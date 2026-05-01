SPORT1 Betting 01.05.2026 • 18:00 Uhr Detaillierte Prognosen, Wett Tipps und die besten Quoten für das Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und Stuttgart am 02.05.2026. Wer sichert sich die wichtigen Punkte?

Stuttgart und Hoffenheim haben in der Saison 2025/26 bereits mindestens Platz sechs sicher und dürfen somit in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall in der Europa League ran. Doch beide Teams hoffen im Endspurt noch auf die Königsklasse.

In diesem entscheidenden Bundesliga-Duell am 02.05.2026 deutet alles auf eine enge Partie zwischen Hoffenheim und Stuttgart hin, bei der eine Punkteteilung wahrscheinlich ist.

Die letzten drei direkten Duelle endeten unentschieden, was die Ausgeglichenheit der Teams unterstreicht. Wir sehen hier ebenfalls ein ausgeglichenes Spiel und spielen mit einer Quote von 4,00 bei Interwetten den Wett Tipp auf ein Unentschieden.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Drei Spieltage vor Saisonende steht in der PreZero Arena ein echtes Endspiel um die Champions-League-Qualifikation an. Hoffenheim und Stuttgart gehen mit 57 Punkten gleichauf in die Begegnung, was die Spannung zusätzlich erhöht. Die TSG hat durch zwei Siege in Folge, darunter gegen Dortmund und Hamburg, ordentlich an Fahrt aufgenommen und profitiert vom Heimvorteil.

Zuhause ist Hoffenheim eine Macht und erzielt im Schnitt 2,07 Tore pro Spiel. Nur die Top-Teams der Liga sind auf eigenem Rasen treffsicherer. Stuttgart hingegen zeigt auswärts ein wechselhaftes Bild und holte gerade mal 36,8 Prozent seiner Punkte in der Fremde. Dennoch darf die Offensive der Schwaben nicht unterschätzt werden. Mit 63 Saisontoren stellen die Brustringträger den drittbesten Angriff der Liga, angeführt von Deniz Undav, der bereits 18 Mal traf.

Die Quoten spiegeln ein enges Match wider, und auch die direkte Bilanz spricht für ein Unentschieden: Die letzten drei Partien endeten mit einer Punkteteilung. Angesichts der hohen Bedeutung des Spiels könnte sich erneut kein Team entscheidend durchsetzen.

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Hoffenheim vs Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Die Prognosen basieren auf den starken Offensivreihen beider Mannschaften und der jüngsten Historie ihrer Begegnungen.

Unentschieden ( Quote 4,00 bei Interwetten ): Die Teams sind nicht nur punktgleich, auch die letzten drei direkten Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Stuttgart hat auswärts zwar oft gewonnen oder verloren, aber gegen ein heimstarkes Hoffenheim könnte es erneut auf ein Remis hinauslaufen. Die Quote hierfür liegt bei 4,00.

Die Teams sind nicht nur punktgleich, auch die letzten drei direkten Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Stuttgart hat auswärts zwar oft gewonnen oder verloren, aber gegen ein heimstarkes Hoffenheim könnte es erneut auf ein Remis hinauslaufen. Die Quote hierfür liegt bei 4,00. Anzahl Tore 3-5 ( Quote 1,69 bei bet365 ): Beide Mannschaften sind für ihre torreichen Spiele bekannt. Hoffenheims Partien haben einen Schnitt von 3,42 Toren, bei Stuttgarts Auswärtsspielen sind es sogar 4,27. Dieser Tipp war bei acht der letzten zehn Hoffenheim-Spiele erfolgreich. Die Quote beträgt 1,69.

Beide Mannschaften sind für ihre torreichen Spiele bekannt. Hoffenheims Partien haben einen Schnitt von 3,42 Toren, bei Stuttgarts Auswärtsspielen sind es sogar 4,27. Dieser Tipp war bei acht der letzten zehn Hoffenheim-Spiele erfolgreich. Die Quote beträgt 1,69. Beide Teams treffen über 1,5 Mal (Quote 2,95 bei Interwetten): Eine etwas mutigere Wette, die aber statistisch untermauert ist. Stuttgart hat in 10 von 15 Auswärtsspielen mehr als 1,5 Gegentore kassiert und trifft selbst im Schnitt 2,4 Mal pro Auswärtsspiel. Eine Quote von 2,95 belohnt dieses Risiko.

Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, dieses Spiel verspricht Hochspannung im Kampf um die Champions League. Die besten Anbieter für eure Wetten findet ihr auf unserer Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen, das Spiel genießen und mitfiebern!