Hannover vs Nürnberg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 17.05.2026

SPORT1 Betting 16.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Hannover vs Nürnberg Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 17.05.2026.

2019 waren Hannover und Nürnberg gemeinsam abgestiegen. Seitdem sehnen sich die beiden Traditionsvereine nach der Rückkehr ins Oberhaus. Die 96er und der Club treffen zum Abschluss ihrer jeweils siebten Zweitliga-Saison in Folge nochmal direkt aufeinander. Die Niedersachsen dürfen dabei noch auf den siebten Aufstieg in der Vereinsgeschichte hoffen.

Am 34. Spieltag der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga sind die Hausherren in diesem Duell laut der Hannover vs Nürnberg Prognose der Buchmacher die klaren Favoriten. Betano bezahlt einen Heimsieg lediglich mit einer Quote von 1,47. Die höchsten Hannover vs Nürnberg Quoten gibt es mit einer 6,30 für einen Dreier der Gäste aus dem Frankenland.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Hannover & Über 1,5 Tore” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,57.

Betano hat in unserem Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns mit seinem Gesamtpaket überzeugt. Der Bookie zeigt kaum Schwächen und schafft es locker unter die besten Sportwetten Anbieter. Besondere Pluspunkte sammelt der Buchmacher mit dem Betano Promo Code für Neukunden. Weitere Infos findet ihr im Artikel über die Betano Anmeldung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am finalen Spieltag hat Hannover die Relegation auf jeden Fall in der eigenen Hand. Doch mit dem 3:3 daheim gegen Münster und dem 1:1 in Bochum ließen die Niedersachsen an den letzten beiden Wochenenden überraschend Punkte liegen. Zu Gast beim VfL fehlte der Truppe von Coach Christian Titz etwas die Lockerheit. Die Mannschaft agierte zurückhaltend, zaghaft und ohne Esprit. Trotzdem sind die 96er zusammen mit dem FC Schalke immer noch das beste Team der Rückrunde und stehen auch in der Auswärtstabelle auf Rang 1.

Daheim tun sich die Hannoveraner aber etwas schwerer. Mit 26 Punkten liegt man in der Heimtabelle dieser Zweitligasaison klar hinter Schalke (39), Elversberg (34) und Paderborn (33) und holte sieben Punkte weniger als auswärts. Auch wurde nur eins der letzten sechs Heimspiele gewonnen (4U, 1N). Seit drei Heimspielen ist man vor den eigenen Fans sieglos (3U). Probleme hat Hannover ebenfalls mit Führungen. Hier verspielte man bereits 21 Punkte. Das ist der zweithöchste Wert hinter Dynamo Dresden (24).

Für Nürnberg ist die Saison eigentlich gelaufen. Der Club wird die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden. Am vergangenen Wochenende durfte sich Coach Miroslav Klose über einen 3:0-Sieg gegen den FC Schalke 04, der schon vor dem Spiel als Zweitligameister feststand, freuen. So haben die Franken nur eines der letzten acht Zweitligaspiele verloren (4S, 3U). Auch in der Fremde ist der FCN seit vier Spielen ungeschlagen. Allerdings holten die Clubberer auswärts erst 14 Punkte. Bei einer weiteren Niederlage auf des Gegners Platz würde der Verein den Vereinsnegativrekord für eine Saison in der eingleisigen 2. Liga einstellen.

Die Nürnberger haben in dieser Spielzeit kein Spiel nach Führung verloren. Auch konnte der Trainer die Abwehr stabilisieren. In den letzten sieben Zweitligaspielen kassierte der Club gerade mal fünf Gegentore (Ligabestwert in diesem Zeitraum) und holte drei Weiße Westen. Damit spielte man öfter zu null als an den ersten 26 Spieltagen zusammen (2). In der Fremde blieben die Franken jedoch als einziges Team in dieser BL2-Saison nie ohne Gegentor.

