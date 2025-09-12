Hannover - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Hannover - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Schießt 96 die Berliner tiefer in die Krise?

Unser Hannover - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.09.2025 lautet: Die Niedersachsen sind im Unterhaus aktuell das Maß aller Dinge. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir gegen kriselnde Berliner mit mindestens einem Punkt. Allzu torreich sollte die Begegnung dabei nicht werden.

Vier Spiele, vier Siege: Das ist es, was man sich in der Hauptstadt zum Auftakt in die neue Zweitliga-Saison ausgemalt hatte. In unserer Hannover Hertha Prognose ist es allerdings der Gegner, der mit dieser Bilanz glänzen kann. Die Berliner legten dagegen einen waschechten Fehlstart hin und dümpeln am anderen Ende der Tabelle herum.

Zu Hause erwarten wir mindestens einen Punkt der Roten, die damit auch auf jeden Fall weiter an der Tabellenspitze bleiben würden. Allzu viele Tore sollte es in diesem Match dabei nicht geben. Letztlich entscheiden wir uns daher für den Hannover Hertha Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Hannover vs Hertha auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Hannover hat die ersten 4 Zweitliga-Spiele der Saison alle gewonnen.

Hertha holte aus den ersten 4 Zweitliga-Partien lediglich 2 Punkte.

In den zusammengenommen 8 Zweitliga-Begegnungen der beiden in dieser Spielzeit gab es nur einmal mehr als 3 Tore.

Hannover vs Hertha Quoten Analyse:

Im Duell des Spitzenreiters gegen den Vorletzten der Tabelle sehen die besten Wettanbieter den Ligaprimus zwar in der Favoritenrolle. Mit Hannover Hertha Wettquoten von bis zu 1,95 für einen Tipp auf Heimsieg ist diese Favoritenrolle allerdings auch keine ganz klare. Immerhin kann man seinen Wetteinsatz im Erfolgsfall fast verdoppeln.

Demgegenüber stehen Hannover Hertha Quoten um 3,70 für Wetten auf einen Dreier der Gäste aus der Hauptstadt. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Quoten um 1,58 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Dabei leiden allen voran die Berliner im Moment an Ladehemmung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Hertha Prognose: Vorteile bei den Niedersachsen

Hannover erwischte einen Traumstart in die Saison 2025/26. Die ersten vier Zweitliga-Partien der neuen Spielzeit konnten die Roten allesamt für sich entscheiden. Das gelang ihnen zuletzt vor 39 Jahren, als sie sogar die ersten acht Spiele alle gewannen, damit einen Startrekord aufstellten und am Saisonende als Meister in die Bundesliga aufstiegen.

Außer beim 1:0-Erfolg zum Auftakt gegen Kaiserslautern trafen die Niedersachsen in jedem der übrigen drei Zweitliga-Begegnungen mindestens doppelt. Und wie der Fußball nun mal so ist, verlor der aktuelle Spitzenreiter ausgerechnet bei Drittligist Cottbus in der 1. Runde des DFB-Pokals (0:1) und schied damit aus dem Wettbewerb aus.

Im Unterhaus läuft es dagegen. Vier H96-Dreier am Stück hatte es zuletzt im Februar 2024 gegeben. In den letzten 16 der 17 Partien der Rückrunde der Saison 2024/25 hatten die Roten ebenfalls gerade mal vier Dreier geholt. Während der Länderspielpause hielten sie sich mit einem Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger HSV auf Betriebstemperatur.

Mit dem 3:1 gegen die höherklassigen Hamburger unterstrich die Mannschaft von Trainer Christian Titz ihre aktuelle Form und wir rechnen ihr auch in unserer Hannover Hertha Prognose gute Chancen auf einen Sieg aus. Zumindest verlieren sollte der aktuelle Tabellenführer sein Heimspiel nicht.

Hannover - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:1 HSV (A), 2:1 Kiel (A), 3:1 Magdeburg (H), 0:1 Cottbus (A), 2:0 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 6:2 Hertha Zehlendorf (A), 0:2 Elversberg (H), 0:0 Darmstadt (A), 0:0, 0:0 n.V., 5:3 i.E. Münster (A), 0:0 Karlsruhe (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Hertha: 1:1 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (H), 0:0 (A)

Die Gäste aus Berlin sind in dieser Zweitliga-Saison nämlich noch gänzlich ohne Sieg. Nach vier Partien stehen gerade einmal zwei Zähler auf der Habenseite. Vor der Länderspielpause gab es den bisherigen Tiefpunkt der noch jungen Spielzeit, als der BSC an heimischer Wirkungsstätte mit 0:2 gegen Elversberg verlor.

