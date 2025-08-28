Hertha - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2025

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Hertha - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Haben die Berliner das Toreschießen verlernt?

Unser Hertha - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.08.2025 lautet: Alle bisherigen direkten Duelle zwischen diesen beiden Klubs waren echte Schützenfeste. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer Fortsetzung dieses Trends.

Die Alte Dame aus Berlin galt vor Beginn der Zweitliga-Saison 2025/26 als Topfavorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. Nach drei Spieltagen werden die Hauptstädter noch immer als einer der heißesten Anwärter auf einen der ersten beiden Plätze gehandelt. Um dem gerecht zu werden, sollte in der Hertha Elversberg Prognose allerdings langsam mal ein Sieg her.

Dazu braucht es aber Tore und was das angeht, tat sich der BSC bislang ziemlich schwer. Wir gehen aber davon aus, dass die Berliner am Freitag ihre Chancen besser nutzen und wir überhaupt ein recht torreiches Match zu sehen bekommen. Daher entscheiden wir uns für den Hertha Elversberg Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,61 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Hertha vs Elversberg auf “Über 2,5 Tore”:

Die Hertha ist nach 3 torlosen Pflichtspielen in Folge gefordert.

Elversberg erzielte in den letzten 3 Begegnungen mit den Berlinern insgesamt 12 Tore.

Alle bisherigen 4 direkten Duelle endeten mit mindestens 4 Toren in der Partie.

Hertha vs Elversberg Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter sehen die Berliner in dieser Begegnung grundsätzlich vorne. Allerdings zeugen Hertha Elversberg Quoten von bis zu 2,35 für Wetten auf einen Heimsieg alles andere als von einer klaren Favoritenstellung. Ein Tipp auf die Gäste ist aktuell mit durchschnittlichen Quoten von 3,00 verbunden.

Auch wenn insbesondere die Alte Dame zuletzt an Ladehemmung litt, erwarten die Bookies ein torreiches Match - und die noch kurze Historie dieser Paarung gibt ihnen auch recht. Die Hertha Elversberg Wettquoten von bis zu 2,60 für einen Tipp auf “Über 3,5 Tore” wirken lukrativ, zumal es in jedem der bisherigen vier direkten Duelle mindestens vier Treffer gab.

Hertha vs Elversberg Prognose: Berlin hat Toreschießen nicht verlernt

Nicht nur die Wettanbieter sehen die Berliner als einen der großen Favoriten auf den Aufstieg. Auch der BSC selbst hat den Anspruch, in dieser Saison ganz oben mitzuspielen. Entsprechend dürfte der Blick auf die Tabelle nach drei Spieltagen niemandem im Verein gefallen. Denn da steht die Alte Dame auf dem vorletzten Platz.

Auf die 1:2-Auftaktpleite auf Schalke folgten zuletzt zwei Nullnummern zu Hause gegen Karlsruhe und am vergangenen Wochenende bei allerdings starken Darmstädtern. Zwischen diesen beiden Zweitliga-Partien musste die Hertha im DFB-Pokal bei Liga-Konkurrent Preußen Münster ran.

Auch diese Begegnung endete torlos und musste letztlich im Elfmeterschießen entschieden werden - mit besserem Ausgang für die Berliner. Die haben also trotz einer hochgelobten Offensive um Fabian Reese in den letzten drei Pflichtspielen nicht ein einziges Tor erzielt. Das soll sich am Freitag aus BSC-Sicht unbedingt ändern.

Saisonübergreifend ist die Alte Dame seit sechs Zweitliga-Spielen im heimischen Olympiastadion ungeschlagen. Allerdings gab es in dieser Phase auch nur zwei Heimsiege (4U). Mit einer 4-5-8-Bilanz bei 20:24 Toren waren die Berliner in der Vorsaison das schlechteste Heimteam. Das ist mit ein Grund, weshalb wir bei unserem Hertha Elversberg Tipp lieber auf Tore setzen.

Hertha - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:0 Darmstadt (A), 0:0, 0:0 n.V., 5:3 i.E. Preußen Münster (A), 0:0 Karlsruhe (H), 1:2 Schalke (A), 1:1 Motherwell (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Kaiserslautern (H), 1:0 Ulm (A), 0:2 Bochum (A), 1:0 Nürnberg (H), 0:3 FC 08 Homburg (A)

Letzte Spiele Hertha vs. Elversberg: 0:4 (A), 1:4 (H), 2:4 (A), 5:1 (H)

Von denen erzielten die Gäste in ihren bisherigen vier Pflichtspielen in dieser Saison zwar auch nur vier, dafür trafen sie aber in immerhin drei ihrer bisherigen vier Partien. Die einzige Ausnahme bildet das bislang einzige Zweitliga-Auswärtsmatch der noch jungen Saison: Bei Bundesliga-Absteiger Bochum gab es eine 0:2-Niederlage.

