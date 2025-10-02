Hoffenheim - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2025

SPORT1 Betting 02.10.2025 • 18:00 Uhr Hoffenheim - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nächste Heimpleite für die TSG?

Unser Hoffenheim - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.10.2025 lautet: Die bisherigen Partien der beiden Klubs waren echte Torgaranten. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das auch im direkten Duell der Fall sein wird.

Der 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 wird an diesem Freitag in der PreZero Arena eröffnet. In unserer Hoffenheim Köln Prognose beschäftigen wir uns mit dem Duell des 10. gegen den 7., die punktgleich und nur durch das unterschiedliche Torverhältnis in der Tabelle voneinander getrennt sind.

Tore sind dabei ein gutes Stichwort. Denn die gab es im bisherigen Saisonverlauf so gut wie immer, wenn die beiden Mannschaften auf dem Rasen standen - und zwar sowohl für als auch gegen sie. Auch aus diesem Grund entscheiden wir uns für den Hoffenheim Köln Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,79 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Köln auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In allen bisherigen 5 Bundesliga-Spielen dieser Saison mit Beteiligung Hoffenheims gab es Tore auf beiden Seiten.

In den letzten 4 Bundesliga-Partien mit Beteiligung der Kölner schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel.

In jeweils nur einem der 5 BL-Spiele der TSG und des Effzeh in dieser Spielzeit gab es nicht mindestens 3 Tore.

Hoffenheim vs Köln Quoten Analyse:

Die besten Online-Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich trauen der TSG den Sieg eher zu. Das wird an den Hoffenheim Köln Quoten von höchstens 1,95 für Wetten auf einen Heimsieg deutlich. Im Gegensatz dazu erhält man für einen Tipp auf einen Auswärtsdreier der Geißböcke Quoten bis 3,70.

Die Hoffenheim Köln Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” sind für sich genommen ähnlich hoch und bewegen sich im Bereich von 1,48 bis 1,57, wobei es für einen Tipp auf mindestens drei Treffer in der Partie die etwas höheren Quoten gibt. Die Kombi aus diesen beiden Optionen bringt dann schon deutlich bessere Werte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Köln Prognose: Chancen hüben wie drüben

Hoffenheim erreichte am vergangenen Wochenende bei formstarken Freiburgern ein 1:1. Damit blieb die TSG auch im dritten Auswärtsspiel dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen, nachdem sie die ersten beiden Auswärtspartien in Leverkusen und bei Union Berlin gewonnen hatte. In der Auswärtstabelle steht sie auf einem starken 2. Platz.

Während es auf fremden Plätzen also läuft, ist zu Hause das Gegenteil der Fall. Auf heimischem Rasen wurden beide bisherigen BL-Partien in dieser Spielzeit verloren - und zwar deutlich. Auf das klare 1:3 gegen Frankfurt im ersten Heimspiel der Saison folgte das noch klarere 1:4 gegen die Bayern.

In der Heimtabelle stehen die Kraichgauer damit auf dem letzten Platz. Allerdings muss man zu deren Verteidigung sagen, dass die beiden bisherigen Heimgegner zu den aktuell besten Mannschaften Deutschlands gehören, was allen voran auf die Münchner zutrifft. Saisonübergreifend hat die TSG sogar die letzten vier Heimpartien im Oberhaus verloren.

In den letzten beiden Heimspielen der Saison 2024/25 hatte sie nämlich ebenfalls den Kürzeren gezogen. Doch auch hier gilt: Die beiden Heimgegner hießen Dortmund (2:3) und abermals Bayern (0:4). Insofern würden wir den aktuellen negativen Heim-Lauf der TSG in unserer Hoffenheim Köln Prognose auch nicht überbewerten.

Hoffenheim - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Freiburg (A), 1:4 Bayern (H), 4:2 Union Berlin (A), 1:3 Frankfurt (H), 2:1 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:2 Stuttgart (H), 1:3 Leipzig (A), 3:3 Wolfsburg (A), 9:1 SW Essen (A), 4:1 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Köln: 1:1 (H), 3:1 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 1:0 (A)

Die Gäste haben ihrerseits momentan einen Negativlauf. Mit zwei Siegen zum Auftakt waren sie bestens in die neue Spielzeit gestartet. Auch das 3:3 in Wolfsburg am 3. Spieltag durfte noch als Erfolg verbucht werden, zumal der Effzeh in der Nachspielzeit noch zwei Tore erzielte und dabei den Gegentreffer zum 2:3 in der neunten Minute der Nachspielzeit fünf Zeigerumdrehungen später tatsächlich noch egalisierte.

