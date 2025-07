Hacken - Anderlecht Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2025

SPORT1 Betting 30.07.2025 • 18:00 Uhr Hacken - Anderlecht Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Qualifikation Wette | Ist der Kunstrasen ein Vorteil für die Gastgeber?

Unser Hacken - Anderlecht Sportwetten Tipp zum Europa League Qualifikationsspiel am 31.07.2025 lautet: Im Wett Tipp heute ärgern sich die Wespen über das fünfte sieglose Pflichtspiel in Folge.

Die schwedische Allsvenskan hat ihren Spielplan an den Jahreskalender angegliedert. Dementsprechend stecken die Gastgeber mitten in der Saison. Eigentlich sollte das ein Vorteil sein, doch davon ist in der Hacken Anderlecht Prognose überhaupt nicht die Rede.

Als Grund führen wir die letzten Resultate der Wespen heran. Der schwedische Vertreter verlor nicht nur das Hinspiel (0:1), sondern ging zusätzlich am letzten Wochenende im Heimspiel gegen Djurgarden mit 1:6 unter. Wir empfehlen einen Hacken Anderlecht Wett Tipp heute auf “Sieg Anderlecht”. Die Quote von 2,00 findet ihr aktuell bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Hacken vs Anderlecht auf “Sieg Anderlecht”:

Hacken ist seit 4 Pflichtspielen sieglos (2U, 2N).

Anderlecht erzielte in 2 der letzten 3 Begegnungen 5 Tore.

Hacken spielt eine mittelmäßige Saison in der Allsvenskan (9.).

Hacken vs Anderlecht Quoten Analyse:

Vergleicht ihr die Hacken Anderlecht Wettquoten der Wettanbieter, erkennt ihr schnell die Favoritenrolle der belgischen Gäste. Die Mannschaft von Besnik Hasi hat einen fulminanten Saisonstart hingelegt und bisher beide Pflichtspiele gewonnen.

Umso erstaunlicher sind die vielversprechenden Hacken Anderlecht Quoten von circa 2.00 für einen Auswärtssieg. Triumphieren die Gastgeber aus Göteborg, steht euch ungefähr der 3,40-fache Gewinn zu. Einen schnellen Überblick zu allen weiteren Angeboten findet ihr auch in den Sportwetten Apps.

Hacken vs Anderlecht Prognose: Klare Verhältnisse

Vor einigen Jahren hätte dieses Aufeinandertreffen vermutlich eher in Richtung der Wespen laufen können. Die Geintingarna feierten 2022 die schwedische Meisterschaft und schlossen das darauffolgende Jahr auf dem dritten Tabellenplatz ab.

Anderlecht hingegen leistete sich in der Saison 2022/23 einen Ausrutscher und schloss den nationalen Wettbewerb auf dem elften Rang ab. Die aktuelle Konstellation bringt uns im Hacken vs. Anderlecht Tipp jedoch zu einem Auswärtssieg.

Die Gastgeber landeten im Finale der letzten Saison auf dem achten Tabellenplatz. Eine klare Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr (3.). Nach 17 absolvierten Begegnungen dieser Spielzeit begnügen sich die Wespen sogar mit der neunten Position.

Ein Vorteil ist die laufende Saison in Schweden für die Auswahl von Jens Gustafsson in der Hacken gegen Anderlecht Prognose deswegen nicht. Viel eher könnte die aktuelle Form ein Problem sein.

Hacken - Anderlecht Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hacken: 1:6 Djurgarden (H), 0:1 Anderlecht (A), 0:0 Halmstad (A), 2:2 Spartak Trnava (H), 4:1 Halmstad (H).

Letzte 5 Spiele Anderlecht: 5:2 Westerlo (H), 1:0 Hacken (H), 5:0 Dordrecht (A), 2:2 Czestochowa (H), 1:0 Aris Thessaloniki (H).

Letzte 5 Spiele Hacken vs. Anderlecht: 0:1 (A).

