Hamburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Hamburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Rothosen mit nächster Liga-Pleite?

Unser Hamburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.11.2025 lautet: Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen den Sieg auch zu. Ein Torspektakel sollte es im Volkspark dabei nicht geben.

Nach einem zumindest ergebnistechnisch bitteren Champions League-Auftritt steht am Wochenende für den BVB wieder die Bundesliga auf der Tagesordnung. In unserer Hamburg Dortmund Prognose sehen wir gute Chancen für einen schwarz-gelben Sieg - vor allem nach den letzten Ergebnissen des Gegners.

Die Masse an Toren erwarten wir im Volkspark dagegen nicht, sondern gehen von einem eher nicht so torreichen Match aus. Im Ergebnis entscheiden wir uns daher für den Hamburg Dortmund Wett Tipp heute “Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 2,35 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Hamburg vs Dortmund auf “Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore”:

Der Hamburger SV hat die letzten 3 Partien in der Bundesliga alle verloren.

Dortmund hat die letzten beiden BL-Spiele mit jeweils 1:0 gewonnen.

In nur einem der 8 BVB- und in nur 2 der 8 HSV-Spiele in der BL-Saison gab es mehr als 4 Tore.

Hamburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter schlagen in dieselbe Kerbe und weisen dem BVB die klare Favoritenrolle in diesem Match zu. Die Hamburg Dortmund Wettquoten für einen Tipp auf einen schwarz-gelben Dreier erreichen durchschnittliche Werte um 1,67. Wer auf den HSV setzt, darf dagegen Quoten bis 4,65 erwarten.

Mindestens ein Tor trauen die Bookies dem Bundesliga-Rückkehrer zu. Die Quoten für die Option “Beide Teams treffen” knacken nur selten die Marke von 1,50. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Hamburg Dortmund Quoten für Wetten auf “Über 2,5 Tore” nahezu überall unter dieser ohnehin schon niedrigen Marke liegen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hamburg vs Dortmund Prognose: BVB zeigt Reaktion auf CL-Pleite

Nach einem durchaus positiven Auftakt mit je zwei Siegen, Remis und Niederlagen an den ersten sechs Spieltagen fielen die letzten Leistungen des Hamburger SV in der Bundesliga ab. Die letzten drei Partien im deutschen Oberhaus hat der HSV nämlich allesamt verloren, dabei nur zwei eigene Tore erzielt und sieben Gegentreffer kassiert.

Damit gab es für den Nordklub allein an den letzten drei Spieltagen eine Niederlage mehr als in besagten ersten sechs Partien. Am vergangenen Wochenende gingen die Rothosen im Aufsteigerduell beim 1. FC Köln mit 1:4 unter. Dabei kassierten sie beim Stand von 1:2 binnen vier Zeigerumdrehungen zwischen der 79. und 83. Minute zwei Platzverweise.

Fünf Tage vor dieser in mehrfacher Hinsicht bitteren Schlappe hatte sich der Aufsteiger in der 2. Runde des DFB-Pokals in Heidenheim durchgesetzt und das Achtelfinale erreicht (1:0). Mit gerade einmal acht Toren stellt der HSV in der Bundesliga den geteilt schwächsten Angriff.

Bei 15 Gegentreffern und damit insgesamt 23 Toren sind Partien der Rothosen in der laufenden Bundesliga-Saison diejenigen, in denen die zweitwenigsten Tore fallen. Für uns ist das wiederum ein Grund, in unserem Hamburg Dortmund Tipp, den ihr nach erfolgreicher Merkur Bets Anmeldung abgeben könnt, nicht allzu viele Treffer zu erwarten.

Hamburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hamburg: 1:4 Köln (A), 1:0 Heidenheim (A), 0:1 Wolfsburg (H), 1:2 Leipzig (A), 4:0 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:4 Manchester City (A), 1:0 Augsburg (A), 1:1, 1:1 n.V., 4:2 i.E. Frankfurt (A), 1:0 Köln (H), 4:2 FC Kopenhagen (A)

Letzte 5 Spiele Hamburg vs. Dortmund: 0:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 2:5 (H), 0:3 (H)

Ein weiterer Grund, weshalb wir in der Hamburg Dortmund Prognose ein Torspektakel ausschließen, ist der, dass die Bundesliga-Spiele des BVB in dieser Saison bislang sogar die torärmsten waren. Im Schnitt fielen gerade einmal 2,3 Tore pro schwarz-gelber Partie, was aber hauptsächlich an der starken Defensive der Borussia liegt.

