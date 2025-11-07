Hannover - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Hannover - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gelingt den Lilien mal wieder ein Sieg?

Unser Hannover - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.11.2025 lautet: Tore standen in den letzten Duellen der beiden Teams auf der Tagesordnung. Auch in unserem Wett Tipp heute setzen wir auf einige Treffer in der Partie.

Es ist noch nicht lange her, da standen die Lilien in der Tabelle ganz oben. Doch nach einer mittlerweile länger anhaltenden Sieglos-Serie fielen die Hessen zuletzt ziemlich ab. In unserer Hannover Darmstadt Prognose bekommen sie es nun mit einem Gegner zu tun, der sie im Gesamtranking zwischenzeitlich überholt hat.

Allerdings gehörten die Roten in der Vergangenheit zu den Lieblingsgegnern des SVD und die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams waren vor allem für den neutralen Beobachter unterhaltsam. Wir entscheiden uns daher für den Hannover Darmstadt Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei Hannover vs Darmstadt auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In 4 der letzten 5 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

In 12 der letzten 13 direkten Begegnungen gab es mindestens 3 Tore in der Partie.

In 8 der letzten 9 Aufeinandertreffen in Hannover schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Hannover vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter überrascht uns ein wenig. Mit Hannover Darmstadt Wettquoten von höchstens 2,05 für einen Tipp auf die Gastgeber sind diese für die Buchmacher ein verhältnismäßig klarer Favorit. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 3,90 für einen Tipp auf die Lilien.

Bei solch hohen Werten ist auch die “Doppelte Chance X2” immer noch interessant. Die diesbezüglichen Hannover Darmstadt Quoten erreichen Werte um 1,80. Nach den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen sollte man diese Alternative auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Darmstadt Prognose: Ausgeglichene Partie

Am vergangenen Wochenende sammelte Hannover beim 1:1 im tabellarischen Topspiel auswärts in Elversberg den 21. Punkt der laufenden Saison. Für die Roten ist das eigentlich ein gutes Omen. Denn: Zum sechsten Mal in ihren 23 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit haben sie nach elf Spieltagen 20 oder mehr Zähler.

In vier der anderen fünf Fälle gelang ihnen am Ende der Aufstieg. Die einzige Ausnahme bildet die letzte Spielzeit. Nichtsdestotrotz träumen bereits einige Fans von der Rückkehr ins Oberhaus. Zuletzt ließen die Ergebnisse aber etwas nach. Nur einen Dreier holte H96 an den letzten vier Spieltagen (2U, 1N).

Daheim haben die Niedersachsen zwei ihrer bisherigen fünf Spiele in dieser Zweitliga-Saison verloren (3S). Das sind bereits genauso viele Heimniederlagen wie in der gesamten vergangenen Spielzeit 2024/25. In zwei der letzten drei Partien auf heimischem Rasen blieben die Roten zudem ohne eigenes Tor.

In unserer Hannover Darmstadt Prognose gehen wir davon aus, dass zumindest das den Gastgebern nicht wieder passiert. Zuvor war H96 in 34 Zweitliga-Heimspielen ebenfalls nur zweimal ohne eigenen Treffer geblieben. Habt ihr beim Wettanbieter Betano noch kein Konto, dann findet ihr in unserem Ratgeber zur Betano Anmeldung hilfreiche Infos.

Hannover - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Elversberg (A), 3:0 Braunschweig (A), 0:3 Schalke (H), 2:1 Halle (H), 2:2 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:2 Bielefeld (H), 4:0 Schalke (H), 0:1 Schalke (A), 0:0 Magdeburg (H), 1:1 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Darmstadt: 1:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H)

Die Gäste aus Hessen reisen als Siebter der Tabelle in die niedersächsische Hauptstadt. Nach dem 7. Spieltag grüßten sie noch von ganz oben. Doch im Anschluss gab es vier sieglose Partien in Folge, in denen sie insgesamt nur drei Punkte holten (3U, 1N). Zuletzt blieben sie zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 länger ohne Zweitliga-Dreier (sechs Spiele).