Der schwedische Cupsieger ist seit vier Pflichtspielen sieglos (2U, 2N) und verlor zuletzt zwei aufeinanderfolgende Begegnungen. Auf die Niederlage im Hinspiel gegen Anderlecht (0:1) folgte eine herbe 1:6-Pleite im Liga-Heimspiel gegen Djurgarden.

Gespielt wird in der Bravida Arena auf Kunstrasen - theoretisch ein Vorteil für die Gustafsson-Schützlinge. Das fußballerisch stärkere Team stammt in der Hacken - Anderlecht Prognose jedoch aus Belgien.

Anderlecht hat den Rückenwind aus dem ersten Pflichtspiel gegen Hacken mit in den nationalen Wettbewerb genommen und dort am ersten Spieltag einen 5:2-Erfolg gegen Westerlo eingetütet.

Ebenso wie gegen den schwedischen Vertreter konnte sich das Team von Besnik Hasi auf das hohe Pressing verlassen. Zudem griffen die Abläufe im letzten Drittel bereits wesentlich besser und führten zu Torchancen im Wert von 4,05 xG.

Angelehnt an unseren Hacken vs. Anderlecht Tipp raten wir zu einer torreichen Partie. Die Belgier kassierten in ihren beiden bisherigen Pflichtspielen jeweils mehr als ein erwartbares Gegentor.

31. Juli 2025, 19 Uhr, Bravida Arena, Göteborg

31. Juli 2025, 19 Uhr, Bravida Arena, Göteborg

Zudem dürfte dem ein oder anderen von euch noch das Duell von Hacken gegen Heidenheim aus der vergangenen Conference-League-Qualifikation in den Köpfen hängen.

Gegen den Bundesligisten verlor der schwedische Vertreter zwar beide Spiele (1:2, 2:3), leistete aber eine großartige Gegenwehr und brachte das Ergebnis in beiden Duellen auf “Über 2,5 Tore”.

Hacken vs Anderlecht: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist - Gustafson, Leach Holm - Layouni, Rygaard, Nioule - Svanbäck

Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist - Gustafson, Leach Holm - Layouni, Rygaard, Nioule - Svanbäck Ersatzbank Hacken: Linde, Jansson, Hilvenius, Jansson, Zecevic, Endgahl, Brusberg, Ngabo, Madsen, Dahbo, Dembe, Hrstic

Linde, Jansson, Hilvenius, Jansson, Zecevic, Endgahl, Brusberg, Ngabo, Madsen, Dahbo, Dembe, Hrstic Startelf Anderlecht: Coosemans - Maamar, Kana, Hey, N’Diaye - Verschaeren, Llansana - Degreef, Stroeykens, Angulo - Dolberg

Coosemans - Maamar, Kana, Hey, N’Diaye - Verschaeren, Llansana - Degreef, Stroeykens, Angulo - Dolberg Ersatzbank Anderlecht: Kikkenborg, Engwanda, Augustinsson, Vroninks, Tis, De Cat, Tajaouart, Saliba, Thorgan Hazard, Lanate, Cvetkovic, Luis Vazquez

Inklusive der beiden abschließenden Testspiele (5:0 vs. Dordrecht, 2:2 vs. Czestochowa) haben die Paars-wit in ihren letzten vier Begegnungen insgesamt 13 Treffer erzielt.

Klammert ihr das Hinspiel gegen Hacken aus, haben Les Mauve et Blanc in drei aufeinanderfolgenden Partien mindestens doppelt getroffen. Das könnte zu Gast in Göteborg durchaus wieder passieren.

Unser Hacken - Anderlecht Tipp: Sieg Anderlecht

Anderlecht hat einen starken Saisonstart hingelegt und sich die Favoritenrolle im Rückspiel gegen Hacken auf jeden Fall verdient. Die individuelle Klasse der Gäste sollte ausreichen, um den schwedischen Vertreter aus dem Wettbewerb zu befördern.