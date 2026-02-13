Hoffenheim vs Freiburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.02.2026

SPORT1 Betting 13.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Hoffenheim vs Freiburg Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 14.02.2026.

Im Baden-Derby gegen den SCF hatte die TSG zuletzt nicht so gut ausgesehen. Hoffenheim konnte nur eins der letzten 13 Bundesliga-Spiele gegen Freiburg (4U, 8N) für sich entscheiden. Doch an diesem Wochenende stehen die Vorzeichen ganz gut. Unsere Hoffenheim vs Freiburg Prognose geht von einem klaren Heimsieg für die Kraichgauer aus, die ihre beeindruckende Heimserie fortsetzen dürften.

Das Bundesliga-Duell des 22. Spieltags findet am Samstag, den 14.02.2026, um 15:30 Uhr statt. Angesichts der starken Form der Gastgeber und der Auswärtsschwäche der Freiburger gibt es einen klaren Favoriten. Für unsere Experten ist der Fall klar, weshalb wir für diesen Wett Tipp den Sieg von Hoffenheim zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten empfehlen.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern auf dem Markt. Der Bookie kümmert sich mit dem Interwetten Bonus um neue Kunden. Und für Bestandskunden hat der Buchmacher aktuell den Interwetten Gutschein Code im Angebot. Auch gehört Interwetten zu den Wettanbietern, die euch immer wieder mit Gratiswetten versorgen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die TSG Hoffenheim empfängt den SC Freiburg in einer Partie, bei der die Hoffenheim vs Freiburg Quoten klar zugunsten der Heimmannschaft ausfallen. Mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von fast 59 Prozent sehen die Buchmacher die Mannschaft von Christian Ilzer deutlich vorne.

Diese Einschätzung basiert auf einer bemerkenswerten Saison, in der sich Hoffenheim vom Abstiegskandidaten zum Anwärter auf die Champions League entwickelt hat. Besonders zu Hause sind die Kraichgauer eine Macht: Sie haben die letzten sieben Pflichtspiele vor den eigenen Fans allesamt gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur fünf Gegentore kassiert.

Im Gegensatz dazu kämpft der SC Freiburg in dieser Saison mit seiner Auswärtsform. Mit nur 0,82 Punkten pro Spiel auf fremdem Rasen gehören sie zu den schwächsten sechs Auswärtsteams der Liga. Die Breisgauer haben auswärts fast doppelt so viele Gegentore (22) hinnehmen müssen, wie sie selbst erzielt haben (13).

Obwohl die jüngste Bilanz in direkten Duellen Freiburg Hoffnung macht, sprechen die aktuelle Form und insbesondere die Heimstärke der TSG für einen Erfolg der Gastgeber. Die offensive Spielweise von Hoffenheim, die auf hohes Pressing setzt und die zweithöchste Abwehrlinie der Liga aufweist, dürfte Freiburg vor große Probleme stellen.

Hoffenheim vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich vielversprechende Wett-Tipps für die Begegnung. Hier sind unsere Empfehlungen zu den Hoffenheim vs Freiburg Prognosen:

Sieg Hoffenheim ( Quote 1,73 bei Interwetten ): Trotz einer jüngsten Niederlage gegen die Bayern ist die TSG das zweitbeste Team der Bundesliga, wenn man die letzten 15 Spiele betrachtet. Die Siegesserie der Kraichgauer zu Hause ist beeindruckend, mit sieben aufeinanderfolgenden Siegen. In diesen Partien zeigte sich Hoffenheim mit durchschnittlich 2,4 Toren pro Heimspiel extrem treffsicher. Freiburgs schwache Auswärtsbilanz und die defensiven Probleme auf fremden Plätzen untermauern die Favoritenrolle der Gastgeber. Es ist die perfekte Gelegenheit für die Kraichgauer, ihre sieglose Serie gegen die Breisgauer zu beenden.

Trotz einer jüngsten Niederlage gegen die Bayern ist die TSG das zweitbeste Team der Bundesliga, wenn man die letzten 15 Spiele betrachtet. Die Siegesserie der Kraichgauer zu Hause ist beeindruckend, mit sieben aufeinanderfolgenden Siegen. In diesen Partien zeigte sich Hoffenheim mit durchschnittlich 2,4 Toren pro Heimspiel extrem treffsicher. Freiburgs schwache Auswärtsbilanz und die defensiven Probleme auf fremden Plätzen untermauern die Favoritenrolle der Gastgeber. Es ist die perfekte Gelegenheit für die Kraichgauer, ihre sieglose Serie gegen die Breisgauer zu beenden. Hoffenheim 0,5, -1,00 Asiatisches Handicap ( Quote 1,93 bei Bet365 ): Sechs der letzten sieben Heimsiege der TSG fielen mit einem Vorsprung von zwei oder mehr Toren aus, was bei diesem Tipp den vollen Gewinn bedeuten würde. Ein Sieg mit einem Tor Vorsprung brächte immerhin noch den halben Gewinn. Während dieser Siegesserie erzielte die Elf von Christian Ilzer im Schnitt 3,14 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,71 Gegentore. Freiburg hat zudem seine letzten vier Auswärtsspiele bei den aktuellen Top-Sechs-Teams verloren, was diesen Tipp zusätzlich attraktiv macht.

Sechs der letzten sieben Heimsiege der TSG fielen mit einem Vorsprung von zwei oder mehr Toren aus, was bei diesem Tipp den vollen Gewinn bedeuten würde. Ein Sieg mit einem Tor Vorsprung brächte immerhin noch den halben Gewinn. Während dieser Siegesserie erzielte die Elf von Christian Ilzer im Schnitt 3,14 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,71 Gegentore. Freiburg hat zudem seine letzten vier Auswärtsspiele bei den aktuellen Top-Sechs-Teams verloren, was diesen Tipp zusätzlich attraktiv macht. Halbzeitergebnis - Hoffenheim (Quote 2,25 bei Interwetten): Die TSG ist bekannt dafür, besonders zu Hause von Beginn an Druck zu machen. In den letzten sieben Heimspielen in der PreZero Arena führte Hoffenheim bereits zur Halbzeit und kassierte dabei nur ein einziges Gegentor in der ersten Hälfte. Mit einem Schnitt von 2,29 Toren in den ersten 45 Minuten in diesem Zeitraum stehen die Chancen gut, dass sie auch gegen Freiburg früh in Führung gehen. Die Gäste aus Freiburg blieben in sieben ihrer elf Auswärtsspiele in der ersten Halbzeit torlos.

Die passenden Anbieter für eure Wett Tipps findet ihr auf unserer Seite mit den besten Wettanbietern. Jetzt aber wünschen wir euch erst einmal viel Spaß bei einem hoffentlich packenden Bundesliga-Samstag!