Trotz der an sich starken Offensive um Stürmer Fabian Reese hat die Alte Dame in den bisherigen vier Zweitliga-Spielen erst einmal getroffen - und zwar zum Auftakt bei der 1:2-Pleite auf Schalke. Heißt: In den letzten drei Ligaspielen gelang den Hauptstädtern nicht ein einziges Tor. Doch nicht nur das.

Auch in der 1. Runde des DFB-Pokals ging es nach 120 torlosen Minuten bei der Auswärtspartie bei Münster ins Elfmeterschießen, in der sich die Alte Dame schließlich durchsetzte. Vier Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer gab es für den BSC zuletzt vor über sieben Jahren.

Fünf aufeinanderfolgende Pflichtspiele ohne eigenes Tor mussten die Berliner im Profifußball bislang nur ein einziges Mal im Februar 2012 hinnehmen. Am Samstag droht also die Einstellung dieses negativen Vereinsrekordes. So oder so: Auch wegen der schwachen Torausbeute der Gäste erwarten wir in unserem Hannover Hertha Tipp nicht allzu viele Treffer.

So seht ihr Hannover - Hertha im TV oder Stream:

13. September 2025, 20:30 Uhr, Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover

Übertragung TV: RTL, Sky

Übertragung Stream: RTL+, Sky Go, WOW

Sämtliche Spiele der 2. Bundesliga seht ihr auch in dieser Saison wie gewohnt bei Sky und WOW im TV bzw. Stream. Das Topspiel, das wie in diesem Fall am Samstag um 20:30 Uhr angepfiffen wird, läuft dagegen auch bei RTL - entweder im Free-TV oder im kostenpflichtigen Stream bei RTL+.

Der direkte Vergleich darf in der Hannover Hertha Prognose keinesfalls fehlen. Denn aus ihm geht hervor, dass die letzten fünf Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Klubs allesamt remis endeten.

Hannover vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Noll - Okon, Tomiak, Ghita; Matsuda, Aseko Nkili, Leopold, Neubauer, Bundu, Chakroun; Pichler

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Blank, Allgeier, Rochelt, Roggow, Sterner, Källman, Nielsen, Yokota

Startelf Hertha: Ernst - Eitschberger, Leistner, M. Dardai, Zeefuik; Sessa, Jensen, Cuisance, Krattenmacher; Kownacki, Reese

Ersatzbank Hertha: Heide, Hoffmann, Karbownik, Rogel, Eichhorn, Grönning, Schuler, Thorsteinsson, Winkler

Das ist mit ein Grund, weshalb wir uns bei unserem Hannover Hertha Tipp lieber absichern. Bei der jüngsten Geschichte dieser Paarung ist eine Wette auf ein Unentschieden alles andere als abwegig. Bei Nutzung einer Gratiswette ohne Einzahlung kann man eine solche jedenfalls bedenkenlos probieren.

Dass wir uns eher auf die Seite der Gastgeber schlagen, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Berliner saisonübergreifend seit sechs Zweitliga-Spielen sieglos sind (3U, 3N) und damit so lange wie kein anderes Zweitliga-Team.

Unser Hannover - Hertha Tipp: “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”

Nur im Auftaktmatch des BSC in Gelsenkirchen gab es drei Tore. In den letzten drei Zweitliga-Begegnungen der Herthaner fielen insgesamt nur zwei Treffer. Auch die bisherigen H96-Partien waren nicht unbedingt torreich - den 3:1-Erfolg gegen Magdeburg ausgenommen. Insofern rechnen wir in diesem Duell auch nicht mit der Fülle an Toren.

Da wir den Berlinern in ihrer aktuellen Form auch keinen Sieg bei bisher starken Niedersachsen zutrauen, setzen wir auf eine kombinierte Wette. Für Gäste-Trainer Stefan Leitl ist es ein besonderes Spiel. Denn immerhin trainierte er bis Ende 2024 noch den Gegner. Nun könnte ausgerechnet sein Ex-Verein seinen Stuhl zum Kippen bringen.