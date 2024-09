Heidenheim - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 06:00 Uhr Heidenheim - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ziehen die Breisgauer am FCH vorbei?

Unser Heidenheim - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Zuletzt wurden Heidenheim gegen Dortmund die Grenzen aufgezeigt. In unserem Wett Tipp heute ist auch gegen Freiburg mit einem engen Match zu rechnen.

Sowohl Heidenheim als auch der FC Freiburg holten im bisherigen Saisonverlauf jeweils sechs Punkte und liegen damit gleichauf. Lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses rangiert der FCH in der Tabelle vor dem Sport-Club. Ein Umstand, der sich jedoch in unserer Heidenheim Freiburg Prognose ändern könnte.

Die Breisgauer verfügen über den besseren Kader, die Heidenheimer hingegen egalisieren diesen Umstand aufgrund des Heimrechts. In unserem Heidenheim Freiburg Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen Favoriten fest, rechnen aber mit drei oder mehr Toren. Bet365 gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,62.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Freiburg auf „Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend absolvierte Heidenheim 6 der letzten 8 Liga-Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Der Sport-Club aus Freiburg bestritt in der letzten Saison beinahe 71 Prozent seiner Auswärtsduelle mit 3 oder mehr Treffern.

Beide direkten Aufeinandertreffen in der Voith-Arena brachten 3 oder mehr Tore zum Vorschein.

Heidenheim vs Freiburg Quoten Analyse:

In der vergangenen Spielzeit hat Heidenheim keines der beiden Kräftemessen mit dem SCF verloren (1S, 1U). Wer erneut die Hausherren in Front sieht, darf sich über Heidenheim Freiburg Quoten jenseits der 2,50 freuen. Nur geringfügig höher fallen die Werte bei einem Auswärtssieg aus.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ schließen sich die Bookies nahtlos unserer Einschätzung an und tendieren zu drei oder mehr Toren. Quoten von durchschnittlich 1,60 untermauern diese These. Darüber hinaus ist mit beiderseitigen Treffern zu rechnen.

Wer aus seinen Heidenheim Freiburg Wettquoten das Maximum herausholen möchte, könnte als deutscher Kunde steuerfrei wetten. Einige Wettanbieter wie etwa Merkur Bets oder Winamax übernehmen nach wie vor die Wettsteuer.

Heidenheim vs Freiburg Prognose: Fällt Heidenheim in ein Loch?

Heidenheim überraschte an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen durchaus und setzte sich im ersten Match beim Aufsteiger St. Pauli verdient mit 2:0 durch. Der zweite Matchday unterlag einer weiteren Leistungssteigerung und führte auf heimischem Boden zu einem deutlichen 4:0 gegen den FC Augsburg. Zuletzt gab es jedoch im Signal Iduna Park gegen Dortmund nichts zu holen. Nach 90 Minuten stand eine 2:4-Niederlage zu Buche. Dabei zeigten sich die Recken von Trainer Frank Schmidt kämpferisch, rutschten aber nach dem Misserfolg von Platz 1 auf Rang 4 ab.

Als Prunkstück des Teams fungiert zweifelsohne die Offensive. Satte acht Tore brachte diese zustande. Defensiv standen die Schwaben zumindest an den ersten beiden Spieltagen sicher und hielten die Null. Gelingt das auch im Heidenheim Freiburg Tipp?

Das bisher einzige Heimspiel wurde mit 4:0 gegen die Fuggerstädter gewonnen. Anhand der letzten Saison lässt sich auf ein gewisses Maß an Heimstärke schließen. Nur fünf der 17 Duelle im eigenen Stadion gingen verloren (7S, 5U). Beinahe 60 Prozent der Ansetzungen in der Voith-Arena brachten drei oder mehr Tore zum Vorschein.

Zudem qualifizierte sich Heidenheim erstmals über die Playoffs für die Gruppenphase der Conference League. Beide Kräftemessen mit BK Häcken (3:2, 2:1) endeten mit über 2,5 Toren. In unserer Heidenheim Freiburg Prognose verhärten sich die Anzeichen auf eine torreiche Angelegenheit.

