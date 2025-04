HSV - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 23:00 Uhr HSV - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zeigen die Rothosen eine Reaktion?

Unser HSV - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2025 lautet: Die Hamburger sind immer noch das beste Heimteam im Unterhaus und können diese Position im Wett Tipp heute gegen den KSC auch verteidigen.

Nach der 2:4-Heimpleite gegen Braunschweig und dem 2:2 auf Schalke kam Unruhe beim HSV auf. Fans und Experten befürchten nun, dass der “Frühjahrs-Fluch” wieder hereinbricht. In den vergangenen sechs Spielzeiten hatten die Rothosen die Rückkehr in die Bundesliga jeweils verpasst und dabei vor allem im Frühjahr viele wichtige Punkte liegen gelassen.

Für Panik ist es in dieser Saison aber noch viel zu früh. Seit dem Abstieg stand der Verein zu diesem Zeitpunkt nie besser da. Auch die HSV Karlsruhe Prognose macht den Hanseaten Hoffnung auf eine schnelle Trendwende.

Wir spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den HSV Karlsruhe Wett Tipp heute “Sieg HSV & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei HSV vs Karlsruhe auf “Sieg HSV & Über 1,5 Tore”:

Der HSV ist das beste Heimteam der Liga

Der KSC wartet seit 6 BL2-Gastspielen auf einen Sieg

Karlsruhe konnte gerade mal eines der vergangenen 14 Gastspiele in Hamburg für sich entscheiden

HSV vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der Heimvorteil, die Formkurve und das Tabellenbild sprechen klar für die Hamburger. So klettern die HSV vs Karlsruhe Quoten für einen Sieg der Gastgeber auch nur maximal auf einen Wert von 1,50.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Bookies, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich weit vorne liegen, für einen Dreier der Badener HSV gegen Karlsruhe Wettquoten zwischen 5,00 und 5,65.

HSV vs Karlsruhe Prognose: Lässt der KSC die Saison austrudeln?

Das 2:2 am vergangenen Spieltag auf Schalke war für den HSV eine gefühlte Niederlage. Schließlich durften die Gäste ab der 3. Minute in Überzahl spielen und lagen bis zur 81. Minute auch mit 2:1 in Führung. Trotzdem haben die Hamburger mit vier Punkten Polster auf Rang 3 weiterhin eine komfortable Position in der Tabelle. Seit Wiedereinführung der Relegation verspielte nur Holstein Kiel in der Saison 2020/21 so spät noch einen solch großen Vorsprung. Auch aus dieser Tatsache leiten wir unseren HSV Karlsruhe Tipp ab.

Im letzten Heimspiel kassierten die Männer von Coach Merlin Polzin nach zuvor 16 ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Serie erstmals seit April 2024 wieder eine Heimpleite in der Liga. Mit 28 Punkten (7S, 7U, 1N) aus 15 Spielen ist der HSV aber weiterhin das beste Heimteam im Unterhaus. Außerdem stellen die Norddeutschen mit 65 Toren die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Das ist eine neue Bestmarke im Unterhaus für den Verein. Allerdings machen die sechs Gegentreffer in den letzten beiden Partien etwas Sorge. In den ersten elf Rückrunden-Partien hatten die Rothosen nur neun Gegentore hinnehmen müssen.

Am vergangenen Wochenende sprang der KSC mit einem etwas schmeichelhaften 1:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz. Wirklich zufrieden kann man damit in Baden aber nicht sein, denn nach der Hinrunde war die Truppe von Coach Christian Eichner noch Zweiter gewesen. 15 Punkte aus 13 Spielen der zweiten Saisonhälfte reichen im Ranking der Rückserie aber lediglich für Platz 14. Mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 3 hat Karlsruhe noch eine Minichance auf die Relegation.

