Hertha - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 25.04.2025

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 09:00 Uhr Hertha - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Sichert der FCM Platz 3 ab?

Unser Hertha - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.04.2025 lautet: Der FCM darf sich keinen Ausrutscher leisten, sonst ist Platz 3 weg, allerdings präsentierte sich die Hertha zuletzt in Top-Form. Im Wett Tipp heute schenken sich beide Teams nichts und es fallen Treffer auf beiden Seiten.

Am 25. April 2025 treffen Hertha BSC und Magdeburg im Olympiastadion aufeinander, und die Spannung ist greifbar! Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga steht viel auf dem Spiel. Hertha BSC, derzeit auf Platz 11 mit 39 Punkten, möchte seine Mittelfeld-Position festigen, während Magdeburg mit 49 Punkten auf Platz 3 hofft, den Aufstieg in die erste Liga zu sichern.

Obwohl der FCM besser da steht und auch in der Hertha Magdeburg Prognose nicht abfällt, befindet sich die Alte Dame aktuell in Top-Form und konnten in den letzten fünf Spielen 13 der möglichen 15 Punkte sammeln. Wir erwarten ein torreiches Spiel, da beide Teams offensiv stark sind.

Daher lautet unser Hertha Magdeburg Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,49 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Hertha vs Magdeburg auf “Über 2,5 Tore”:

Beide Teams haben in ihren letzten Begegnungen durchschnittlich viele Tore erzielt, was uns beim Hertha vs Magdeburg Tipp entgegenkommt.

In den letzten 3 direkten Duellen fielen jeweils 4 oder mehr Tore.

Hertha BSC hat in den letzten 5 Spielen im Durchschnitt 2,60 Tore erzielt, während Magdeburg in dieser Saison 1,93 Tore pro Spiel erreicht hat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Magdeburg Quoten Analyse:

Beim Spiel zwischen Hertha BSC und Magdeburg am 25. April 2025 tendieren wir zum Tipp „Über 2,5 Tore“. Beide Mannschaften haben in dieser Saison gezeigt, dass sie offensiv stark sind und viele Tore erzielen. In den Sportwetten Apps werden die Berliner aufgrund des Heimrechts sogar leicht favorisiert, was die Hertha Magdeburg Quoten von 2,20 für den Heimsieg belegen.

Sollten sich die beiden Teams in diesem Duell ohne Sieger trennen, dann springen Werte von 3,75 heraus. Setzt sich jedoch der FCM durch und sichert damit Platz 3 ab, dann könnt ihr von Hertha vs. Magdeburg Wettquoten von 2,90 ausgehen. Sportwetten Bonus gefällig? Hier werdet ihr sicher fündig.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Hertha - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:2 Ulm (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:0 Köln (A), 3:1 Karlsruhe (H), 5:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:0 Regensburg (H), 0:1 Ulm (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 0:0 Hannover (A), 0:3 HSV (H).

Letzte Spiele Hertha vs. Magdeburg: 3:1 (A), 3:2 (H), 4:6 (A).

Unser Hertha - Magdeburg Tipp: Über 2,5 Tore

Diese Faktoren in der Hertha gegen Magdeburg Prognose deuten auf ein spannendes und torreiches Spiel hin. Für die Alte Dame geht es um die Fortsetzung des aktuellen Erfolgslaufs, für Magdeburg ist sogar noch der Aufstieg möglich.