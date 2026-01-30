Hamburg vs Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 31.01.2026

SPORT1 Betting 30.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Hamburg vs Bayern Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 31.01.2026. Inklusive Wett Tipps und Analyse der besten Quoten.

Der HSV ist ein Lieblingsgegner der Bayern. Nur gegen den VfB feierte der FCB mehr Bundesliga-Siege (72) als gegen den Hamburger SV (66). Zudem schoss in der BL-Historie kein anderer Verein gegen einen Gegner so viele Tore wie die Münchner gegen die Hanseaten (252). Und diese Serie wird am Wochenende wohl ausgebaut.

Unsere Hamburg vs Bayern Prognosen erwarten nämlich einen Sieg für die Gäste aus München, trotz ihres jüngsten Ausrutschers in der Liga. Das Bundesliga-Spiel der 20. Runde wird am Samstag, den 31. Januar 2026, um 18:30 Uhr angepfiffen. Der Rekordmeister geht als klarer Favorit in die Partie.

Angesichts der Dominanz der Bayern in den letzten Jahren ist es keine Überraschung, dass unsere Hamburg vs Bayern Prognosen auf einen Auswärtssieg hindeuten. Wir empfehlen daher den Wett Tipp „Sieg Bayern“ mit einer Quote von 1,27 bei Merkur Bets.

Du willst auch bei Merkur Bets auf dieses oder ein anderes Spiel wetten? Alle nötigen Infos zur Merkur Bets Anmeldung findest Du bei uns. Der Start wird natürlich durch den Merkur Bets Bonus erleichtert!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Bayern reisen als Tabellenführer mit einem Vorsprung von 32 Punkten auf den HSV an, der sich mitten im Abstiegskampf befindet. Obwohl die Leistungen des Teams von Vincent Kompany zuletzt etwas nachgelassen haben und sie am vergangenen Wochenende eine Niederlage in der Bundesliga hinnehmen mussten, werden sie hier die dominante Mannschaft sein.

Der Traum von einer ungeschlagenen Saison ist nach der Niederlage gegen Augsburg zwar vorbei, aber es ist wichtig, dass der Rekordmeister wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt, um seinen Acht-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze zu wahren und Dortmund im Titelrennen auf Distanz zu halten.

Für Hamburg, das nur drei Punkte über dem Relegationsplatz steht, wäre jeder Punkt gegen die Bayern ein Bonus. Zähler sind für das Team von Merlin Polzin jedoch enorm wichtig, um den direkten Wiederabstieg in die zweite Liga zu vermeiden.

Die Hamburger haben seit der Saison 2009/10 nicht mehr gegen die Bayern gewonnen. Die aktuellen Hamburg vs Bayern Quoten spiegeln dies wider und geben den Gästen eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent.

Defensiv hat der Gastgeber in dieser Saison zu Hause nur neun Gegentore kassiert, was der Bilanz der Bayern entspricht, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben. Nur Dortmund hat in seinen Heimspielen weniger Gegentore kassiert.

Dennoch führt das Team von Kompany die Bundesliga bei den erwarteten Toren (xG) und den geschossenen Toren an, was auf eine torreiche Begegnung hindeutet. Zu den Hamburger Team-News gehört, dass Jean-Luc Dompe suspendiert wurde, während bei den Bayern Dayot Upamecano und Serge Gnabry nach Krankheit wieder zur Verfügung stehen.

Hamburg vs Bayern: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse der aktuellen Form und der direkten Duelle haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Begegnung zusammengestellt. Die Hamburg vs Bayern Quoten bieten dabei verschiedene Möglichkeiten.

Sieg Bayern ( Quote 1,27 bei Merkur Bets ): Die Niederlage der Bayern gegen Augsburg war ein Schock und offenbarte einige defensive Schwächen. Dennoch verfügt der amtierende Meister über eine enorme Qualität im Kader, und die Niederlage dürfte die Münchner hier zusätzlich anspornen. Bayern hat nur eines seiner 19 Ligaspiele in dieser Saison verloren und 16 davon gewonnen. In diesem Zeitraum haben sie durchschnittlich 3,79 Tore pro Spiel erzielt.

Die Niederlage der Bayern gegen Augsburg war ein Schock und offenbarte einige defensive Schwächen. Dennoch verfügt der amtierende Meister über eine enorme Qualität im Kader, und die Niederlage dürfte die Münchner hier zusätzlich anspornen. Bayern hat nur eines seiner 19 Ligaspiele in dieser Saison verloren und 16 davon gewonnen. In diesem Zeitraum haben sie durchschnittlich 3,79 Tore pro Spiel erzielt. Hamburg +2,0 Asiatisches Handicap ( Quote 1,73 bei Bet365 ): Die Spiele des HSV haben mit 2,44 Toren pro Spiel den niedrigsten Schnitt in der Bundesliga. Die Gastgeber haben zu Hause gerade mal neun Gegentore kassiert. Obwohl die Bayern nach der Niederlage gegen Augsburg auf eine dominante Vorstellung aus sein werden, spricht die defensive Stabilität der Hamburger dafür, dass sie eine hohe Niederlage vermeiden können, wie sie es kürzlich gegen Dortmund, Frankfurt und Stuttgart geschafft haben.

Die Spiele des HSV haben mit 2,44 Toren pro Spiel den niedrigsten Schnitt in der Bundesliga. Die Gastgeber haben zu Hause gerade mal neun Gegentore kassiert. Obwohl die Bayern nach der Niederlage gegen Augsburg auf eine dominante Vorstellung aus sein werden, spricht die defensive Stabilität der Hamburger dafür, dass sie eine hohe Niederlage vermeiden können, wie sie es kürzlich gegen Dortmund, Frankfurt und Stuttgart geschafft haben. Beide Teams treffen (Quote 1,59 bei Merkur Bets): Obwohl der HSV den zweitniedrigsten xG-Wert (erwartete Tore) in der Bundesliga aufweist, haben sich die Rothosen zu Hause als angriffsstark erwiesen. Die Hamburger haben in sechs ihrer letzten acht Heimspiele getroffen, mit einem Schnitt von 1,63 Toren pro Spiel. Die Bayern haben seit der Winterpause in fünf ihrer sechs Pflichtspiele Gegentore kassiert, und in allen vier Bundesligaspielen im Jahr 2026 traf dieser Wett Tipp zu.

Wir hoffen, unsere Prognosen und Wett Tipps helfen dir bei deiner Entscheidung. Ganz gleich, wofür du dich entscheidest, wir wünschen dir ein unterhaltsames und spannendes Bundesligaspiel am Samstagabend! Die besten Sportwetten Anbieter für deine Tipps findest du auf unserer Vergleichsseite.