Bei der schwachen Form der vergangenen Wochen ist das in der Fächerstadt aber kein Thema. In den letzten sieben Spielen erzielte die Mannschaft lediglich fünf Tore. Dafür mussten die Badener in diesem Zeitraum aber auch nur vier Gegentore hinnehmen und spielten zweimal zu Null. Sieben Zähler aus den vergangenen drei Spielen (2S, 1U) sind ebenso viele Punkte wie in den sieben BL2-Partien zuvor zusammen. In der Fremde ist der Karlsruher SC allerdings seit sechs Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos (2U, 4N).

HSV - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Schalke (A), 2:4 Braunschweig (H), 3:0 Nürnberg (A), 0:0 Elversberg (H), 3:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Preußen Münster (A), 1:0 Hannover (H), 1:3 Hertha BSC (A), 0:0 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs Karlsruhe: 3:1 (A), 3:4 (H), 2:2 (A), 2:4 (A), 1:0 (H)

Beide Vereine standen sich schon 69 Mal gegenüber. 48 dieser Duelle wurden in der Bundesliga ausgetragen. Seit 2019/20 kamen elf Vergleiche in Liga 2 dazu, die für unsere HSV vs Karlsruhe Prognose natürlich besonders wichtig sind. Im Unterhaus feierte Karlsruhe lediglich zwei Siege gegen die Hamburger.

Beide stammen aus den letzten vier Aufeinandertreffen. Darunter war ein 4:3-Erfolg im Januar 2024, welcher der erste Auswärtssieg der Badener bei den Rothosen seit 1992 und nach zuvor 13 vergeblichen Anläufen war. Das 3:1 der Hanseaten in der laufenden Hinrunde im Wildpark war das erste Spiel in der Amtszeit von Merlin Polzin.

Davie Selke führt die Torschützenliste im Unterhaus mit 19 Treffern an. Am vergangenen Spieltag saß der Stürmer ziemlich überraschend mehr als 80 Minuten nur auf der Bank. Gegen den KSC wird der Angreifer aber wieder in der Startelf stehen.

Davie Selke führt die Torschützenliste im Unterhaus mit 19 Treffern an. Am vergangenen Spieltag saß der Stürmer ziemlich überraschend mehr als 80 Minuten nur auf der Bank. Gegen den KSC wird der Angreifer aber wieder in der Startelf stehen.

HSV vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, S. Hefti - Meffert - Karabec, Reis - Sahiti, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Mickel, Raab, Agyekum, Oliveira, Schonlau, Pherai, Poreba, Richter, Baldé, Glatzel, Königsdörffer, Mebude, Rössing-Lelesiit, Stange

Startelf Karlsruhe: Weiß - Kobald, M. Franke, Beifus - Pinto Pedrosa, Burnic - Jensen, Rapp, Wanitzek - Ben Farhat, Conte

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Bormuth, La. Günther, Hunziker, Egloff, Schleusener, Kaufmann, Heußer, Herold

Die Hausherren müssen am Sonntag ohne Jatta, Katterbach, Muheim und Soumahoro auskommen.

Bei den Gästen verpassen sogar nur Pfeiffer und Sihlaroglu die Reise nach Hamburg. Große Auswirkungen auf die HSV vs. Karlsruhe Prognose hat das somit nicht.

Unser HSV - Karlsruhe Tipp: Sieg HSV & Über 1,5 Tore

Der HSV hat den direkten Aufstieg immer noch in der eigenen Hand und muss bei einem Polster von vier Zählern auf Rang 3 sicher nicht nervös werden. Am Sonntag trauen wir den Hamburgern einen weiteren Schritt in Richtung erste Liga zu, denn einerseits spielt der KSC keine gute Rückrunde und tut sich in der zweiten Saisonhälfte vor allem in der Fremde schwer, andererseits ist der HSV das beste Heimteam der Liga und kann auch eine gute Heimbilanz gegen die Badener vorweisen.

Zudem geht es für die Gäste im Endspurt der Saison nicht mehr wirklich um etwas, da fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zu viel erscheinen. So rechnen wir mit ein paar Toren und einem Heimsieg.