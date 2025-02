HSV - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2025

SPORT1 Betting 20.02.2025 • 09:00 Uhr HSV - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Top-Spiel des Zweiten gegen den Dritten?

Unser HSV - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.02.2025 lautet: Die Hamburger bleiben zuhause weiter ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute lassen sie allerdings auch einen Gegentreffer zu.

Im Gleichschritt haben die Top 3 der 2. Bundesliga am vergangenen Wochenende Punkte liegen gelassen. Am kommenden Spieltag treffen der Zweite und der Dritte nun im direkten Duell aufeinander. In unserer HSV Kaiserslautern Prognose sehen wir die Gastgeber zwar im Vorteil, doch nach ihrem Ergebnis am vergangenen Sonntag sind wir etwas vorsichtig.

Wir gehen zwar nicht davon aus, dass die Rothosen diese Begegnung verlieren, doch mit Weißer Weste werden sie auch nicht aus dieser Partie gehen. Daher entscheiden wir uns für den HSV Kaiserslautern Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,87 bei Betway .

Darum tippen wir bei HSV vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Der HSV ist in dieser Zweitliga-Saison zuhause noch ungeschlagen.

Die Hamburger haben vor über 23 Jahren zuletzt ein Heimspiel gegen Kaiserslautern verloren.

In 4 der letzten 5 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

HSV vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich schlagen in dieselbe Kerbe wie wir und sehen die Gastgeber in diesem Duell in der Favoritenrolle. Bei HSV Kaiserslautern Quoten um 1,70 für Wetten auf einen Heimsieg gehen die Bookies mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 60 Prozent von einem Dreier der Rothosen aus.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,33 für Wetten auf den FCK. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher für in etwa genauso wahrscheinlich wie dass es mindestens drei Tore im Spiel gibt. Die HSV Kaiserslautern Wettquoten für „Beide Teams treffen“ bzw. „Über 2,5 Tore“ liegen in beiden Fällen im Schnitt bei 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Kaiserslautern Prognose: Leichte Vorteile bei den Gastgebern

In Hamburg wusste man nicht so recht, ob man sich über den einen Punkt in Regensburg eher ärgern oder doch freuen sollte. Nüchtern betrachtet war das Remis beim Schlusslicht der Tabelle natürlich zu wenig. Angesichts der Tatsache, dass man den Ausgleich in Unterzahl und spät mit dem zweiten Elfmeter im Spiel erzielte, war er aber irgendwie auch glücklich.

Schon am Spieltag davor brauchte es einen Elfmeter in der Nachspielzeit, um beim anderen Aufsteiger aus Münster gerade noch mit 2:1 zu gewinnen. Die letzten drei Hamburger Tore schoss dabei allesamt Davie Selke, zwei davon per Strafstoß. Ein HSV Kaiserslautern Tipp auf Selke als Torschützen bringt Quoten bis 2,30.

Überhaupt zeigten sich die Rothosen in diesem Kalenderjahr vor allem in der Schlussviertelstunde sehr treffsicher. In allen fünf Zweitliga-Partien im Jahr 2025 trafen sie nach der 75. Minute. In jedem der letzten vier Spiele trafen die Hamburger sogar ab der 83. Minute und holten alleine dadurch sechs Punkte mehr.

Zu Hause haben sie in dieser Zweitliga-Saison noch keine Partie verloren. In elf Heimspielen gab es aber auch „nur“ fünf Siege und sechs Remis. Nur Magdeburg spielte zu Hause öfter unentschieden. Mit 28 Heimtoren und überhaupt 48 Treffern ist der Nord-Klub sowohl zuhause als auch insgesamt das offensivstärkste Team im Unterhaus.

HSV – Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Regensburg (A), 2:1 Münster (A), 2:2 Hannover (H), 3:2 Hertha (A), 1:0 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:0 Hannover (H), 1:0 Hertha (A), 2:1 Münster (H), 4:2 Fürth (A), 2:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs. Kaiserslautern: 2:2 (A), 2:1 (H), 3:3 (A), 0:2 (A), 1:1 (H)

Die Gäste vom Betzenberg mussten am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr Punkte abgeben. Nach vier Dreiern in Folge kamen sie zu Hause gegen Hannover nicht über ein torloses Remis hinaus. Immerhin gab es nach dem 1:0-Erfolg bei der Hertha die zweite Weiße Weste in Folge.