In den Datenbanken finden sich 68 Duelle zwischen beiden Teams. Der FCN entschied das Hinspiel trotz Rückstand und 0,9 zu 2,1 xGoals mit 2:1 für sich. Der Club könnte nun erstmals in der 2. Bundesliga beide Saisonspiele gegen 96 gewinnen. Davor hatten die Niedersachsen drei Siege in Folge gegen den FCN gefeiert und auch die letzten drei Heimspiele gegen Nürnberg zu null gewonnen (2:0, 3:0, 3:0). Den letzten Auswärtsdreier am Maschsee holten die Franken im März 2022.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Hannover vs Nürnberg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Hannover vs Nürnberg Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Hannover & Über 1,5 Tore ( Quote 1,57 bei Betano ): Sicher kann Nürnberg aktuell eine gute Form vorweisen. Doch für die Franken geht es um nichts mehr. Und auch Hannover war mit lediglich einer Pleite in den letzten 15 Zweitligaspielen (8S, 6U) zuletzt kaum zu bezwingen. Auf der Gegenseite steht Nürnberg in der Auswärtstabelle lediglich auf Rang 11 und hat auf des Gegners Platz gerade mal drei von 16 Gastspielen gewonnen. So gehen wir am Sonntag wie Buchmacher Betano auch von einem Heimsieg aus. Dabei rechnen wir mit Toren.

Sicher kann Nürnberg aktuell eine gute Form vorweisen. Doch für die Franken geht es um nichts mehr. Und auch Hannover war mit lediglich einer Pleite in den letzten 15 Zweitligaspielen (8S, 6U) zuletzt kaum zu bezwingen. Auf der Gegenseite steht Nürnberg in der Auswärtstabelle lediglich auf Rang 11 und hat auf des Gegners Platz gerade mal drei von 16 Gastspielen gewonnen. So gehen wir am Sonntag wie Buchmacher Betano auch von einem Heimsieg aus. Dabei rechnen wir mit Toren. Beide Teams treffen ( Quote 1,60 bei Betano ): Buchmacher Betano rechnet mit Toren auf beiden Seiten. Uns geht es ähnlich. Die Hausherren müssen auf Sieg spielen. Sonst droht man auf Rang 4 zurückzufallen. Und auch die Gäste sind aktuell immer für einen Treffer zu gut.

Buchmacher Betano rechnet mit Toren auf beiden Seiten. Uns geht es ähnlich. Die Hausherren müssen auf Sieg spielen. Sonst droht man auf Rang 4 zurückzufallen. Und auch die Gäste sind aktuell immer für einen Treffer zu gut. Ali Zoma trifft ( Quote 4,33 bei bet365 ): Stellvertretend für Nürnbergs Torgefahr steht Mohammed Ali Zoma. Der Italiener erzielte 12 Tore in dieser Zweitligasaison. In den zehn Saisonspielen, in denen Zoma traf, blieben die Franken ungeschlagen (5S, 5U) und holten im Schnitt 2,0 Punkte. Auch im Hinspiel gegen Hannover konnte der Angreifer einnetzen. bet365 belohnt einen Treffer von Zoma am Sonntag mit einer hohen Quote von 4,33. Diese Wette müsst ihr dementsprechend vorsichtig spielen.

Stellvertretend für Nürnbergs Torgefahr steht Mohammed Ali Zoma. Der Italiener erzielte 12 Tore in dieser Zweitligasaison. In den zehn Saisonspielen, in denen Zoma traf, blieben die Franken ungeschlagen (5S, 5U) und holten im Schnitt 2,0 Punkte. Auch im Hinspiel gegen Hannover konnte der Angreifer einnetzen. bet365 belohnt einen Treffer von Zoma am Sonntag mit einer hohen Quote von 4,33. Diese Wette müsst ihr dementsprechend vorsichtig spielen. Unter 0,5 Tore im Zeitraum 00:00 bis 14:59 (Quote 2,55 bei Betano): Der 1. FC Nürnberg kassierte in dieser Zweitliga-Saison die wenigsten Gegentore in der Anfangs-Viertelstunde (2) Und Hannover 96 die zweitwenigsten (3). Auch diesen beiden Statistiken leiten wir den Tipp “Unter 0,5 Tore im Zeitraum 00:00 bis 14:59” ab. Diesen Wettmarkt haben nicht viele Buchmacher im Angebot. Aber Betano ist einer von ihnen.

Hannover ist das beste Team der Rückrunde und wird sich die Chance auf Platz 3 nicht mehr nehmen lassen. Vor allem, weil man mit Nürnberg einen recht dankbaren Gegner bekommen hat, für den es um nichts mehr geht und der sich auswärts in dieser Saison ziemlich schwer getan hat.