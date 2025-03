Hertha - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

Unser Hertha – Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Während der KSC noch oben mitmischen könnte, sind die Berliner nur sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Im Wett Tipp heute gehen die Gäste nicht als Verlierer vom Platz.

Am 29. März 2025, um 13:00 Uhr, erwartet uns im Olympiastadion ein packendes Duell in der 2. Bundesliga. Hertha BSC, aktuell auf Platz 14 mit 29 Punkten, empfängt den Karlsruher SC, der sich auf Platz 10 mit 37 Punkten befindet.

Beide Teams haben in ihren letzten fünf Spielen gemischte Leistungen gezeigt, was unsere Hertha Karlsruhe Prognose beeinflusst: Hertha BSC mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen, während Karlsruhe zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnete. Hertha BSC ist trotz großen Problemen der Favorit der Buchmacher, da reicht das 5:1 zuletzt gegen Braunschweig nicht, um die Krise abzuschütteln. Karlsruhe steht da deutlich besser da.

Daher lautet unser Hertha Karlsruhe Wett Tipp heute: „Doppelte Chance X2“ zu einer Quote von 2,00 bei Betway .

Darum tippen wir bei Hertha vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance X2”:

Hertha vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Für das anstehende Spiel zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC tendieren wir zum Tipp, dass der Karlsruher SC gewinnt oder unentschieden spielt. Dieser Tipp basiert auf den jüngsten Leistungen und der aktuellen Form beider Teams. Bei einem Blick in die Sportwetten Apps wird jedoch klar, dass die Berliner mit Hertha Karlsruhe Quoten von nur 1,80 klar favorisiert werden, was eher mit dem großen Namen und dem Heimvorteil zusammenhängt.

Sportwetten mit Paypal gefällig? Hier gibt es eine kleine Übersicht. Für ein Unentschieden winken Werte von 3,60. Sollte sich doch der in der Tabelle weiter oben platzierte KSC durchsetzen, dann können sich Wett-Tipper über Hertha vs. Karlsruhe Wettquoten in der Höhe von 4,00 freuen.