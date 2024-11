Hertha - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

Berlin (6.) liegt im Tableau der 2. Bundesliga deutlich vor Köln (12.), was in dieser Form vermutlich kaum ein Experte vor der Saison vermutet hätte. In unserer Hertha Köln Prognose vertagen wir die Aufholjagd der Gäste, die sich intern über einen neuen Ansatz Gedanken machen müssen. Zuletzt gewann die „Alte Dame“ zwei Partien in Serie und beeindruckte dabei durch den 3:1-Auswärtssieg gegen Karlsruhe.