Heidenheim - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Heidenheim - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Worauf muss sich der FCH einstellen?

Unser Heidenheim - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Im Wett Tipp heute untermauern die Wölfe ihre Ambitionen für die neue Spielzeit.

Niemand gibt sich vor dem dritten Bundesliga-Jahr des FCH irgendwelchen Illusionen hin. Frank Schmidt weiß ziemlich genau, dass der Klassenerhalt in der Vorsaison nur mit einer gehörigen Portion Glück gelungen ist. In unserer Heidenheim Wolfsburg Prognose nehmen die Gastgeber sofort die Außenseiterrolle an.

Wolfsburg hat in der letzten Spielzeit zum vierten Mal in Folge den europäischen Wettbewerb verpasst. Die Ambitionen der Wölfe sind im Heidenheim Wolfsburg Wett Tipp heute dennoch riesig. Wir reagieren darauf, indem wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,92 für “Wolfsburg Über 1,5 Tore” spielen.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Wolfsburg auf “Wolfsburg Über 1,5 Tore”:

Heidenheim kassierte in der Vorsaison 1,94 Gegentore pro Heimspiel.

Heidenheim war in der der letzten Spielzeit eine der vier schwächsten erwartbaren Defensiven (58,4 xGA).

Wolfsburg belegte in der vorangegangenen Spielzeit den 4. Platz in der Auswärtstabelle (27 Punkte).

Heidenheim vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Von einer Gratiswette kann man sich mit Blick auf die Heidenheim Wolfsburg Wettquoten schon mal verführen lassen. Die Hausherren beginnen ihre dritte Bundesliga-Spielzeit mit Heidenheim Wolfsburg Quoten von circa 3,15 für einen Heimsieg.

Dem Gegenüber rast der VfL als viertbeste Auswärtsmannschaft der Vorsaison (27 Punkte) als leichter Favorit in die Voith Arena. Dort ermöglichen euch die Wölfe mit einem Dreier den 2,25-fachen Gewinn.

Heidenheim vs Wolfsburg Prognose: Realismus

In wenigen Wochen macht Frank Schmidt seine 18 Jahre als Trainer in Heidenheim voll. Der 51-Jährige hat den Verein ins deutsche Oberhaus geführt und sogar einen ersten Auftritt auf internationalem Parkett hingelegt. Irgendwie hat er es nebenbei geschafft, in der vorangegangenen Saison den Klassenerhalt zu wahren.

Das ist ein echter Kraftakt gewesen. Große Energie müssen die Hausherren auch im Heidenheim vs. Wolfsburg Tipp aufwenden, um eine Niederlage zu verhindern. Zu Hause wies der Klub aus Ostwürttemberg in der letzten Spielzeit die schwächste Punkteausbeute aller Bundesliga-Teams vor (11).

Durchschnittlich nahm die Schmidt-Elf 1,94 Gegentore pro Spieltag hin. Ein Wert, auf den wir uns in der Heidenheim gegen Wolfsburg Prognose ebenso stützen wie die insgesamt 64 kassierten Gegentore (15.).

Auf dem Transfermarkt ist im vergangenen Sommer wenig passiert - zumindest auf Seiten des FCH, der die Qualität im Kader vor dem Heidenheim - Wolfsburg Tipp somit nicht angehoben hat.

Heidenheim - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 5:0 Bahlingen (A), 2:1 Parma (H), 3:2 Ingolstadt (A), 17:0 Sgm Herbrechtlingen (A), 7:0 Salach (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 9:0 Hemelingen (A), 1:2 Brighton (A), 0:1 Espanyol Barcelona (H), 4:3 Magdeburg (A), 1:0 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Wolfsburg: 1:0 (A), 1:3 (H), 1:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (H).

In den bald 18 Jahren die Frank Schmidt den Klub von der schwäbischen Alb trainiert, haben die Gäste aus Niedersachsen 18 unterschiedliche Übungsleiter an der Seitenlinie kommen und gehen sehen.

Zum Start in die nächste Spielzeit sitzt mal wieder ein neuer Mann auf der Wölfe-Bank. Paul Simonis ist der vierte niederländische VfL-Coach und ein Mann, der letztes Jahr die Go Ahead Eagles zum überraschenden Sieg im niederländischen Pokal geführt hat.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit wechselhaften Ergebnissen hat der erste Auftritt im DFB-Pokal für Euphorie gesorgt. Wolfsburg gewann gegen den Fünftligisten Hemelingen mit 9:0 und feierte den höchsten Pokalsieg der Vereinshistorie.

Mohamed Amoura und Jonas Wind konnten an dem Spiel nicht teilnehmen. Sie wurden jedoch hervorragend vom 20-jährigen Dzenan Pejcinovic vertreten, der mit einem Hattrick brillierte.

Ansonsten ist die Anfangsformation dieselbe gewesen, wie im abschließenden Test gegen Brighton (1:2). Bedeutet: Eine 4-2-3-1 Formation, mit Kapitän Maximilian Arnold und Neuzugang Vini Souza auf der Doppelsechs.

So seht ihr Heidenheim - Wolfsburg im TV oder Stream:

23. August 2025, 15.30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Bisher hat der VfL zu Gast beim FCH in allen vier Pflichtspielen eine frühe Führung erzielt. In den beiden Bundesliga-Vergleichen jubelten die Niedersachsen sogar innerhalb der ersten zehn Spielminuten.

Starten die Gäste erneut mit hoher Geschwindigkeit in das Duell gegen die ostwürttembergische Mannschaft, könnte der Schmidt-Elf eine herbe Niederlage drohen.

Heidenheim vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller - Siersleben, Gimber, Mainka - Conteh, Dorsch, Schöppner, Ibrahimovic - Honsak, Scienza - Zivzivadze

Ersatzbank Heidenheim: Ramaj, Kölle, Föhrenbach, Traore, Busch, Niehues, Kerber, Wagner, Kaufmann

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold, Souza - Cerny, Majer, Wimmer - Pejcinovic

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Pervan, Jenz, Gerhardt, Svanberg, Zehnter, Bence Dardai, Wind, Amoura

Zudem erwarten wir von den Wölfen weiterhin eine formidable Haltung bei eigenen Standards. Letzte Saison erzielte der VfL die meisten Tore nach eigener Ecke (12). Allerdings erlaubten die Gäste ebenso die meisten Gegentore nach Ecken (12).

Hinzu kommt, dass Wolfsburg nur eines der letzten sieben Auftaktspiele im deutschen Oberhaus verloren hat. In diesem konnten die Wolfsburger zumindest zwei Treffer erzielen (2:3 vs. Bayern).

Unser Heidenheim - Wolfsburg Tipp: Wolfsburg Über 1,5 Tore

Bevor es der FCH nicht bewiesen hat, gibt es keinen Grund, eine deutliche Steigerung der Hausherren in der Verteidigung zu erwarten. Frank Schmidt steht ein ähnlicher Kader wie in der Vorsaison zur Verfügung. Wolfsburg reitet die Euphorie-Welle des Pokalerfolges und nutzt seine Torchancen.