Hannover - Köln Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 23:00 Uhr Hannover - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können die Geißböcke die Tabellenführung halten?

Unser Hannover - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.04.2025 lautet: Der Effzeh thront an der Tabellenspitze und will den Platz auch nicht mehr hergeben. Im Wett Tipp heute stellt Hannover eine Prüfung dar, in der es einige Tore zu sehen gibt.

Am 27. April 2025 erwartet uns um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Hannover 96, aktuell auf Platz 10 mit 43 Punkten, empfängt den Tabellenführer 1. FC Köln, der mit 54 Punkten an der Spitze steht.

H96 kämpft in der Hannover Köln Prognose um jeden Punkt, hat aber in den letzten fünf Spielen gemischte Ergebnisse erzielt (1S, 1U, 3N) und somit die Aufstiegschancen stark reduziert. Im Gegensatz dazu besticht Köln mittlerweile wieder durch eine starke Form (3S, 1U, 1N) und hat zuletzt Preußen Münster mit 3:1 bezwungen. Die letzten zwei Hannover-Spiele sowie die letzte Köln-Partie haben jeweils mindestens drei Tore zutage gefördert.

Daher lautet unser Hannover Köln Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,65 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Hannover vs Köln auf “Über 2,5 Tore”:

Hannover muss offensiv agieren, um gegen den Tabellenführer Punkte zu holen.

Köln hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 1,60 Tore erzielt.

Hannovers letzte 2 Spiele und Kölns letzte Partie übertrafen “Über 2,5 Tore”, was uns für den Hannover vs Köln Tipp zuversichtlich stimmt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Köln Quoten Analyse:

Im bevorstehenden Duell am 27. April 2025 zwischen Hannover 96 und 1. FC Köln tendieren wir zur Wette auf „Über 2,5 Tore“. Köln hat in den letzten Spielen eine starke Angriffsleistung gezeigt und Hannover kämpft um jeden Punkt, was zu einem offenen und torreichen Spiel führen könnte. In den Sportwetten Apps wird das Auswärtsteam, das an der Tabellenspitze steht, mit Hannover Köln Quoten von 2,20 favorisiert.

Für ein Unentschieden kann man bei den besten Wettanbietern Werte in Höhe von 3,50 finden. Sollte sich doch das Heimteam durchsetzen, dann winken Wett-Tippern Hannover vs. Köln Wettquoten in Höhe von 3,10.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Hannover - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:3 Darmstadt (A), 1:3 Elversberg (H), 0:1 Karlsruhe (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Münster (H), 1:1 Fürth (A), 0:1 Hertha (H), 2:1 Paderborn (A), 2:1 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Köln: 2:2 (A), 1:1 (A), 0:0 (H), 0:2 (H), 1:0 (A).

Unser Hannover - Köln Tipp: Über 2,5 Tore

In der Hannover gegen Köln Prognose deutet alles auf eine torreiche Begegnung hin, in welcher der Effzeh als Favorit gilt. Die Hannoveraner werden sich jedoch wehren wollen, schließlich konnten die letzten sieben Heimspiele nicht gewonnen werden (6U, 1N).