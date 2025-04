HSV - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 11.04.2025

Unser HSV - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.04.2025 lautet: Die Hamburger haben sich am vergangenen Wochenende wieder zurück an die Tabellenspitze gekämpft. Im Wett Tipp heute gegen Abstiegskandidat Braunschweig schaut ein klarer Heimsieg heraus.