Die beiden Heimpartien gegen Nürnberg (1:0) und Kaiserslautern (2:1) konnte die SVE gewinnen und im DFB-Pokal gab es bei Zweitliga-Absteiger Ulm ein knappes, aber letztlich verdientes 1:0. Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Horst Steffen und der prognostizierten schweren Saison nach dem knapp verpassten Aufstieg ist man im Lager der Elversberger nicht unzufrieden.

In der Hauptstadt will man nun die erste Auswärtspleite in Bochum wettmachen und gleichzeitig an die guten Auswärtsauftritte der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Die Vorsaison hatte die SVE mit neun ungeschlagenen Auswärtspartien am Stück beendet (4S, 5U).

Mit einer 7-7-3-Bilanz und 25:12 Toren war sie das drittbeste Auswärtsteam der Zweitliga-Saison 2024/25. Aus diesem Grund und weil die Berliner in dieser Spielzeit noch keine einzige Zweitliga-Partie gewinnen konnten, sehen wir die Gäste in unserer Hertha Elversberg Prognose auch keinesfalls chancenlos.

So seht ihr Hertha - Elversberg im TV oder Stream:

29. August 2025, 18:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Wie schon in den letzten Jahren, so ist auch in dieser Saison Sky derjenige Anbieter, der die Partien aus der 2. Bundesliga in erster Linie zeigt. Entsprechend seht ihr das Duell zwischen BSC und SVE auch dort bzw. bei dessen Streamingdienst WOW.

Für die Hertha Elversberg Prognose lohnt sich ein Blick auf den direkten Vergleich ganz besonders. Im ersten Zweitliga-Duell zwischen diesen beiden Teams schossen die Berliner ihre Gäste mit 5:1 aus dem Stadion. Doch es sollte bis heute der einzige Sieg bleiben. Die Saarländer revanchierten sich in der Folge gleich mehrfach auf beeindruckende Weise.

Hertha vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Gechter, Leistner, Kolbe; Eitschberger, Thorsteinsson, Cuisance, Jensen, Krattenmacher, Zeefuik; Reese

Ersatzbank Hertha: Smarsch, Berner, Eichhorn, Dardai, Rogel, Sessa, Winkler, Gronning, Kownacki

Startelf Elversberg: Kristof - Keidel, Pinckert, Rohr, Günther; Petkov, Conde, Conte, Poreba, Zimmerschied; Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Feil, Ceka, Ebnoutalib, Le Joncour, Schmahl, Sickinger, Mickelson, Gerezgiher

Alle drei folgenden und gleichzeitig letzten Aufeinandertreffen gingen an die SVE. Sie erzielte in jeder dieser letzten drei Begegnungen genau vier Tore und gewann schließlich all diese drei Partien mit einem Torverhältnis von insgesamt 12:3. Bei ihrem letzten Gastspiel im Olympiastadion behielten die Saarländer mit 4:0 die Oberhand.

Das war gleichzeitig das torärmste Duell zwischen diesen beiden Teams. In den anderen drei Begegnungen gab es mindestens fünf Treffer. Insofern ist der bereits angesprochene Hertha Elversberg Tipp “Über 3,5 Tore” durchaus einen Versuch wert und erst recht, wenn ihr ihn im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung spielen könnt.

Unser Hertha - Elversberg Tipp: “Über 2,5 Tore”

Beim nüchternen Blick auf diese Paarung muss man die Herthaner eigentlich favorisieren. Sie feierten in den schon vier Pflichtspielen der noch jungen Saison allerdings noch keinen einzigen Sieg nach 90 Minuten. Zudem schossen sie in den letzten drei Partien noch nicht einmal ein Tor. Zumindest das wird sich nach unserer Einschätzung ändern. Ob es aber am Ende für einen Sieg reicht, bleibt abzuwarten.

Vergessen darf man bei dem ganzen aber auch nicht, dass die Berliner selbst in den letzten drei Spielen kein Gegentor zugelassen haben. Doch auch das wird sich nach unserer Auffassung ändern. Die Paarung zwischen der Alten Dame und den Saarländern stand bisher für Tore en masse. Im Schnitt gab es bislang 5,25 Treffer pro Begegnung. Insofern stapeln wir bei unserer Torwette sogar noch tief.