In den beiden folgenden und gleichzeitig letzten beiden Bundesligapartien konnte der Aufsteiger dann allerdings keine Punkte mehr sammeln. Sowohl das Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:3) als auch die Heimpartie am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart (1:2) wurden verloren.

Damit reisen die Geißböcke also mit drei sieglosen Partien in den Kraichgau, bei denen sie insgesamt acht Gegentore kassiert haben. An den letzten drei Spieltagen holte nur der FC Augsburg weniger Punkte (0) als der Effzeh (1). In der Tabelle stehen die Geißböcke aber dennoch auf einem mehr als nur zufriedenstellenden 7. Platz.

Allerdings haben sie, wie der 11. Union Berlin, sieben Punkte auf dem Konto. Von insgesamt fünf Mannschaften mit dieser Punktzahl haben die Kölner das beste Torverhältnis (+1; 10:9). Im Schnitt sind bislang 3,8 Tore pro Bundesliga-Begegnung des Effzeh gefallen. Auch deswegen konzentrieren wir uns bei unserem Hoffenheim Köln Tipp auf eine Torwette.

So seht ihr Hoffenheim - Köln im TV oder Stream:

03. Oktober 2025, 20:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Unter dem Motto “Flutlicht-Freitag” zeigt sich Sky für die Freitagabend-Spiele in der Bundesliga-Saison 2025/26 verantwortlich. Im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bekommt ihr also auch diese Begegnung bei diesem Anbieter bzw. dessen Streaming-Dienst WOW zu sehen.

Beim Blick auf den direkten Vergleich kristallisieren sich in der Hoffenheim Köln Prognose Vorteile für die Gastgeber heraus. Die TSG hat nur eines der letzten 16 direkten Duelle in der Bundesliga verloren (10S, 5U). Aber: Diese Pleite gab es im vorletzten Heimspiel gegen den Effzeh.

Hoffenheim vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Chaves, Bernardo; Toure, Avdullahu, Burger, Prass; Asllani, Kramaric

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Damar, Bebou, Moerstedt, Lemperle, Prömel Tohumcu

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Hübers; Sebulonsen, Johannesson, Krauß, Maina; Thielmann, Ache, Kaminski

Ersatzbank Köln: Zieler, Castro-Montes, El Mala, Heintz, Hansen, Kainz, Huseinbasic, Özkacar, Waldschmidt

Das letzte Heimduell mit den Geißböcken konnte 1899 ebenfalls nicht gewinnen, nachdem die Kraichgauer zuvor fünf Heimsiege am Stück gegen die Kölner feiern konnten. Nach alldem ist aber auch der alternative Hoffenheim Köln Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” für uns eine gute Option.

Bei Betano zum Beispiel gibt es für diese Kombi eine Quote von 1,93. In diesem Zusammenhang ließe sich auch der Betano Promo Code verwenden. Die besseren Argumente gibt es aber nichtsdestotrotz für unsere vorgeschlagene kombinierte Torwette.

Unser Hoffenheim - Köln Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

In jedem der bisherigen fünf Bundesligaspiele der TSG in dieser Saison schafften es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel. Nur im letzten Auswärtsmatch in Freiburg gab es in einem BL-Spiel Hoffenheims in dieser Saison nicht mindestens drei Tore. In drei der übrigen vier Fälle gab es sogar mindestens vier Treffer in der Partie. Im Schnitt sind bisher genau vier Tore pro 1899-Spiel in dieser Bundesliga-Saison gefallen.

Auf Kölner Seite ist es ähnlich. In jeder ihrer letzten vier Bundesliga-Begegnungen gab es Tore auf beiden Seiten und mindestens drei Tore in der Partie. In drei dieser letzten vier Spiele gab es sogar mindestens vier Treffer. Saisonübergreifend erzielten sie in jedem ihrer letzten neun Pflichtspiele mindestens ein Tor und auch der bereits erwähnte Schnitt von 3,8 Toren pro Effzeh-Partie steht dem der Kraichgauer in nichts nach.