Am vergangenen Wochenende musste sich der SVD trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 zu Hause gegen Aufsteiger Bielefeld begnügen, nachdem er drei Tage zuvor durch ein klares 4:0 über Schalke das Achtelfinale im DFB-Pokal erreichte und sich damit gleichzeitig für die Liga-Schlappe bei den Königsblauen fünf Tage zuvor revanchierte (0:1).

Trotz der anhaltenden Sieglos-Serie absolvieren die Hessen mit 19 Punkten nach elf Partien die drittbeste Saison ihrer Zweitliga-Historie nach 2022/23 und 1987/88. Ob sie diese Serie am Samstag mit einem Dreier beenden können, mag man erstmal anzweifeln. Denn: Der SVD gewann nur zwei seiner 14 Zweitliga-Auswärtsspiele in diesem Kalenderjahr.

Aber: Beide Auswärtsdreier gab es in den fünf Auswärtspartien der laufenden Saison (1U, 2N). Beim letzten Gastspiel auf Schalke konnten die Lilien kein Tor erzielen, nachdem sie in den zehn Zweitliga-Auswärtsspielen zuvor immer treffen konnten. Für unseren Hannover Darmstadt Tipp könnt ihr übrigens auch den Betano Promo Code verwenden.

So seht ihr Hannover - Darmstadt im TV oder Stream:

08. November 2025, 13 Uhr, Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Es dürfte sich mittlerweile überall herumgesprochen haben, dass die Samstagnachmittag-Spiele der 2. Bundesliga bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW als Einzelspiel oder im Rahmen einer Konferenz gezeigt werden. Nichts anderes gilt für diese Begegnung.

Der direkte Vergleich lässt in der Hannover Darmstadt Prognose Vorteile für die Gäste erkennen. Seit Beginn der Saison 2019/20 gewannen die Lilien sieben der zehn Duelle im Unterhaus (1U, 2N). In diesem Zeitraum haben die Niedersachsen gegen kein anderes Zweitliga-Team so oft verloren.

Hannover vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Noll - Ghita, Tomiak, Nawrocki; Matsuda, Leopold, Oudenne, Bundu, Aseko Nkili, Chakroun; Källman

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Kokolo, Allgeier, Rochelt, Roggow, Sterner, Taibi, Nielsen, Yokota

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Pfeiffer, Maglica, Holland; Klefisch, Akiyama, Marseiler, Corredor; Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Borner, Bader, Bialek, Klassen, Papela, Richter, Boetius, Vukotic, Will

In der Vorsaison gingen beide Vergleiche an die Hessen, was unseren alternativen Hannover Darmstadt Tipp “Doppelte Chance X2” noch einmal bestärkt. In der niedersächsischen Hauptstadt hat der SVD zudem nur eines der letzten sechs Gastspiele verloren und vier der übrigen fünf für sich entschieden (1U).

Torreich war es in den letzten Duellen zwischen diesen beiden Teams auch. In zwölf der letzten 13 Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga gab es mindestens drei Tore in der Partie. Bei den letzten neun Begegnungen in Hannover gab es zudem achtmal Treffer auf beiden Seiten.

Unser Hannover - Darmstadt Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist das Duell des 4. gegen den 7. der Tabelle, die zwei Punkte voneinander treffen. Die Lilien könnten die Roten also mit einem Sieg im Ranking überholen. Der direkte Vergleich spricht eher für die Gäste, die letzten Ergebnisse minimal mehr für die Gastgeber. Da für uns der Ausgang offen ist, ist eine Torwette für uns die sinnvollste Option.

Die letzten direkten Duelle waren torreich und auch überhaupt haben beide Klubs in den letzten Wochen bewiesen, dass sie wissen, wo das gegnerische Tor steht. Hannover stellt mit 20 Toren die geteilt drittbeste Offensive der 2. Bundesliga. Die Hessen auf der anderen Seite trafen in ihren letzten beiden Pflichtspielen in Liga und Pokal sechsmal.