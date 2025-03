Hertha - Schalke Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 07.03.2025 • 23:00 Uhr Hertha - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer siegt im Duell der Ex-Bundesligisten?

Unser Hertha - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Beide Teams sehnen sich nach besseren Zeiten, in diesem Duell kommen Bundesliga-Erinnerungen hoch. Beide Teams stecken weit unten in der Tabelle fest, im Wett Tipp heute schließen wir eine Niederlage Schalkes aber aus.

Ein spannendes Duell steht uns bevor, wenn Hertha BSC am 8. März 2025 im Olympiastadion gegen Schalke 04 antritt. Dieses Spiel könnte entscheidend sein, denn beide Teams kämpfen in der 2. Bundesliga um wichtige Punkte, auch in der Hertha Schalke Prognose.

Hertha BSC liegt derzeit auf Platz 14 mit 26 Punkten, während Schalke 04 mit 30 Punkten auf Platz 12 steht. In den letzten sechs Begegnungen konnte Hertha nur einen Punkt holen, während Schalke immerhin drei Siege in sechs Spielen einfahren konnte. Die Buchmacher favorisieren dennoch leicht die Berliner, wir entscheiden uns aber anders.

Daher lautet unser Hertha Schalke Wett Tipp heute: “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,77 bei Betway .

Darum tippen wir bei Hertha vs Schalke auf “Doppelte Chance X2”:

Schalke 04 hat in den letzten 6 Spielen eine bessere Form gezeigt.

Hertha BSC hat in den letzten 6 Spielen nur einen Punkt geholt.

Schalke 04 hat in den direkten Duellen in letzter Zeit oft die Oberhand behalten, was ebenfalls förderlich für unseren Hertha vs Schalke Tipp ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Schalke Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Aufeinandertreffen lautet: „Schalke 04 gewinnt oder spielt unentschieden“. Diese Wette wird durch die aktuelle Form und die bisherigen Leistungen der beiden Mannschaften gestützt. In den letzten sechs Spielen konnte Hertha BSC nur einen Punkt ergattern, während Schalke 04 drei Siege (3N) verzeichnete. Zudem hat Schalke in den jüngsten direkten Begegnungen oft besser abgeschnitten. Trotzdem warten in den Sportwetten Apps hohe Hertha Schalke Quoten von 3,30 für den Auswärtssieg.

Wer durch den Sportwetten Vergleich stöbert, findet Werte um 3,60 für eine Punkteteilung. Wer jedoch den in der Krise befindlichen Berlinern den Dreier zutraut, der wird mit Hertha vs. Schalke Wettquoten von 2,00 belohnt.

Hertha - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:4 Elversberg (A), 0:0 Nürnberg (H), 1:2 Düsseldorf (A), 0:1 Kaiserslautern (H), 0:2 Regensburg (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:0 Münster (H), 0:2 Darmstadt (A), 2:1 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A), 2:5 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Schalke: 2:2 (A), 5:2 (H), 2:1 (A), 2:5 (A), 2:1 (H).

Unser Hertha - Schalke Tipp: Doppelte Chance X2

Obwohl es in der 2. Bundesliga enger als je zuvor zugeht, spielen diese beiden Traditionsklubs keine Rolle im Aufstiegskampf. Zumindest die Berliner müssen aufpassen, nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Diesmal reicht es in der Hertha gegen Schalke Prognose aber wieder nicht zu drei Punkten.