Heidenheim - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:4 Borussia Dortmund (A), 4:0 FC Augsburg (H), 3:2 BK Häcken (H), 2:0 FC St. Pauli (A), 2:1 BK Häcken (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 VfL Bochum (H), 0:2 Bayern München (A), 3:1 VfB Stuttgart (H), 4:0 VfL Osnabrück (A), 1:2 Union Berlin (A).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Freiburg: 1:1 (A), 3:2 (H), 0:2 (A), 1:2 (H).

Für die Recken aus der Schwarzwald-Metropole startete die aktuelle Saison mit einer großen Überraschung. Prompt zum Auftakt sprang gegen den Vizemeister aus Stuttgart zu Hause ein souveräner 3:1-Erfolg heraus. Der zweite Matchday brachte mit Bayern München eine kaum lösbare Aufgabe mit sich. Freiburg verkaufte sich keineswegs unter Wert, musste letztlich aber dennoch eine 0:2-Niederlage akzeptieren. Zuletzt resultierte nur mit viel Mühe ein knapper 2:1-Pflichtsieg gegen Bochum.

Mit sechs erbeuteten Punkten spielten die Breisgauer vorne mit und kämpfen zumindest momentan um einen internationalen Platz. Zwei der drei Begegnungen in der aktuellen Saison brachten drei oder mehr Tore mit sich.

Im letzten Fußballjahr zeichnete sich beim Sport-Club auf gegnerischem Boden eine deutliche Tendenz zu über 2,5 Toren ab. 71 Prozent der Paarungen in der Fremde brachten drei oder mehr Treffer mit sich. Allgemein standen die Recken aus dem Breisgau auswärts defensiv nicht sicher und kassierten 28 Gegentore.

So seht ihr Heidenheim - Freiburg im TV oder Stream:

21. September 2024, 15:30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky Sport 3

Übertragung Stream: Sky Go

Das Match zwischen Heidenheim und Freiburg wird von Sky übertragen und kann somit nicht im Free-TV verfolgt werden.

Wem jedoch ein Audiostream ausreicht, der kann auf die ARD-Audiothek oder das Fanradio zurückgreifen.

Heidenheim vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney, Schöppner, Beck, Wanner, Scienza - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Busch, Siersleben, Dorsch, Kerber, Honsak, Conteh, Breunig, Kaufmann

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Rosenfelder, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Röhl, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Ginter, Makengo, Ogbus, Sildillia, Höfler, Weißhaupt, Dinkci, Höler

Trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag dürfte FCH-Coach Frank Schmidt auch im 628. Spiel an seiner bevorzugten Aufstellung im 4-2-3-1 festhalten und mit einer Viererkette defensive Stabilität bewirken. Für offensive Momente sorgen die Neuzugänge Paul Wanner und Maximilian Breunig. Beide erzielten jeweils zwei Tore und Letzterer kam in der Sommerpause von der zweiten Mannschaft der Freiburger.

Auch Freiburgs Coach Julian Schuster dürfte in seinem 5. Spiel an der Seitenlinie der Breisgauer auch in der Heidenheim Freiburg Prognose am 4-2-3-1 festhalten. Zudem soll Neuner Junior Adamu für Unruhe im gegnerischen Strafraum sorgen. Zwei der fünf Saisontore gehen nämlich auf das Konto des 23-Jährigen.

Unser Heidenheim - Freiburg Tipp: Über 2,5 Tore

Wie bereits erwähnt, fällt es schwer, einen klaren Favoriten herauszupicken. Vielmehr dürften sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen. Vor allem die Heidenheimer waren offensiv sehr gefährlich an den ersten drei Spieltagen und verbuchten acht Tore. Bei den Recken aus dem Breisgau kamen immerhin fünf Treffer zustande. Beide Bundesligisten werden sich offensiv begegnen und somit zu Toren gelangen.