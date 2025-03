HSV - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2025

Noch führt der Hamburger SV die Tabelle im deutschen Unterhaus an (42 Punkte). Der Vorsprung auf den fünften Rang (Köln) beträgt jedoch nur einen Zähler (41). Düsseldorf (38 Punkte) fehlen ebenfalls nicht allzu viele Punkte auf den aktuellen Tabellenführer. In unserer HSV Düsseldorf Prognose können sich die Gastgeber jedoch wieder etwas von den Fortunen entfernen.

Immer noch sind die Hanseaten das einzige ungeschlagene Heimteam der 2. Bundesliga (6S, 6U). Außerdem verwandelt die Polzin-Elf das Volksparkstadion mit ihren Toren (31) regelmäßig in einen Ort für große Festivitäten. Wir spielen unseren HSV Düsseldorf Wett Tipp heute zu einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets auf “Sieg HSV”.

Darum tippen wir bei HSV vs Düsseldorf auf “Sieg HSV”:

HSV vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Das direkte Duell in der Hinrunde hat der HSV mit Bravour für sich entschieden (3:0). Die HSV Düsseldorf Quoten der besten Sportwetten Anbieter schieben den aktuellen Tabellenführer erneut in die Favoritenrolle.

HSV vs Düsseldorf Prognose: Rational gegen die Angst

Der HSV befindet sich in seiner siebten Zweitliga-Spielzeit. Nicht zum ersten Mal sind die Norddeutschen mit einer guten Ausgangslage in den März gestartet. Unter dem großen Aufstiegsdruck sind die Hanseaten jedoch regelmäßig gescheitert.

HSV - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Schüttelt die Polzin-Elf ihre jüngste Niederlage in der HSV vs Düsseldorf Prognose erfolgreich ab und knüpft zu Hause an die bisher gezeigten Leistungen an, sinken die Chancen auf Punkte für Düsseldorf rapide ab, selbst wenn die Fortunen als zweitbeste Auswärtsmannschaft nach Hamburg reist.