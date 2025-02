Hoffenheim – VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 23.2.25

Unser Hoffenheim – VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Die Schwaben mussten zuletzt eine Talfahrt durchmachen und gewannen nur zwei der letzten sechs Spiele. Obwohl die TSG zuletzt Werder besiegen konnte, schlagen wir uns im Wett Tipp heute auf die Seite von Stuttgart.

Am 23. Februar 2025 um 19:30 Uhr treffen Hoffenheim und VfB Stuttgart in der PreZero Arena aufeinander. Dieses Spiel des 23. Spieltags der Bundesliga verspricht Spannung, denn Hoffenheim kämpft um den Klassenerhalt, während Stuttgart die internationalen Plätze im Visier hat.

Hoffenheim steht mit 21 Punkten auf Platz 15, während Stuttgart mit 35 Punkten auf Platz 7 rangiert. Die Formkurve der Gastgeber zeigt mit nur drei Siegen in den letzten 16 Pflichtspielen (4U, 9N) große Schwankungen in der Hoffenheim VfB Stuttgart Prognose auf, während die Schwaben mit nur zwei Siegen in den letzten sechs Pflichtspielen ebenfalls durchwachsene Leistungen zeigten. Stuttgart gilt bei den Buchmachern trotzdem als klarer Favorit.