Am vergangenen Wochenende gewann sie zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit und zum zweiten Mal in Folge mit 1:0. Insgesamt kommen die Borussen in dieser BL-Saison schon auf sechs Weiße Westen. Das ist geteilter Liga-Höchswert mit dem FC Bayern und wird in den fünf großen Ligen Europas nur von Arsenal überboten.

Für den BVB selbst sind sechs zu Null-Spiele an den ersten neun Bundesliga-Spieltagen Vereinsrekord und nur eines weniger als in der gesamten Vorsaison. Bereits die starke Abwehr spricht am Samstag für einen Auswärtssieg. Hinzu kommt, dass die Borussia nur eines der letzten 17 Spiele im Oberhaus verloren hat.

Die einzige Pleite gab es erst kürzlich bei den Bayern (1:2). Von den anderen 16 Partien haben die Schwarz-Gelben 13 gewonnen (3U). Wenn ihr unseren Tipp nachspielen wollt, dann empfiehlt es sich unbedingt, vorher noch einen Blick auf den aktuellen Merkur Bets Bonus zu werfen.

So seht ihr Hamburg - Dortmund im TV oder Stream:

08. November 2025, 15:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, WOW, DAZN

Die Partie findet an einem Samstagnachmittag statt. Das heißt, ihr habt zwei bzw. drei Optionen, dieses Match zu sehen. Es läuft im Rahmen der Samstags-Konferenz bei DAZN und als Einzelspiel bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW.

Der direkte Vergleich untermauert dabei grundsätzlich unseren Hamburg Dortmund Tipp. Denn der BVB hat die letzten fünf direkten Duelle allesamt gewonnen. Allerdings muss man bedenken, dass die letzten Aufeinandertreffen aus den Jahren 2018 und früher stammen. Bei vier dieser letzten fünf Erfolge kassierte die Borussia noch nicht einmal ein Gegentor.

Hamburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hamburg: Heuer Fernandes - Capaldo, Vuskovic, Elfadli; Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Poulsen, Dompe

Ersatzbank Hamburg: Peretz, Mikelbrencis, Ramos, Torunarigha, Balde, Meffert, Rössing-Lelesiit, Glatzel, Königsdörffer

Startelf Dortmund: Kobel - Anselmino, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Groß, Bellingham, Svensson, Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Anton, Can, Ryerson, Nmecha, Özcan, Sabitzer, Beier, Fabio Silva

Außerdem hat der BVB unter Trainer Niko Kovac eine makellose Bilanz gegen Aufsteiger. Gegen solche gewannen die Borussen unter ihrem aktuellen Coach nämlich jedes ihrer drei Bundesliga-Spiele und blieben auch hierbei gänzlich ohne Gegentreffer.

Weil in dieser Saison zudem kein anderes Team öfter ohne einen eigenen Treffer blieb als der HSV, würden wir im Rahmen der Hamburg Dortmund Prognose noch den alternativen Tipp “Sieg Dortmund zu Null” empfehlen.

Unser Hamburg - Dortmund Tipp: “Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore”

Der HSV hat die letzten drei Ligaspiele alle verloren, blieb am häufigsten ohne eigenes Tor und stellt überhaupt eine der geteilt schwächsten Offensiven der Bundesliga. Die Vorzeichen für etwas Zählbares am Samstag stehen eher schlecht. Der BVB hat in der Champions League bei Man City klar mit 1:4 verloren, allerdings ein beherztes Spiel gezeigt und sich nie aufgegeben.

Im Volkspark will Dortmund nun eine Reaktion zeigen und baut dabei erneut auf seine Defensive, die zu den aktuell besten in Deutschland zählt. Nach alldem rechnen wir mit drei Punkten für Schwarz-Gelb. Da hier aber die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, in deren Spielen die wenigsten bzw. zweitwenigsten Tore fallen, gehen wir zudem nicht von einem Spektakel aus.