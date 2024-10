Hertha - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 08:00 Uhr Hertha - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Darf der BSC in dieser Saison vom Pokalfinale träumen?

Unser Hertha - Heidenheim Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 30.10.2024 lautet: Die „Alte Dame“ muss in der zweiten Pokalrunde gegen einen Erstligisten ran. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren aber eine gute Leistung und eventuell sogar eine Überraschung zu.

In der zweiten DFB-Pokalrunde der Saison 2024/25 kommt es achtmal zum Duell zwischen erster und zweiter Liga. Eine dieser Partien wird am Mittwoch im Olympiastadion von Berlin ausgetragen. Der heimische BSC empfängt den 1. FC Heidenheim. Laut der Hertha Heidenheim Prognose ist bei diesem Duell eine Überraschung gar nicht so unwahrscheinlich.

Auch wir wittern hier eine kleine Sensation und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Hertha vs Heidenheim auf „Doppelte Chance 1/x“:

Heidenheim konnte von den letzten sechs Spielen in der Liga nur 1 gewinnen

Die Hertha ist seit 3 Spielen ungeschlagen

Der direkte Vergleich spricht für den BSC

Hertha vs Heidenheim Quoten Analyse:

Ein Zweitligist empfängt einen Erstligisten. Diese Ausgangslage müssen die besten Buchmacher bei den Hertha vs Heidenheim Wettquoten natürlich berücksichtigen. Trotzdem sind die Gäste nur die leichten Favoriten.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,30. Doch für ein Weiterkommen der Hausherren in der regulären Spielzeit klettern die Hertha gegen Heidenheim Quoten auch nur auf Werte zwischen 2,75 und 2,87.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Heidenheim Prognose: Haben die Berliner nun das Erfolgsrezept gefunden?

Coach Cristian Fiel brachte im Sommer neue taktische Ideen in die Hauptstadt und setzte auf die vorhandene spielerische Klasse des Kaders. Doch an den ersten Spieltagen ließ es die „Alte Dame“ immer wieder mal an der nötigen Aggressivität und Ernsthaftigkeit vermissen. So machte sich die Hertha mühsam erzielte Fortschritte selbst wieder kaputt. Doch in den vergangenen Partien scheint beim BSC so langsam der Knoten geplatzt zu sein.

Am Samstag fügten die Berliner mit einer effizienten und kämpferischen Vorstellung durch ein 3:1 in Karlsruhe dem KSC die erste Saisonniederlage zu. Damit kletterte der Hauptstadtverein auf Rang 5 und liegt nur noch einen Punkt hinter Rang 2 zurück. Zudem hatte die Hertha zum ersten Mal in dieser Saison einen Sieg gegen eine höher platzierte Mannschaft gefeiert. In der Fremde ist die Truppe von Coach Fiel mit drei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

Der 1. FC Heidenheim nimmt in dieser Saison das erste Mal am Europapokal teil und muss mit einer ungewohnten Dreifachbelastung klarkommen. Trainer Frank Schmidt hat sich entschlossen, dieser Problematik mit einer großen Rotation entgegenzukommen. Und bisher funktioniert das auch ganz ordentlich. Am Sonntag im Heimspiel gegen Hoffenheim veränderte der Coach seine Startelf im Vergleich zum 1:0 beim Pafos FC am Donnerstag gleich auf acht Positionen. Ein Bruch im Spiel des FCH war dennoch nicht erkennbar. Zwar mussten sich die Schwaben gegen die TSG mit einem 0:0 begnügen.

Dafür konnten die Heidenheimer nach dem vierten internationalen Einsatz in der Conference League erneut punkten. So hat man nach acht Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Das sind drei mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. In der Offensive wurde die Verantwortung auf viele Schultern verteilt. In den drei Wettbewerben gab es neun verschiedene Torschützen. Auch spielte man schon viermal zu null. Die Abgänge einiger Stammspieler schmerzen aber auch noch. So konnte Heidenheim nach einem guten Start in die Saison mit zwei Siegen nur eines der letzten sechs BL-Spiele gewinnen (1U, 4N).

Hertha - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 KSC (A), 3:1 Braunschweig (H), 4:0 Hertha Zehlendorf (A), 2:2 Schalke (A), 1:4 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:0 Hoffenheim (H), 1:0 Pafos (A), 2:3 Gladbach (A), 0:1 Leipzig (H), 2:1 Olimpija Ljubljana (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Heidenheim: 3:2 (A), 4:0 (A)

Beide Vereine haben noch nie gemeinsam in einer Liga gespielt. Die einzigen zwei Duelle stammen aus dem Pokal. In der Saison 1979/80 siegten die Berliner mit 4:0 beim damaligen Heidenheimer Sportbund.

Und 2015/16 konnte sich der BSC im Viertelfinale mit 3:2 auf der Schwäbischen Alb durchsetzen. Nun trifft man sich erstmals in der Hauptstadt.

In den letzten vier Spielen der Berliner hätten die Wetten „Beide Teams treffen“ und „Über 3,5 Tore“ immer Erfolg gehabt. Ganz so weit lehnen wir uns für den Hertha Heidenheim Tipp nicht aus dem Fenster.

Doch auch für die Hertha Heidenheim Prognose „Über 2,5 Tore“ bekommen wir in der Winamax App eine Quote von 1,54.

So seht ihr Hertha - Heidenheim im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 18 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky überträgt alle 63 des DFB-Pokals live, einzeln oder in der Konferenz. 50 Spiele davon überträgt der Bezahlsender exklusiv. Eine davon ist das Duell zwischen der Hertha und Heidenheim am Mittwoch.

Los geht es im Olympiastadion von Berlin um 18 Uhr.

Hertha vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst – Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik – Klemens – Sessa, Karbownik – Cuisance, Scherhant – Niederlechner

Ersatzbank Hertha: Gersbeck (Tor), Lum, Prevljak, Winkler, Maza, Thorsteinsson, Schuler, P. Dardai, Bouchalakis

Startelf Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf – Maloney – Kerber – Conteh, Beck, Honsak – Kaufmann

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Traoré, Gimber, Föhrenbach, Pieringer, Breunig, Wanner, Scienza, Schöppner, Dorsch

Die Hausherren müssen ohne Brooks, Dudziak, Gechter, Demme und Reese auskommen. Bei den Gästen fehlen Keller, Janes und Niehues. Coach Schmidt wird wohl wieder fleißig rotieren.

Unser Hertha - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance 1/x

Die Heidenheimer trotzen bisher allen Herausforderungen. Egal ob Dreifachbelastung oder Abgang zahlreicher Stammspieler. Ein bisschen Leichtigkeit ist den Schwaben aber abhandengekommen.

Da sich die Verantwortlichen den „Klassenerhalt“ als Ziel gesetzt haben, ist allerdings alles im grünen Bereich. Die Hertha wittert gegen einen leicht angeschlagenen Boxer nun jedoch Morgenluft und kann selbst eine ansteigende Formkurve in den Ring werfen.