Hertha - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 18.10.2024

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 09:00 Uhr Hertha - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der BSC seine Heimbilanz aufpolieren?

Unser Hertha - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.10.2024 lautet: Die Berliner müssen dringend ein paar Heim-Punkte holen, um die Tabellenspitze nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Im Wett Tipp heute gegen die Löwen ist auch mindestens ein Zähler drin.

Nach Platz 9 in der vergangenen Spielzeit unter Pal Dardai sollte es für die Hertha unter Nachfolger Cristian Fiel in dieser Saison wieder aufwärts gehen. Doch nach acht Spieltagen steht die „Alte Dame“ mit elf Punkten, 13:14 Toren und Platz 9 nur unwesentlich besser da als zum gleichen Zeitpunkt 2023/24 (9 Punkte, 16:15 Tore, Platz 12). Vor allem die Heimbilanz lässt noch zu wünschen übrig. Im Heimspiel am Freitag gegen die Eintracht traut die Hertha Braunschweig Prognose den Gastgebern aber durchaus etwas zu.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hertha vs Braunschweig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Braunschweig ist saisonübergreifend seit 6 Gastspielen ohne Sieg (2U, 4N)

Die Hertha ist seit 8 Punktspielen ohne Niederlage gegen die Eintracht

In den letzten 4 Heim-Partien blieb der BSC gegen den BTSV ohne Gegentor

Hertha vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die „Alte Dame“ spielt vor den eigenen Fans und hat in der Tabelle vier Punkte und sechs Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Das wirkt sich natürlich auch auf die Hertha vs. Braunschweig Quoten aus.

So sind die Hausherren mit Siegquoten zwischen 1,72 und 1,80 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Dreier der „Löwen“ Hertha gegen Braunschweig Wettquoten im Schnitt von knapp über 4,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Braunschweig Prognose: Wie findet der BSC zu mehr Konstanz?

Wohin geht die Reise der Hertha in dieser Saison? Diese Frage lässt sich noch nicht beantworten. Doch die Berliner laufen Gefahr, schon in der Hinrunde viel Boden zu verlieren. Die Mannschaft hat unter dem neuen Coach spielerisch einige Fortschritte gemacht. Dafür fehlt es an Konstanz, Kompaktheit und Konsequenz. Auf der einen Seite ließ die „Alte Dame“ die zweitwenigsten Schüsse zu. Trotzdem kassierte man nach acht Spieltagen schon 14 Gegentore, sieben davon nach Standards. In neun Pflichtspielen stand nur zweimal die Null, was sich im Hertha Braunschweig Tipp zum Guten wandeln soll.

Auf der anderen Seite des Feldes haben lediglich drei Teams einen schwächeren xG-Wert (10,2). Zudem hat der BSC in den ersten vier Heimspielen schon drei Niederlagen kassiert. Das 1:4 gegen Elversberg vor der Länderspielpause war die höchste BL2-Heimniederlage seit Mai 1996. Drei Heimniederlagen in Serie kassierte die Hertha in der eingleisigen 2. Liga aber noch nie. Dafür liegt die Mannschaft mit 57 Prozent Ballbesitz auf Platz 1 in der 2. Liga. Die Passquote (84,4 Prozent) wird nur vom HSV (86,0) und Magdeburg (84,5) überboten. Bei der Zahl der Pässe liegt das Team ligaweit auf Platz 5.

Die Eintracht war gar nicht gut in die neue Saison gekommen. Bis zur Länderspielpause Anfang September setzte es fünf Pleiten in fünf Pflichtspielen bei einem Torverhältnis von 4:19. Danach fing sich Braunschweig, holte sieben Punkte aus vier Partien und blieb daheim gegen Fürth und Hannover sogar ohne Gegentor. Der einzige Ausrutscher in diesem Zeitraum war das 1:3 in Ulm. Die beste Saisonleistung zeigten die Löwen am vergangenen Spieltag beim 2:0-Derbysieg daheim gegen Hannover.

Mit diesem Erfolg ist der BTSV ans rettende Ufer geklettert. Doch das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt nur einen Zähler. 19 Gegentore bedeuten zusammen mit Schalke, Darmstadt und Regensburg die schwächste Abwehr der Liga. In der Fremde sind 14 Gegentreffer sogar der alleinige Negativwert. Hinzu kommt die drittschwächste Chancenverwertung (10,5 Prozent). Auswärts holte die Mannschaft von Coach Daniel Scherning in dieser Zweitliga-Saison erst einen Punkt (1U, 3N). Nur Aufsteiger Regensburg steht noch schlechter da.

Hertha - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 4:0 Hertha Zehlendorf (A), 2:2 Schalke (A), 1:4 Elversberg (H), 2:0 Nürnberg (A), 0:2 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:0 Hannover (H), 1:3 Ulm (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Darmstadt (A), 1:2 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Braunschweig: 1:1 (H), 3:0 (H), 5:6 n.E. (A), 4:5 (A), 2:1 (A)

Beide Vereine treffen am Freitag zum 55. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Hertha ist seit acht Punktspielen gegen Braunschweig ungeschlagen und feierte dabei fünf Siege. In den letzten vier Heimpartien blieb der BSC gegen den BTSV sogar ohne Gegentor.

Behalten die Berliner auch dieses Mal eine „Weiße Weste“, bekommt ihr für diesen Hertha Braunschweig Tipp in der AdmiralBet App eine Quote von 2,95. Die Eintracht konnte in diesem Jahrtausend nur zwei Spiele im Olympiastadion gewinnen.

Im September 2004 und September 2020 setzten sich die Löwen im DFB-Pokal in der Hauptstadt durch. Der letzte Zweitliga-Sieg zu Gast beim Berliner Sport-Club glückte im Oktober 1988.

So seht ihr Hertha - Braunschweig im TV oder Stream:

18. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga ist bei Sky zu Hause. So ist auch das Duell am Freitag zwischen der Hertha und der Eintracht exklusiv bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff im Olympiastadion von Berlin ist um 18:30 Uhr.

Hertha vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Christensen - Klemens, Sessa, Maza - Cuisance, Scherhant, Thorsteinsson

Ersatzbank Hertha: Gersbeck (Tor), Demme, Lum, G. Christensen, Schuler, Niederlechner, Prevljak, P. Dardai

Startelf Braunschweig: Grill - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers - Kaufmann, Tauer, Krauße, Bell Bell, Gomez - Szabo, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Johansson (Tor), Ba, Di Michele Sanchez, Borsum, Nikolaou, Polter, Marie, Conteh, Ivanov, Köhler

Herthas Deyovaisio Zeefuik (5. Gelbe Karte) verpasst die Partie gesperrt. Auf Schalke fehlten Coach Fiel zuletzt acht Profis verletztungsbedingt.

Braunschweigs Sven Köhler kehrt in der Hertha vs. Braunschweig Prognose nach seiner Gelb-Rot-Sperre dagegen zurück in den Kader.

Unser Hertha - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Die Braunschweiger hoffen, dass sie mit der tollen Leistung gegen Hannover endlich zu mehr Konstanz finden. Auch die Hertha ist noch viel zu unbeständig. Gegen die Löwen dürfte daheim aber wieder etwas Zählbares herausspringen.

Das hat vor allem mit den schwachen Leistungen der Eintracht auf des Gegners Platz zu tun. Zudem spricht auch der direkte Vergleich recht deutlich für die Berliner. Allzu viele Tore dürften dabei aber nicht fallen.