehr auf dem Podium ergattern. So eine Serie hat Verstappen seit 2019 nicht mehr ertragen müssen. Und nun wartet auch noch eine Strecke, auf der sich Red Bull traditionell nicht so wohl fühlt.

Trotzdem trauen wir dem vierfachen Champion eine Top-3-Platzierung zu. Für den Großer-Preis-von-Ungarn-2025-Tipp “Verstappen landet auf dem Podium” gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,50.

Unser Großer Preis von Ungarn 2025 Tipp: Sieg Piastri

Mit zehn Siegen aus 13 Rennen der Saison 2025, darunter vier Doppelerfolgen aus den vergangenen fünf Grand Prix, ist McLaren auch in Ungarn der große Favorit. Die enge und kurvige Strecke des Hungaroring dürfte dem Team aus Großbritannien besonders gut liegen.

So stellt sich wohl nur noch die Frage, welcher der beiden Piloten als erster ins Ziel kommt? Oscar Piastri hat an das Rennen in Ungarn beste Erinnerungen. Zudem führt er nicht zufällig die Formel-1-Fahrerwertung an.

Der Sieg in Belgien dürfte dem Australier weiter Rückenwind und Selbstvertrauen verleihen. Vor allem in den entscheidenden Momenten und in den kleinen Duellen gegen seinen Teamrivalen hat Piastri aktuell die Nase vorne.

Auch beweist er unter wechselhaften und heißen Streckenbedingungen das beste Reifenmanagement. Und am Wochenende sind wieder ein geringer Reifenverschleiß und ein konstantes Tempo gefragt.