Heidenheim vs Hoffenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.03.2026

SPORT1 Betting 06.03.2026 • 11:16 Uhr Die neuesten Heidenheim vs Hoffenheim Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 07.03.2026.

In diesem Baden-Württemberg-Derby treffen zwei Welten aufeinander. Während die Kraichgauer in dieser Saison auf die Champions League hoffen dürfen, brauchen die Männer von der Schwäbischen Alb mehr als ein Wunder für den Klassenerhalt. Und Besserung ist nicht in Sicht.

In unserer Heidenheim vs Hoffenheim Prognose deutet nämlich alles auf einen Sieg der Gäste hin. Am Samstag, den 07.03.2026, empfängt das Tabellenschlusslicht um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim. Die Heidenheim vs Hoffenheim Quoten spiegeln diese Ausgangslage deutlich wider.

Unsere Experten sehen die Kraichgauer klar im Vorteil, weshalb wir für unseren Wett Tipp auf einen „Sieg Hoffenheim“ bei Interwetten mit einer Quote von 1,60 setzen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die TSG Hoffenheim, eine der positiven Überraschungen der Saison, hat alle Trümpfe in der Hand, um das Tabellenschlusslicht Heidenheim zu dominieren. Bereits das Hinspiel konnten die Kraichgauer mit 3:1 für sich entscheiden. Der Klassenunterschied ist in dieser Saison enorm, was auch der Blick auf die Tabelle bestätigt, wo die Gäste ganze 32 Punkte mehr auf dem Konto haben.

Der Kampf um einen Champions-League-Platz beflügelt die Besucher, während Heidenheim als schwächste Mannschaft der Liga dem Abstieg entgegensieht. Die Gastgeber sind seit fünf Heimspielen ohne Sieg, was die Hoffnung auf eine Rettung weiter schwinden lässt.

Heidenheim besitzt nicht nur die schlechteste Abwehr der fünf europäischen Top-Ligen mit durchschnittlich 2,17 Gegentoren pro Spiel, sondern stellt mit gerade mal 22 erzielten Treffern auch den schwächsten Angriff der Liga.

Im Gegensatz dazu präsentiert sich die Offensive der Hoffenheimer in starker Verfassung. Im Jahr 2025 erzielten sie in neun Ligaspielen durchschnittlich 2,22 Tore pro Partie. Die Heidenheim vs Hoffenheim Team-News deuten ebenfalls auf Vorteile für die Gäste hin, insbesondere mit einem formstarken Andrej Kramaric.

Heidenheim vs Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse ergeben sich für die Partie interessante Wettmöglichkeiten. Unsere Heidenheim vs Hoffenheim Prognosen konzentrieren sich auf die klare Favoritenrolle der Gäste, berücksichtigen aber auch andere statistische Auffälligkeiten.

Sieg Hoffenheim ( Quote 1,60 bei Interwetten ): Die sportliche Kluft zwischen den beiden Teams ist offensichtlich. Heidenheim steckt tief im Abstiegskampf und hat nur zwei seiner zwölf Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Hoffenheim hat hingegen lediglich drei seiner letzten 18 Ligaspiele verloren, wobei zwei dieser Niederlagen gegen die aktuellen Top-2-Teams der Bundesliga erfolgten. Die Quote für einen Auswärtssieg liegt bei 1,57.

Wir drücken die Daumen für eure Wett Tipps und wünschen euch vor allem ein unterhaltsames und faires Bundesligaspiel!