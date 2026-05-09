Hamburg vs Freiburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 10.05.2026

Der HSV verlor seine letzten drei Pflichtspiele gegen Freiburg allesamt und gewann nur eins der letzten 10 Pflichtspiele (5U, 4N). Doch in der Bundesliga sind die Hamburger seit vier Heimspielen gegen den SC (1S, 3U) ohne Niederlage. Und in sechs der sieben Zweitliga-Saisons gewannen die Rothosen aber sein jeweils letztes Heimspiel (1N)

Trotz der Quoten, die Freiburg als leichten Favoriten sehen, deuten die Umstände auf einen Heimsieg für den Hamburger SV hin. Das Bundesliga-Spiel findet am Sonntag, den 10.05.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 2,75 bei ODDSET den Sieg für Hamburg.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Prognosen für das Duell zwischen Hamburg und Freiburg werden stark von der Belastung der Gäste beeinflusst. Freiburg trat erst am Donnerstag in der Europa League an, was die Müdigkeit zu einem entscheidenden Faktor machen könnte. Die Auswärtsbilanz der Breisgauer in der Bundesliga ist ohnehin durchwachsen: Nur vier der 16 Partien in der Fremde konnte der SCF gewinnen, neun gingen verloren. Im Schnitt erzielten die Freiburger dabei gerade mal ein Tor pro Spiel.

Auf der anderen Seite steht der Hamburger SV, der sich im Volksparkstadion als relativ heimstark erwiesen hat. In den letzten zwölf Heimspielen gab es gerade mal drei Niederlagen, und diese setzte es allesamt gegen Teams aus den Top Sechs der Liga. Obwohl die Rothosen in diesem Zeitraum auch nur drei Siege einfahren konnten, zeigt dies eine gewisse Stabilität. Ein Problem für den HSV bleibt die Offensive, denn Fabio Vieira ist mit lediglich sechs Treffern der beste Torschütze des Teams.

Interessant ist auch ein Blick auf die Defensivstatistiken der Freiburger. Laut den erwarteten Gegentoren (xGA) hätten die Badener nur rund 46 Gegentreffer kassieren dürfen, tatsächlich waren es aber 53. Dies deutet auf defensives Pech oder Ineffizienz hin, was Hamburg in die Karten spielen könnte. Die Wett Tipps und Quoten favorisieren zwar die Gäste, doch die Faktoren sprechen eine andere Sprache.

Hamburg vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Nach unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt, die auf den aktuellen Daten und Umständen basieren:

Sieg Hamburg ( Quote 2,75 bei ODDSET ): Die Quote von 2,75 ist verlockend. Freiburgs Doppelbelastung durch die Europa League und die schwache Auswärtsform sind starke Argumente für einen Heimsieg. Hamburg hat zu Hause nur selten gegen Teams außerhalb der Spitzengruppe verloren und wird motiviert sein, die Saison mit einem Erfolg vor eigenem Publikum abzuschließen.

Die Quote von 2,75 ist verlockend. Freiburgs Doppelbelastung durch die Europa League und die schwache Auswärtsform sind starke Argumente für einen Heimsieg. Hamburg hat zu Hause nur selten gegen Teams außerhalb der Spitzengruppe verloren und wird motiviert sein, die Saison mit einem Erfolg vor eigenem Publikum abzuschließen. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,93 bei ODDSET ): Für eine Quote von 1,93 ist dieser Tipp eine Überlegung wert. In zehn der letzten zwölf Bundesliga-Spiele von Hamburg trafen beide Mannschaften. Auch bei den letzten drei direkten Duellen fielen Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Die Freiburger Defensive hat in dieser Saison mehr Gegentore zugelassen als erwartet, was diese Prognose stützt.

Für eine Quote von 1,93 ist dieser Tipp eine Überlegung wert. In zehn der letzten zwölf Bundesliga-Spiele von Hamburg trafen beide Mannschaften. Auch bei den letzten drei direkten Duellen fielen Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Die Freiburger Defensive hat in dieser Saison mehr Gegentore zugelassen als erwartet, was diese Prognose stützt. Halbzeitergebnis: Unentschieden (Quote 2,30 bei ODDSET): Eine Quote von 2,30 belohnt diesen Tipp. Freiburg könnte aufgrund der Müdigkeit langsamer ins Spiel starten. Statistisch gesehen ist dies ein starkes Muster: Freiburg hat in 10 von 17 Auswärtsspielen zur Halbzeit unentschieden gespielt – Ligahöchstwert. Auch Hamburg stand in sieben Heimspielen zur Pause unentschieden.

Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, bei dem die Tagesform und die physische Verfassung der Freiburger entscheidend sein werden. Unsere Prognosen deuten auf einen Vorteil für die Heimmannschaft hin. Findet die besten Anbieter für eure Wett Tipps auf unserer Seite. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Bundesliga-Duell!