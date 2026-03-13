SPORT1 Betting 13.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Hoffenheim vs Wolfsburg Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 14.03.2026.

Dieter Hecking trainierte die Wölfe bereits von Dezember 2012 bis Oktober 2016. Nun kehrt der Routinier nach Wolfsburg zurück und soll den VfL vor dem erstmaligen Abstieg bewahren. Doch auf den “Feuerwehrmann” wartet ein schwerer Auftakt. Ein formstarkes Hoffenheim empfängt am Samstagnachmittag den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg, und unsere Prognose für dieses Duell ist eindeutig: Alles deutet auf einen Heimsieg der Kraichgauer hin.

Die Partie in der PreZero Arena, die am 14.03.2026 um 15:30 Uhr angepfiffen wird, verspricht angesichts der unterschiedlichen Tabellenkonstellationen trotzdem große Spannung. Die aktuellen Hoffenheim vs Wolfsburg Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider. Wir gehen von einem Erfolg der Gastgeber aus und empfehlen daher bei ODDSET mit einer Quote von 1,48 den Tipp auf „Sieg Hoffenheim“.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die TSG Hoffenheim geht als klarer Favorit in dieses Spiel, was nicht nur der Blick auf die Tabelle verdeutlicht, wo die Kraichgauer 14 Plätze und 25 Punkte vor den Wölfen liegen. Besonders die Heimstärke der Mannschaft von Christian Ilzer ist beeindruckend: Acht der letzten neun Ligaspiele in der PreZero Arena wurden gewonnen, bei einem Torschnitt von 2,78 Treffern pro Partie. Die jüngste Heimniederlage gegen St. Pauli (0:1) war unglücklich, da sich die TSG fünf Großchancen erarbeitete, die Gäste nur eine.

Ganz anders ist die Lage beim VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen haben 2026 gerade mal eines von zehn Ligaspielen für sich entschieden und mussten dabei sieben Niederlagen hinnehmen. In diesem Zeitraum kassierte die Defensive im Schnitt 2,7 Gegentore pro Spiel. Die Abwehrschwäche ist ein zentrales Problem, was auch der zweithöchste Wert an erwarteten Gegentoren (xGA) der gesamten Bundesliga mit 47,15 unterstreicht. Da Hoffenheim nach den Bayern die zweitbeste Offensive der Liga stellt, könnten es für die Wolfsburger Defensive sehr lange 90 Minuten werden.

Kurz vor diesem wichtigen Duell reagierte Wolfsburg auf die sportliche Krise und ersetzte Trainer Daniel Bauer durch Dieter Hecking. Ob der berühmte „Neue-Besen-Effekt“ ausreicht, um bei einem der heimstärksten Teams der Liga zu bestehen, bleibt abzuwarten.

Die Hoffenheim vs Wolfsburg Quoten sehen die Hausherren mit einer impliziten Sieg-Wahrscheinlichkeit von über 66 Prozent deutlich vorn, was unsere Hoffenheim vs Wolfsburg Prognosen untermauert.

Hoffenheim vs Wolfsburg: Wett-Tipps für Sportwetten-Freunde

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Team-News haben wir einige interessante Wett-Tipps für die Partie zusammengestellt. Die Hoffenheim vs Wolfsburg Prognosen deuten auf ein torreiches Spiel mit einem klaren Sieger hin.

Sieg Hoffenheim ( Quote 1,50 bei ODDSET ): Trotz der überraschenden Niederlage gegen St. Pauli ist die Heimbilanz der TSG überzeugend. Die Mannschaft von Trainer Ilzer dürfte kaum ein zweites Mal so verschwenderisch mit ihren Chancen umgehen. Sechs der letzten acht Ligaspiele hat Wolfsburg verloren und befindet sich tief im Abstiegskampf. Bereits das Hinspiel konnte Hoffenheim mit 3:2 für sich entscheiden, was diesen Tipp zusätzlich stützt.

Trotz der überraschenden Niederlage gegen St. Pauli ist die Heimbilanz der TSG überzeugend. Die Mannschaft von Trainer Ilzer dürfte kaum ein zweites Mal so verschwenderisch mit ihren Chancen umgehen. Sechs der letzten acht Ligaspiele hat Wolfsburg verloren und befindet sich tief im Abstiegskampf. Bereits das Hinspiel konnte Hoffenheim mit 3:2 für sich entscheiden, was diesen Tipp zusätzlich stützt. Hoffenheim Asiatisches Handicap -1.0, -1.50 ( Quote 1,91 bei bet365 ): Wolfsburg hat auswärts zuletzt einige empfindliche Niederlagen kassiert, darunter ein 0:4 in Stuttgart. Hoffenheim hingegen hat sieben der letzten neun Heimspiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. In diesem Zeitraum erzielte die Ilzer-Elf im Schnitt 2,11 Tore mehr pro Spiel als sie kassierte. Für diesen Tipp ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz nötig, um den vollen Gewinn zu erzielen.

Wolfsburg hat auswärts zuletzt einige empfindliche Niederlagen kassiert, darunter ein 0:4 in Stuttgart. Hoffenheim hingegen hat sieben der letzten neun Heimspiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. In diesem Zeitraum erzielte die Ilzer-Elf im Schnitt 2,11 Tore mehr pro Spiel als sie kassierte. Für diesen Tipp ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz nötig, um den vollen Gewinn zu erzielen. Hoffenheim über 2,5 Tore (Quote 2,25 bei ODDSET): Die TSG verfügt über die zweitbeste Offensive der Liga und trifft im Schnitt 2,1 Mal pro Spiel. Gegen die anfällige Defensive der Wolfsburger, die auswärts durchschnittlich 2,25 Gegentore zulässt, erscheint ein torreiches Spiel der Heimmannschaft wahrscheinlich. In sieben von zwölf Bundesliga-Heimspielen erzielte Hoffenheim drei oder mehr Tore. Für die Kraichgauer geht es um die wichtige Qualifikation zur Champions League, weshalb sie auf einen dominanten Sieg drängen werden. Die aktuellen Hoffenheim vs Wolfsburg Team-News bestätigen, dass die TSG offensiv aus dem Vollen schöpfen kann.

Wir hoffen, unsere Analyse und Tipps helfen euch bei eurer eigenen Einschätzung. Für die besten Wettanbieter und attraktive Angebote schaut gerne auf unserer Partnerseite vorbei. Jetzt aber lehnt euch zurück und genießt ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel!