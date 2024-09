Hertha - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 23:00 Uhr Hertha - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Nächster Berliner Kantersieg gegen die SVE?

Unser Hertha - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.09.2024 lautet: Im Heimspiel der Vorsaison zerlegten die Berliner die SVE in ihre Einzelteile. In unserem Wett Tipp heute können wir uns einen neuerlichen Heimsieg sehr gut vorstellen.

In der Vorsaison feierten die Berliner in ihrem Heim-Duell mit den Gästen aus dem Saarland ein regelrechtes Schützenfest. In unserer Hertha Elversberg Prognose für die Begegnung am siebten Zweitliga-Spieltag der laufenden Saison können wir uns zumindest einen weiteren Heimerfolg des BSC vorstellen.

Ob dieser dann auch so hoch ausfällt wie in der vergangenen Saison, wird sich zeigen. Da wir aber schon für die nüchterne Siegwette eine sehr ordentliche Wettquote erhalten, entscheiden wir uns für den Hertha Elversberg Wett Tipp heute „Sieg Hertha“ mit einer Quote von 1,80 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Hertha vs Elversberg auf „Sieg Hertha“:

Hertha hat 4 der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen.

Elversberg verlor am vergangenen Wochenende mit 1:3 zu Hause gegen Aufsteiger Ulm.

In der Vorsaison schlugen die Berliner die SVE daheim mit 5:1.

Hertha vs Elversberg Quoten Analyse:

Wir sind von den Hertha Elversberg Quoten positiv überrascht. Denn wir hätten für Wetten auf einen Heimsieg eher niedrigere Wettquoten erwartet als die 1,75, die im Schnitt angeboten werden. Die Höchstquote haben wir bei Tipwin mit einer 1,80 ausfindig gemacht. Dabei lohnt sich in diesem Fall eine Wette bei diesem Buchmacher besonders.

Denn bei Tipwin kann man nämlich noch steuerfrei wetten, was den Gewinn gegenüber den Wettanbietern, die noch eine Steuer abziehen, noch einmal erhöht. Der Vollständigkeit halber weisen wir noch auf die Hertha Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg hin. Diese liegen in der Spitze bei 4,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Elversberg Prognose: Berliner zu Hause der Favorit

Die Reaktion ist gelungen! Sechs Tage nach der 0:2-Heimpleite gegen Düsseldorf konnte Hertha das folgende Gastspiel in Nürnberg mit 2:0 gewinnen. Für die Berliner war das gleichzeitig der vierte Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen. Bei jedem dieser vier Erfolge traf der Klub aus der Hauptstadt mindestens doppelt.

Allerdings gab es drei dieser vier Siege auf des Gegners Platz und einer davon war im DFB-Pokal bei Drittligist und Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Zu Hause holte der BSC aus den ersten drei Spielen dieser laufenden Zweitliga-Saison nur drei Punkte dank eines Sieges gegen Aufsteiger Jahn Regensburg.

Heißt im Umkehrschluss: Zwei der bisherigen drei Zweitliga-Partien zu Hause hat die Alte Dame verloren. Die Vorsaison hatte sie noch mit sieben ungeschlagenen Heimspielen in Serie beendet. Drei Punkte aus den ersten drei Heimpartien bedeuten für den BSC den zweitschwächsten Start in eine Heim-Saison in der 2. Bundesliga.

Da es die andere Heimniederlage aber gegen den SC Paderborn gab, der wie Düsseldorf nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen ist, bleiben wir bei unserem Hertha Elversberg Tipp, welcher die Gastgeber als ziemlich klaren Favoriten führt. An den letzten vier Spieltagen holten nur die beiden Führenden Düsseldorf und Karlsruhe mehr Punkte als der BSC.

