Hertha - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

Hertha - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verlässt Hertha den letzten Platz in der Heimtabelle?

Unser Hertha - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Im Wett Tipp heute zeigen beide Teams keine großen Schwächen in der Arbeit gegen den Ball.

Vom Aufstieg dürfen beide Mannschaften der Hertha Hannover Prognose nicht mehr träumen. Am letzten Spieltag könnte sich im Olympiastadion Berlin dennoch ein intensives Spiel entwickeln. Stefan Leitl trifft mit seinem neuen Klub auf den Ex-Verein aus Niedersachsen.

Obwohl die Hauptstädter in der Heimtabelle noch den letzten Rang belegen, sind sie seit vier Heimspielen ungeschlagen (2S, 2U). Als Faktor dafür muss in jedem Fall die verbesserte Verteidigung unter Stefan Leitl genannt werden. Auf die Defensive kommt es auch im Hertha Hannover Wett Tipp heute an. Wir empfehlen bei ODDSET eine Quote von 2,45 für “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hertha vs Hannover auf “Unter 2,5 Tore”:

5 der letzten 6 Hertha-Spiele enthielten maximal 2 Tore.

Hannover bringt die beste Defensive der 2. Bundesliga mit nach Berlin (35 Gegentore).

Hertha kassierte unter Stefan Leitl nur 5 Gegentore in 6 Heimspielen.

Hertha vs Hannover Quoten Analyse:

Erneut müssen die Gastgeber auf einige Ausfälle reagieren, doch Kapitän und Innenverteidiger Toni Leistner kehrt nach seiner abgesessenen Sperre zurück ins Team. Gemeinsam mit seinen Kollegen tritt der 34-Jährige laut den Hertha Hannover Wettquoten bei ODDSET als Favorit auf den Rasen.

Manch einer mag aus den Hertha Hannover Quoten eine Value-Wette für einen “Sieg Hannover” ableiten. Bei Siegquoten von 3,60 würden wir diesen Versuch vorrangig mit einer Gratiswette empfehlen.

Hertha vs Hannover Prognose: Ein Gewinn für die Alte Dame

Vor der Saison hatten die Verantwortlichen in Berlin und Hannover zumindest intern ein klares Ziel - den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Der ist im Hertha vs. Hannover Tipp jedoch überhaupt kein Thema mehr.

Eine prägende Geschichte der Hertha gegen Hannover Prognose ist hingegen der Trainer auf Seiten der Hauptstädter. Stefan Leitl wurde in Niedersachsen nach der Hinrunde entlassen (27 Punkte).

Ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, darf bezweifelt werden. Selbst wenn H96 das Gastspiel in Berlin für sich entscheidet, hätte Hannover in der zweiten Saisonhälfte ohne Leitl weniger Punkte geholt (26) als mit ihm.

Die beste Defensive der 2. Bundesliga (35 Gegentore) stellt Hannover unter anderem auch deshalb, weil Leitl eine gut organisierte Mannschaft hinterlassen hat. Davon profitieren wir im Hertha - Hannover Tipp ebenfalls.

Hertha vs Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 Münster (A), 1:0 Fürth (H), 1:1 Magdeburg (H), 3:2 Ulm (A), 1:1 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Fürth (H), 2:1 Ulm (A), 1:0 Köln (H), 1:3 Darmstadt (A), 1:3 Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Hannover: 0:0 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 4:4 (H).

Die Alte Dame hat der 47-jährige Übungsleiter nach seiner Ankunft in der deutschen Hauptstadt vor dem Abstieg in die 3. Liga gerettet. Sein neu installiertes 3-5-2 System schenkt der Hintermannschaft wichtige Stabilität und schafft klare Abläufe in der Offensive.

Vor allem im eigenen Stadion hat Hertha einen großen Sprung gemacht und das Vertrauen der Fans zurückerobert. Unter Leitl verloren die Gastgeber nur eines von sechs Heimspielen (2S, 3U) und kassierten nicht mehr als fünf Gegentreffer.

Selbst erzielten die Profis der Hauptstädter allerdings auch nicht mehr als sieben Tore in diesen sechs Heimspielen. Somit pfiffen die Schiedsrichter vier von sechs Hertha-Heimspielen unter Leitl mit “Unter 2,5 Toren” in der Partie ab.

Zuletzt pendelten sich die Resultate der Alten Dame regelmäßig bei maximal zwei Toren in der Begegnung ein. Fünf der sechs vorangegangenen Auftritte der Hausherren endeten mit insgesamt “Unter 2,5 Toren” im Spiel. Dieser Trend setzt sich in der Hertha vs. Hannover Prognose fort.

Des Weiteren lohnt sich eine alternative Wette auf “Hertha Unter 1,5 Tore”. Die Hausherren erzielten in fünf ihrer letzten sechs Paarungen maximal einen eigenen Treffer.

Zusätzlich reisen die Gäste mit einer positiven Serie im Hinterkopf nach Berlin. Hannover ist seit drei Spieltagen ungeschlagen (2S, 1U) und hat in keiner dieser drei Begegnungen mehr als einen Gegentreffer zugelassen.

Darüber hinaus verweisen wir für den Hertha gegen Hannover Tipp auf den Ligavergleich der erwartbaren Gegentore, wo beide Mannschaften unter den sieben besten Teams auftauchen.

Hertha vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst, Bouchalakis, Dardai, Leistner, Kenny, Cuisance, Maza, Demme, Zeefuik, Reese, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Smarsch, Mohwinkel, Morgenstern, Lum, Telib, Sessa, Karbownik, Thorsteinsson, Niederlechner

Startelf Hannover: Zieler, Dehm, Halstenberg, Neumann, Muroya, Leopold, Kunze, Momuluh, Gindorf, Lee, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Wdowik, Christiansen, Aseko, Oudenne, Rochelt, Matondo, Nielsen, Voglsammer

Im Vergleich zur jüngsten 0:2-Niederlage gegen Münster darf Stefan Leitl darauf hoffen, im Kasten wieder seinen besten Torhüter aufstellen zu können. Tjark Ernst hat gute Chancen, rechtzeitig für den letzten Spieltag einsatzbereit zu sein.

Seine Fähigkeiten könnten ein wichtiger Faktor in diesem Aufeinandertreffen sein und der Alten Dame den entscheidenden Vorteil geben. Immerhin sind die Gastgeber seit fünf direkten Duellen nicht mehr von H96 geschlagen worden.

Unser Hertha vs Hannover Tipp: Unter 2,5 Tore

Im Fokus beider Mannschaften stehen in erster Linie die jeweiligen Defensivreihen. Hertha tritt seit der Verpflichtung von Stefan Leitl wesentlich stabiler. Hannover profitiert noch von der Arbeit des neuen BSC-Trainers und stellt die beste Hintermannschaft im deutschen Unterhaus.