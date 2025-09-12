Heidenheim - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Heidenheim - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Schießt sich Serhou Guirassy an die Spitze der Torschützenliste?

Unser Heidenheim - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.09.2025 lautet: Bevor Frank Schmidt seinen Status als Vereinslegende unterstreicht, regnet es für Heidenheim im Wett Tipp heute mehrere Gegentreffer.

Völlig unterschiedliche Saisonziele prallen in der Heidenheim Dortmund Prognose aufeinander. Der FCH spürt früh in der Saison den Sog der Abstiegszone. Neben dem SC Freiburg sind die Brenzstädter das einzige punktlose Team im deutschen Oberhaus. Bei dieser Ausbeute wird es voraussichtlich auch erstmal bleiben.

Im Heidenheim Dortmund Wett Tipp heute empfängt der Abstiegskandidat den torhungrigen BVB. Die Schwarz-Gelben erspielen sich ausreichend Chancen für mindestens drei Treffer. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 2,42 für “Dortmund über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Dortmund auf “Dortmund über 2,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Dortmund in 9 der letzten 10 Bundesliga-Begegnungen “Über 2,5 Tore” erzielt.

Dortmund sammelte in den ersten beiden Spielrunden 0,21 erwartbare Tore pro Schuss (1.).

Nur Augsburg erlaubte an den ersten beiden Spieltagen mehr gegnerische Großchancen (12) als Heidenheim (9).

Heidenheim vs Dortmund Quoten Analyse:

Nach der Länderspielpause gastiert der BVB beim FCH und übernimmt in den Heidenheim vs Dortmund Wettquoten eine beruhigende Favoritenrolle. Niko Kovac und seine Schützlinge erzielten bereits sechs Saisontore und kommen bei den besten Wettanbietern für eine Handicapwette in Frage.

Gewinnen die Schwarz-Gelben mindestens mit zwei Toren Differenz, erhaltet ihr bei verschiedenen Buchmachern Heidenheim gegen Dortmund Quoten von 2,35 und höher. Nachdem die Hausherren ihre ersten beiden Auftritte mit zwei Toren Unterschied verloren haben, löst diese Option vorsichtigen Optimismus aus.

Heidenheim vs Dortmund Prognose: Auf dem Vormarsch

Niko Kovac haftet ein gewisses Vorurteil an, das wir im Heidenheim gegen Dortmund Tipp beiseite schieben wollen. Der Übungsleiter des BVB gilt als Schleifer, der eine Mannschaft fit machen kann, ihr aber in der Offensive zu wenig Hilfestellungen anbietet.

Ob dieser Ruf gerechtfertigt ist, kann zumindest bezweifelt werden. Beim BVB hat der 53-Jährige jedenfalls eine beeindruckende Bilanz aufgebaut und 2,00 Punkte in 28 Pflichtspielen gesammelt.

Bemerkenswert ist der offensive Output unter dem Deutsch-Kroaten. Rein auf die Bundesliga bezogen, haben die Schwarz-Gelben in neun ihrer zehn vorangegangenen Auftritte mindestens drei Treffer erzielt.

Am zweiten Spieltag gewann die Kovac-Elf mit 3:0 gegen Union Berlin und verlängerte die saisonübergreifende Serie auf sieben Bundesliga-Spiele in Folge mit mindestens drei erzielten Treffern. Diesen historischen Vereinsrekord verlängern die Gäste auch in unserer Heidenheim Dortmund Prognose.

Heidenheim - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:2 Kaiserslautern (A), 0:2 RB Leipzig (A), 1:3 Wolfsburg (H), 5:0 Bahlingen (A), 2:1 Parma (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:0 Union Berlin (H), 3:3 St. Pauli (A), 1:0 Essen (A), 1:2 Juventus (H), 3:2 Lille (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Dortmund: 2:1 (A), 4:2 (H), 0:0 (A), 2:2 (H), 4:3 (A).

Hilfreich ist natürlich die Anwesenheit von Serhou Guirassy. Der Mittelstürmer gehört zu den besten Spielern auf seiner Position und hat 2025/26 drei Tore in drei Ligaspielen erzielt. Mit einem Wert von 3,27 erwartbaren Toren führt er mit großem Vorsprung die Bundesliga an.

Seine individuelle Qualität ist nicht der einzige Faktor für diesen phänomenalen Start. Guirassy profitiert von der Struktur im BVB-Angriff, mit der viele hochprozentige Torchancen entstehen.

Für unseren Heidenheim gegen Dortmund Tipp verweisen wir auf eine Statistik, in der die Schwarz-Gelben dem Rest der Bundesliga enteilt sind. Dem BVB standen pro Schuss die meisten erwartbaren Tore zu (0,21).

Kein Wunder, dass die Gäste eine unglaubliche Schussverwandlungsquote von 31,58 Prozent vorweisen und damit ebenfalls an der Spitze des deutschen Oberhauses zu finden sind.

Weitere Unterstützung erhalten wir in der Heidenheim vs. Dortmund Prognose vom Gastgeber. Heidenheim hat nur eines der zehn vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele gewonnen (1U, 8N).

So seht ihr Heidenheim - Dortmund im TV oder Stream:

13. September 2025, 15.30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Am Heldenstatus von Frank Schmidt ändert das nur wenig. Der Übungsleiter feiert im September sein 17-jähriges Dienstjubiläum und genießt eine Art Jobsicherheit. Daran kann eine Niederlage im Heidenheim Dortmund Tipp auch nichts ändern.

Defensiv bewegen sich die Hausherren gegen viele Bundesligisten am Limit, oder werden darüber hinaus gefordert. An den ersten beiden Spieltagen (1:3 vs. Wolfsburg, 0:2 vs. RB Leipzig) kassierte die Schmidt-Elf insgesamt fünf Gegentore.

Heidenheim vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Ramaj - Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach - Dorsch, Kerber - Ibrahimovic, Scienza, Honsak - Kaufmann

Ersatzbank Heidenheim: Müller, Siersleben, Pacarada, Traore, Niehues, Schöppner, Beck, Conteh, Zivzivadze

Startelf Dortmund: Kobel - Bensebaini, Anton, Anselmino - Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson - Brandt, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Ryerson, Özcan, Groß, Chukwuemeka, Nmecha, Campbell, Adeyemi

Die drittmeisten erwartbaren Gegentore aller Bundesligisten (4,71 xGA) kamen nicht nur durch das hohe Volumen der gegnerischen Abschlüsse zustande, sondern ebenso durch die erlaubten Abschlusspositionen.

Nur Augsburg und Werder Bremen erlaubten mehr erwartbare Gegentore pro gegnerischen Abschluss als der Tabellen-Vorletzte (0,14). Hinzu kommen die meisten zugelassenen Abschlüsse (34) nach dem FCA (36).

Unser Heidenheim - Dortmund Tipp: Dortmund über 2,5 Tore

Zusammengerechnet hat der BVB in beiden Spielen der Vorsaison sechs Treffer gegen die Brenzstädter erzielt. Die ersten gesammelten Eindrücke dieser noch jungen Spielzeit deuten auf eine Fortsetzung dieser BVB-Torflut hin.