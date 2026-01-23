Heidenheim gegen Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 24.01.2026

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Heidenheim gegen Leipzig Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 24.01.2026.

Mit dem Punktgewinn in Wolfsburg ist der 1. FC Heidenheim am vergangenen Spieltag auf den Relegationsrang geklettert. Und auch am 19. Spieltag hoffen die Schwaben auf etwas Zählbares. Doch unsere Heidenheim gegen Leipzig Prognosen für den Samstag, den 24.01.2026, deuten auf einen Auswärtssieg für die favorisierten Gäste hin.

Leipzig reist dagegen zu einem abstiegsbedrohten Gegner und will mit einem Sieg den Anschluss an die Top Vier der Bundesliga wahren. Die besten Heidenheim gegen Leipzig Quoten spiegeln diese Erwartung wider. Wir gehen auch von einem Erfolg der Leipziger aus und empfehlen daher bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,58 den Wett Tipp auf „Sieg Leipzig“.

Analyse der Form und Quoten: Heidenheim gegen Leipzig

RB Leipzig steht vor entscheidenden Wochen im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die folgenden fünf Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, beginnend mit Heidenheim, bieten die große Chance, nach nur drei Punkten aus den letzten drei Heimspielen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Auf dem Papier sollte gegen den FCH der Qualitätsunterschied deutlich sein, was Leipzigs 2:0-Sieg im Hinspiel bereits unterstrich. Die Sachsen stellen mit einem Wert von 1,95 den zweitbesten Angriff nach erwarteten Toren (xG), während Heidenheim in dieser Statistik zu den schwächsten sechs Teams der Liga gehört.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn die „Roten Bullen“ zeigten sich zuletzt auswärts anfällig und erzielten in den letzten 270 Minuten auf fremdem Platz nur ein einziges Tor bei zwei Niederlagen.

Heidenheim hingegen kämpft verbissen um den Klassenerhalt. Bemerkenswerterweise ist der Punkteschnitt beider Mannschaften seit Ende November mit 1,14 (FCH) zu 1,17 (RBL) fast identisch. Trotzdem bleibt die Defensive der Gastgeber die Achillesferse: Sie kassierten die meisten Gegentore der Liga und haben als einziges Team noch kein Spiel ohne Gegentreffer beendet.

Die Heidenheim gegen Leipzig Quoten der Buchmacher sehen die Gäste mit einer impliziten Siegchance von 63 Prozent klar im Vorteil. Ein Blick auf die Heidenheim gegen Leipzig Team-News verrät, dass bei den Gastgebern Stürmer Budu Zivzivadze weiterhin ausfallen dürfte, während bei Leipzig Lukas Klostermann nach Krankheit zurückkehren könnte.

Heidenheim gegen Leipzig: Wett Tipps für das Bundesliga-Spiel

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Möglichkeiten für eure Wett Tipps. Die Ausgangslage scheint klar, doch die Details bieten Raum für verschiedene Ansätze. Hier sind unsere Empfehlungen für diese Partie:

Sieg Leipzig ( Quote 1,58 bei Merkur Bets ): RB hat in dieser Saison zehn seiner 17 Bundesligaspiele gewonnen und nur vier Niederlagen erlitten. Heidenheim hingegen hat elf von 18 Partien verloren und stellt nicht nur die schwächste Offensive, sondern auch die anfälligste Abwehr der Liga. Die Qualität spricht klar für die Gäste. Die Quote hierfür liegt bei 1,58.

RB hat in dieser Saison zehn seiner 17 Bundesligaspiele gewonnen und nur vier Niederlagen erlitten. Heidenheim hingegen hat elf von 18 Partien verloren und stellt nicht nur die schwächste Offensive, sondern auch die anfälligste Abwehr der Liga. Die Qualität spricht klar für die Gäste. Die Quote hierfür liegt bei 1,58. Beide Teams treffen ( Quote 1,59 bei Merkur Bets ): Obwohl Heidenheim zu den harmlosesten Teams zählt, zeigten sie sich zuletzt offensiv verbessert. In sechs der letzten sieben Ligaspiele des FCH fielen Tore auf beiden Seiten. Auch bei vier der letzten sechs Pflichtspiele von Leipzig war dies der Fall, was diesen Tipp zu einer attraktiven Option macht. Hierfür gibt es eine Quote von 1,59.

Obwohl Heidenheim zu den harmlosesten Teams zählt, zeigten sie sich zuletzt offensiv verbessert. In sechs der letzten sieben Ligaspiele des FCH fielen Tore auf beiden Seiten. Auch bei vier der letzten sechs Pflichtspiele von Leipzig war dies der Fall, was diesen Tipp zu einer attraktiven Option macht. Hierfür gibt es eine Quote von 1,59. Leipzig über 2,5 Tore (Quote 2,48 bei Merkur Bets): Heidenheims Abwehrschwäche ist eklatant. Mit 39 Gegentoren in 18 Spielen und dem zweithöchsten Wert an erwarteten Gegentoren (xGA) bieten sie dem Gegner viele Chancen. Leipzig hingegen hat einen hohen xG-Wert, was darauf hindeutet, dass sie oft Pech im Abschluss hatten. Wir erwarten, dass sie diesmal ihre Chancen nutzen. Eine Quote von 2,48 ist hierfür angesetzt.

Wir hoffen, unsere Heidenheim gegen Leipzig Prognosen haben euch bei der Einschätzung des Spiels geholfen. Die besten Sportwetten Anbieter für eure Tipps findet ihr auf unserer Übersichtsseite. Jetzt wünschen wir euch aber erst einmal viel Spaß bei einem hoffentlich spannenden Samstagnachmittag in der Bundesliga!