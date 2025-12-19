HSV gegen Frankfurt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 20.12.2025

SPORT1 Betting 19.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten HSV gegen Frankfurt Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 20.12.2025.

Das bevorstehende Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt am 20. Dezember 2025 verspricht eine enge Partie zu werden, bei der ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis ist.

Der HSV kämpft zu Hause um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während die Eintracht einen Platz im europäischen Wettbewerb anstrebt. Unsere Analyse der HSV gegen Frankfurt Quoten lässt erkennen, dass die Buchmacher sich schwertun, einen klaren Favoriten zu benennen.

Angesichts der starken Heimform des HSV und der gleichzeitigen Auswärtsschwäche der Frankfurter sehen wir in einer Punkteteilung den größten Wert. Wir empfehlen daher den Wett Tipp auf „Unentschieden“ mit einer attraktiven Quote von 3,60 bei Merkur Bets.

Analyse der Formkurven und Quoten

Die Heimstärke des Hamburger SV ist in dieser Saison der entscheidende Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. Das Team von Merlin Polzin hat alle vier Saisonsiege im eigenen Volksparkstadion errungen und dabei 13 von möglichen 21 Punkten geholt. Mit nur acht Gegentoren zu Hause stellt der HSV eine der besten Heimdefensiven der Liga.

Diese Bilanz wird jedoch auf die Probe gestellt, denn die bisherigen Gegner waren meist in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt. Das Duell mit dem Siebtplatzierten aus Frankfurt ist daher ein echter Härtetest. Ein Problem bleibt die Offensive der Hamburger: Trotz vieler Schussversuche haben sie eine der schlechtesten Chancenverwertungen der Bundesliga (8 %).

Eintracht Frankfurt hingegen reist mit einer durchwachsenen Auswärtsbilanz an. Aus den letzten vier Spielen in der Fremde konnte lediglich ein Sieg geholt werden, gekrönt von einer herben 0:6-Niederlage in Leipzig. Dino Toppmöllers Mannschaft presst hoch, was sie bei schnellen Gegenstößen anfällig macht – eine Taktik, die der HSV mit vier Kontertoren in dieser Saison bereits erfolgreich umgesetzt hat.

Zudem hat Frankfurt in jedem seiner sieben Auswärtsspiele mindestens ein Gegentor kassiert. Die aktuellen HSV gegen Frankfurt Team-News deuten auf personelle Sorgen in der Frankfurter Defensive hin, was die Situation zusätzlich erschwert. Die HSV gegen Frankfurt Prognosen werden stark von diesen Ausfällen beeinflusst.

Historisch gesehen ist die Eintracht seit zwölf Begegnungen gegen den HSV ungeschlagen. Allerdings endeten drei der letzten sechs Duelle unentschieden, was die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Punkteteilung unterstreicht.

HSV gegen Frankfurt: Wett Tipps für das Spiel

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Möglichkeiten für deine Wette. Die HSV gegen Frankfurt Prognosen zeigen, dass das Spiel in mehrere Richtungen gehen kann, aber einige Trends sind klar erkennbar. Hier sind unsere Top-Empfehlungen:

Ergebnis: Unentschieden ( Quote 3,60 bei Merkur Bets ) : Die Heimstärke des HSV trifft auf die Auswärtsschwäche der Frankfurter. Die Mannschaft von Merlin Polzin hat im Volksparkstadion bereits gegen Top-Teams wie Dortmund gepunktet. In Anbetracht dessen, dass auch die Buchmacher dieses Spiel als extrem ausgeglichen einschätzen, erscheint eine Wette auf ein Unentschieden zu einer Quote von 3,60 bei Merkur Bets besonders reizvoll.

: Die Heimstärke des HSV trifft auf die Auswärtsschwäche der Frankfurter. Die Mannschaft von Merlin Polzin hat im Volksparkstadion bereits gegen Top-Teams wie Dortmund gepunktet. In Anbetracht dessen, dass auch die Buchmacher dieses Spiel als extrem ausgeglichen einschätzen, erscheint eine Wette auf ein Unentschieden zu einer Quote von 3,60 bei Merkur Bets besonders reizvoll. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,86 bei Merkur Bets ) : In den letzten vier Partien des HSV fielen stets Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Frankfurt ist zudem für torreiche Auswärtsspiele bekannt, in denen im Schnitt über 5,0 Tore pro Spiel fallen. Die offensive Spielweise der Eintracht, gepaart mit ihrer defensiven Anfälligkeit, spricht für ein unterhaltsames Spiel mit Toren für beide Mannschaften. Hierfür wird uns von Merkur Bets eine Quote von 1,86 angeboten.

: In den letzten vier Partien des HSV fielen stets Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Frankfurt ist zudem für torreiche Auswärtsspiele bekannt, in denen im Schnitt über 5,0 Tore pro Spiel fallen. Die offensive Spielweise der Eintracht, gepaart mit ihrer defensiven Anfälligkeit, spricht für ein unterhaltsames Spiel mit Toren für beide Mannschaften. Hierfür wird uns von Merkur Bets eine Quote von 1,86 angeboten. Unentschieden & Über 2,5 Tore (Quote 9,60 bei Merkur Bets): Für besonders risikofreudige Wettfreunde bietet sich eine Kombination an. Frankfurts Spiele sind die zweittorreichsten der Liga. Sechs ihrer sieben Auswärtsspiele endeten mit drei oder mehr Toren. Da der HSV zu Hause ebenfalls torgefährlich ist (1,71 Tore im Schnitt), könnte ein torreiches Unentschieden eine lukrative Option sein. Die Quote für diesen Ausgang liegt bei 9,60. Die neuesten HSV gegen Frankfurt Team-News mit den Ausfällen in der Frankfurter Abwehr könnten diese HSV gegen Frankfurt Prognose zusätzlich stützen.

