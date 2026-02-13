Hertha BSC vs Hannover 96 Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 14.02.2026

SPORT1 Betting 13.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Hertha BSC vs Hannover 96 Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 14.02.2026.

Stefan Leitl war von Juli 2022 bis Dezember 2024 Trainer von Hannover 96. Nach der Hinrunde 2024/25 wurde der Coach bei den Niedersachsen entlassen. Dabei hatten die 96er damals nur einen Punkt Rückstand auf Rang drei und die beste Abwehr der Liga. Am 22. Spieltag der laufenden Zweitliga-Spielzeit trifft Leitl nun mit seiner aktuellen Mannschaft auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Das Duell zwischen Hertha und Hannover darf der Übungsleiter nach einer Gelbsperre aber nicht an der Seitenlinie verfolgen. Buchmacher Betano rechnet mit einer engen Partie. Die Gäste sind mit einer Siegquote von 2,50 leicht favorisiert. Doch für einen Dreier der Hausherren klettern die Quoten bei Betano auch nur auf einen Wert von 2,70.

Bei unserer Hertha BSC vs Hannover 96 Prognose entscheiden wir uns für den Wett Tipp „Doppelte Chance 1/x“, für den wir bei Betano eine attraktive Quote von 1,57 bekommen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Auch in dieser Saison platzte der Traum des BSC, endlich mal im heimischen Stadion das DFB-Pokalfinale zu bestreiten. Am Dienstag schieden die Berliner im Viertelfinale gegen Freiburg nach Elfmeterschießen aus. So kann sich der Verein im Endspurt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Und mit dem 3:0 in Elversberg, dem ersten BL2-Sieg 2026, hat die “Alte Dame” am vergangenen Spieltag wieder den Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt.

Dieses Mal war die Truppe von Coach Stefan Leitl sehr effizient und erzielte aus sechs Chancen drei Tore. Nun liest sich die jüngste Serie mit sechs Spielen in Serie ohne Niederlage auf einmal ganz anders (1S, 5U). Ein Prunkstück der Hertha ist die gute Defensive. 20 Gegentore bedeuten den zweitbesten Wert im Unterhaus. Zudem sind elf Weiße Westen der Ligahöchstwert sowie ein neuer Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga zu diesem Zeitpunkt.

Nach der Hinrunde hatte Hannover noch fünf Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Mit drei Siegen in Folge liegt 96 nun nur noch zwei Zähler hinter Rang 2 zurück. Die Niedersachsen spielen mit 38 Punkten nach 21 Partien ihre beste Saison im Unterhaus seit 2016/17 (41 Punkte), als man letztmals aufsteigen konnte. Als einziges Team holte Hannover an den letzten drei Spieltagen die volle Punktausbeute im Unterhaus (9).

Die Männer von Coach Christian Titz sind mit diesen neun Punkten aus vier Spielen auch das beste Rückrundenteam (3S, 1N). Zudem fühlen sich die 96er 2025/26 in der Fremde besonders wohl. Kein Zweitligist kommt auf mehr Zähler in der Fremde als der Verein vom Maschsee (19). In dieser Spielzeit lag Hannover schon 819 Minuten in Führung (Ligahöchstwert). Doch man verspielte aber auch 15 Punkte nach Führungen (Platz 2 hinter Dresden).

In unseren Datenbanken finden sich 71 Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen. Die Hertha liegt in der Bilanz mit 29 Siegen und 26 Remis, bei 16 Pleiten, recht klar vorne. Im Unterhaus stehen 27 Kräftemessen in den Geschichtsbüchern. Die Berliner sind nach zehn Heimspielen im Unterhaus noch ohne Niederlage gegen die Niedersachsen (6S, 4U). Insgesamt ist der BSC seit sieben Pflichtspielen gegen 96 ungeschlagen.

Hertha BSC vs Hannover 96: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Hertha BSC vs Hannover 96 Prognosen berücksichtigen vor allem den direkten Vergleich und die Offensivstärke beider Teams.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,57 bei Betano ): In unserem Haupttipp sehen wir die Hausherren knapp vorne. Der BSC ist seit sechs BL2-Spielen ohne Niederlage. Die Berliner können zudem eine gute Bilanz gegen die Niedersachsen vorweisen. Im Unterhaus konnte 96 noch nie im Olympiastadion gewinnen. Daran dürfte sich auch dieses Mal nichts ändern.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,67 bei Betano ): Die Zuschauer dürfen sich auf ein torreiches Spiel freuen. Seit dem 16. Spieltag erzielten nur Magdeburg (16) und Darmstadt (14) mehr Tore als Hertha (11). Und Hannover 96 stellt mit 38 Toren die zweitbeste Offensive dieser Zweitliga-Saison.

Beide Teams treffen ( Quote 1,53 bei Betano ): Wenn über 2,5 Tore fallen, ist auch die Wette "Beide Teams treffen" nicht mehr weit entfernt. Beide Mannschaft verfügen vor allem in der Offensive über starke Spieler. Bei vier der letzten fünf Duelle der beiden Vereine in der Hauptstadt gab es am Ende keine "Weiße Westen" zu vermelden.

Källmann oder Reese treffen (Quote 1,78 bei Winamax): Und für ein torreiches Spiel brauchen wir natürlich auch torgefährliche Spieler. Herthas Fabian Reese ist mit 14 Torbeteiligungen der geteilte Topscorer dieser Zweitliga-Saison. Auf der Gegenseite steht 96-Angreifer Benjamin Källman bei 12 Saisontoren in der 2. Liga (Platz 1). Neun Treffer davon erzielte der Schwede auswärts. Wer sich nicht zwischen den beiden Stürmern entscheiden kann, findet bei Winamax die Rettung.

Wir rechnen ebenfalls wie die besten Sportwetten Anbieter mit einer engen Kiste. Wir sehen aber die Gastgeber leicht vorne. Das hat vor allem mit der Formkurve, der Qualität und dem direkten Vergleich zu tun. So trauen wir den Gästen aus Niedersachsen nicht mehr als einen Punkt zu.