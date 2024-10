Heidenheim - Ljubljana Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.24

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 09:00 Uhr Heidenheim - Ljubljana Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Rockt der FCH nun auch Europa?

Unser Heidenheim - Ljubljana Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 03.10.2024 lautet: Der Start des FCH in die Liga-Phase der Conference League glückt! Zudem bekommen wir in unserem Wett Tipp heute auch einige Tore zu sehen.

Am Donnerstag gibt es an der Ostalb gleich doppelten Grund zur Freude. Es wird nicht nur der Tag der Deutschen Einheit gefeiert, sondern in unserer Heidenheim Ljubljana Prognose kommt es auch zum ersten Spiel des FCH in einer Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs.

Bereits in der Qualifikation konnte der Bundesligist überzeugen, der zudem am vergangenen Wochenende eine gelungene Generalprobe feiern konnte. Wir entscheiden uns daher für den Heidenheim Ljubljana Wett Tipp heute „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Ljubljana auf „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“:

Heidenheim hat 7 der saisonübergreifend letzten 9 Pflichtspiele gewonnen.

In 8 dieser letzten 9 Pflichtspiele traf der FCH mindestens doppelt.

Der Bundesligist hat einen Kaderwert von 50 Millionen Euro, Ljubljanas Kaderwert liegt bei nicht ganz 10 Millionen Euro.



Heidenheim vs Ljubljana Quoten Analyse:

Der Bundesligist geht bei den Buchmachern als ziemlich klarer Favorit in die Begegnung. Die Heidenheim Ljubljana Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen durchgängig unter der Marke von 1,60. Will man mit einem Tipp auf den FCH mehr Gewinn erzielen, dann sollte man ihn schon bei einem der Wettanbieter ohne Steuer platzieren.

Die Heidenheim Ljubljana Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg erreichen dagegen Werte bis 5,55. Nicht uninteressant ist auch die Option „Beide Teams treffen“, die Quoten bis 1,76 abwirft. In diesem Zusammenhang ist auch die Kombi „Sieg Heidenheim & Beide Teams treffen“ mit Wettquoten bis 3,05 lukrativ.

Heidenheim vs Ljubljana Prognose: Der FCH ist gerüstet

Pünktlich zum ersten Spieltag der Conference-League-Liga-Phase scheint Heidenheim wieder in die Erfolgsspur gefunden zu haben. Nach saisonübergreifend neun Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage (7S, 2U), von denen die letzten sechs alle gewonnen wurden, musste der FCH zwei recht heftige Niederlagen einstecken.

Beim 2:4 in Dortmund und dem 0:3 zuhause gegen Freiburg kassierten die Ostälbler insgesamt sieben Gegentore. Am vergangenen Wochenende konnten sie diesen kleinen Negativlauf aber stoppen und gewannen in Mainz mit 2:0. In der Tabelle der Bundesliga stehen sie auf einem soliden sechsten Platz.

In der Qualifikation für die Conference League hatte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken durchgesetzt. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel auswärts konnte auch das Rückspiel an heimischer Wirkungsstätte mit 3:2 siegreich gestaltet werden.

Auch in diesen beiden Partien hatte es für den FCH Gegentore gegeben. Das ist mit ein Grund, warum wir den eingangs erwähnten Heidenheim Ljubljana Tipp „Sieg Heidenheim & Beide Teams treffen“ ins Auge fassen würden. Im besten Fall spielt ihr diese Wette mit einem Freebet Code, dann habt ihr keinerlei Risiko eines persönlichen Verlusts.

Heidenheim - Ljubljana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 Mainz (A), 0:3 Freiburg (H), 2:4 Dortmund (A), 4:0 Augsburg (H), 3:2 BK Häcken (H)

Letzte 5 Spiele Ljubljana: 2:0 Primorje (A), 3:0 Domzale (A), 1:1 Bravo (H), 2:0 Radomlje (A), 4:0 Mura (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Ljubljana: -



Mit dem slowenischen Vertreter reist jedenfalls ein Gast an, der in seinen letzten zehn Pflichtspielen immer getroffen hat. In allen 17 Pflichtspielen in dieser Saison schoss Ljubljana nur einmal kein Tor. Der Klub hat zudem auch keines dieser 17 Pflichtspiele verloren (12S, 5U).