Hertha - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:0 Nürnberg (A), 0:2 Düsseldorf (H), 4:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Regensburg (H), 5:1 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:3 Ulm (H), 0:0 Fürth (A), 4:0 Darmstadt (H), 2:3 Karlsruhe (A), 7:0 Hildesheim (A)

Letzte Spiele Hertha vs Elversberg: 2:4 (A), 5:1 (H)

Hinzu kommt, dass Gegner Elversberg seit zwei Zweitliga-Partien sieglos ist. Nach dem torlosen Remis in Fürth gab es am vergangenen Wochenende eine klare 1:3-Niederlage zuhause gegen Aufsteiger Ulm. Vor diesem Spiel waren die Ulmer in fünf Zweitliga-Partien sieglos geblieben, hatten vier dieser Partien verloren und insgesamt nur drei Tore erzielt.

Auswärts hat die SVE keines der bisherigen drei Auswärtsspiele in dieser Zweitliga-Saison gewonnen, aber auch nur eines verloren. Neben dem 2:3 in Karlsruhe und der Nullnummer in Fürth gab es ein weiteres torloses Remis in Magdeburg. Damit hielten die Saarländer auch in zwei der drei Auswärtspartien hinten die Null.

Insgesamt stehen bei den Gästen in dieser Saison schon drei Weiße Westen in der Bilanz. Nur Tabellenführer Düsseldorf hat eine mehr. Mit einem weiteren Zu-Null-Spiel würde die SVE ihren Vereinsrekord innerhalb einer Zweitliga-Saison bereits einstellen. Mit den zwei Weißen Westen in Auswärtsspielen hat sie schon jetzt genauso viele wie in allen Auswärtspartien der Vorsaison.

Insofern würden wir es auch bei der nüchternen Hertha Elversberg Prognose in Richtung „Heimsieg“ belassen und zum Beispiel keine Handicapwette anspielen, auch wenn wir den Berlinern einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied ohne Frage zutrauen. Wer einen Freebet Code nutzen kann, der kann solch einen Tipp jedenfalls risikofrei anspielen.

So seht ihr Hertha - Elversberg im TV oder Stream:

29. September 2024, 13:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das insgesamt erst dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gibt es live und in Farbe bei Sky im TV und Stream zu sehen. Zusätzlich könnt ihr diese, wie alle anderen Zweitliga-Begegnungen, auch bei WOW streamen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

In der Vorsaison schlugen die Berliner die Gäste zu Hause mit 5:1, zogen dann allerdings im Rückspiel mit 2:4 den Kürzeren.

Hertha vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst; Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik; Demme, Cuisance, Maza; Thorsteinsson, Schuler, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Goller, Klemens, P. Dardai, Gottschalk, Lum, Sessa, Christensen, Niederlechner, Prevljak, Winkler

Startelf Elversberg: Kristof; Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer; Fellhauer, Sahin, Petkov, Damar; Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sickinger, Dürholtz, Feil, Gerezgiher, Schmahl, Mahmoud, Stock, Sicker

Was ebenfalls noch für unseren Hertha Elversberg Tipp spricht, ist die Tatsache, dass die SVE saisonübergreifend keines der letzten fünf Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga gewinnen konnte (2U, 3N). Den letzten Auswärtserfolg feierten die Saarländer vor über fünf Monaten beim späteren Aufsteiger St. Pauli.

Beim 5:1-Heimerfolg in der Vorsaison glänzte Florian Niederlechner mit gleich drei Treffern. Es war das einzige Mal in seinen insgesamt 77 Zweitliga-Einsätzen, dass ihm das gelang. Seitdem traf er in 18 weiteren Einsätzen im Unterhaus insgesamt nur noch drei weitere Male. In der Hertha Elversberg Prognose deutet jedoch viel auf einige Tore hin.

Unser Hertha - Elversberg Tipp: „Sieg Hertha“

Das Momentum liegt auf Seiten der Gastgeber. Sie zeigten nach der Heimpleite gegen Spitzenreiter Düsseldorf eine Reaktion und schlugen den 1. FC Nürnberg auswärts mit 2:0. Die Elversberger dagegen konnten an den starken 4:0-Erfolg an heimischer Wirkungsstätte gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt nicht anknüpfen und nur einen Punkt aus den zwei folgenden Partien holen. Insbesondere die letzte Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Ulm, der bis dato nur einen Punkt aus fünf Partien geholt hatte, könnte Spuren hinterlassen haben. Nach alldem erachten wir hier eine nüchterne Siegwette als beste Option.