Die Tatsache, dass die Roten Teufel in diesem Jahr noch nicht verloren haben, lässt sie in unserer HSV Kaiserslautern Prognose nicht völlig chancenlos erscheinen. Auswärts haben sie nur eine der letzten sechs Zweitliga-Partien verloren und drei der letzten vier für sich entschieden.

Nur Magdeburg und Düsseldorf holten in der Fremde mehr Punkte als der FCK. Von den letzten 14 Begegnungen in der 2. Bundesliga haben die Lauterer nur zwei verloren (9S, 3U). Sowohl in der Formtabelle der letzten fünf als auch in jener der letzten zehn Spieltage stehen sie auf Platz 1.

Mit dem kommenden Gegner sind sie aktuell punktgleich, haben allerdings das deutlich schlechtere Torverhältnis. Während der HSV bei einem Torverhältnis von plus 19 steht (48:29), kommt Kaiserslautern auf eine Torbilanz von lediglich plus 8 (39:31). Beide Teams haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Köln.

So seht ihr HSV – Kaiserslautern im TV oder Stream:

21. Februar 2025, 18:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Top-Spiel des 23. Zweitliga-Spieltags steigt bereits am Freitag und ist daher nur bei Sky im TV oder Stream zu sehen. Alternativ streamt auch WOW im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos die Begegnung des Zweiten gegen den Dritten.

Das Hinspiel auf dem Lauterer Betzenberg endete 2:2. Davie Selke rettete seinen Farben mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt. Für den bereits erwähnten HSV Kaiserslautern Tipp „Torschütze Selke“ liefert NEO.bet Deutschland eine Quote von 2,04.

HSV vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes – Hefti, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim; Stange, Meffert, Richter; Königsdörffer, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Mickel, Karabec, Mebude, Mikelbrencis, Elfadli, Reis, Poreba, Rossing-Lelesiit

Startelf Kaiserslautern: Krahl – Elvedi, Sirch, Bauer; Gyamerah, Breithaupt, Kaloc, Wekesser; Yokota, Ritter, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni, Alidou, Heuer, Raschl, Hanslik, Kleinhansl, Robinson, Zimmer, Redondo

Die Hamburger haben nur eines der letzten zwölf direkten Duelle mit dem FCK verloren (6S, 5U). Zu Hause waren sie dem Gegner zuletzt im August 2001, mithin vor über 23 Jahren, unterlegen, als beide noch in der Bundesliga spielten. Seitdem haben die Rothosen keines der folgenden acht Heim-Duelle verloren und sechs davon gewonnen (2U).

Für unsere HSV Kaiserslautern Prognose, die unter anderem auf Tore auf beiden Seiten abzielt, spricht auch die Tatsache, dass in sechs der letzten sieben Duelle im Volkspark beide Teams zum Torerfolg kamen – zuletzt viermal in Folge. Überhaupt schafften es in vier der letzten fünf direkten Zweitliga-Duelle beide Klubs auf die Anzeigetafel.

Unser HSV – Kaiserslautern Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Beide Klubs sind in den bisherigen fünf Zweitliga-Spielen im Kalenderjahr 2025 ungeschlagen geblieben. Der HSV hat sogar keine der letzten zehn Partien im Unterhaus verloren. Trotz zweier Pleiten hat der FCK an den letzten zehn Spieltagen aber zwei Punkte mehr geholt als die Rothosen, bei denen die Hälfte ihrer letzten zehn Begegnungen remis endete.

Ein Unentschieden ist auch am Freitag kein unwahrscheinlicher Spielausgang. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass die Hamburger zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben. Nachdem die letzten direkten Duelle zudem recht torreich waren und auch die stärkste Offensive der 2. Bundesliga auf die aktuell formstärkste Mannschaft trifft, erwarten wir einige Tore.