Auswärts gewannen die Slowenen ihre letzten drei Pflichtspiele mit insgesamt 7:0 Toren. Überhaupt kassierten sie in ihren letzten sechs Partien in allen Wettbewerben nur ein Gegentor und erzielten selbst 17 Treffer. Fünf dieser letzten sechs Spiele gewann der NK Olimpija folglich zu Null.

Das sind schon beeindruckende Zahlen, die unsere Heidenheim Ljubljana Prognose allerdings nicht erschüttern können. Denn die meisten dieser Spiele waren gegen Kontrahenten aus dem eigenen Land und wir stufen die Bundesliga dann doch ein Stück weit stärker ein als die slowenische Prva Liga.

Dennoch gebührt den Gästen für ihre bisherigen Leistungen in dieser Spielzeit großer Respekt. Das gilt vor allem, wenn man bedenkt, dass sie die Vorsaison noch mit vier sieglosen Partien in Folge beendet hatten, von denen sie drei verloren. Aktuell sind sie Spitzenreiter der höchsten slowenischen Liga mit einem Punkt Vorsprung auf Maribor.

So seht ihr Heidenheim - Ljubljana im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: RTL+



Das erste Spiel Heidenheims in einer Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs wird nicht im Free-TV übertragen. RTL hat sich zwar die Rechte an den Partien der Conference League gesichert, zeigt diese Begegnung allerdings nur bei RTL+ im kostenpflichtigen Stream.

Gutes Omen für den FCH: Von den bisherigen zehn Aufeinandertreffen deutscher Klubs mit slowenischen Vereinen in allen europäischen Wettbewerben haben die Bundesligisten nur eines verloren (5S, 4U).

Heidenheim vs Ljubljana: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller; Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Dorsch, Schöppner, Traore, Wanner, Kaufmann; Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Beck, Breunig, Kerber, Conteh, Schimmer, Maloney, Siersleben, Theuerkauf

Startelf Ljubljana: Vidovsek; Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Fernandes; Pinto, Agba, Doffo, Blanco; Durdov, Schwaizer

Ersatzbank Ljubljana: Fink, Acimovic, Brest, Florucz, Boultam, Govea, Kojic, Thalisson, Ristic, Pedreno

Vorsicht ist beim FCH aber geboten. Denn in unserem Heidenheim Ljubljana Tipp wollen wir keinesfalls verschweigen, dass die Gäste ihre letzten sieben Partien in europäischen Wettbewerben ohne Niederlage überstanden haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass allein sechs dieser Spiele aus der Qualifikation für die Conference League stammen.

Über die Stationen Polissya Zhytomyr aus der Ukraine, Sheriff Tiraspol aus Moldawien und Rijeka aus Kroatien hat sich der NK Olimpija für die Liga-Phase qualifiziert.

Unser Heidenheim - Ljubljana Tipp: „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“

Es wird mit Sicherheit kein Spaziergang für den FCH in der Heidenheim Ljubljana Prognose. Die Gäste haben in dieser Saison noch keines der 17 Pflichtspiele verloren. Dennoch dürfte Heidenheim ihr schwerster Brocken im bisherigen Saisonverlauf sein. Die Gastgeber zeigten in der bisherigen Spielzeit sehr ansprechende Leistungen und konnten mit dem 2:0-Erfolg in Mainz am vergangenen Spieltag frisches Selbstvertrauen tanken. Wir trauen es dem Bundesligisten daher ohne Weiteres zu, die Gäste niederzuringen. Sehr wahrscheinlich wird hierfür aber mehr als ein Tor nötig sein, wobei wir auch ein 2:0 für ein durchaus realistisches Ergebnis halten. In acht der letzten neun Pflichtspiele konnte Heidenheim auch mindestens doppelt treffen.