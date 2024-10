HSV - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

Unser HSV - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.10.2024 lautet: Beide Teams sind im vorderen Bereich der Tabelle angesiedelt und liegen nur einen Punkt auseinander. In unserem Wett Tipp heute ist mit einem packenden Match zu rechnen.

Die Rothosen aus Hamburg spielten zuletzt stark auf und fertigten Fortuna Düsseldorf mit 3:0 ab. Darüber hinaus ist der HSV seit fünf Liga-Duellen ungeschlagen und will seine Serie gegen den Tabellenzweiten weiter ausbauen. Zu den großen Überraschungen in dieser Spielzeit gehört der FCM. Dennoch ließen die Kicker zuletzt beim 2:2 gegen Greuther Fürth auf heimischem Boden Punkte liegen. In unserer HSV Magdeburg Prognose gehen wir von einem offensiv geführten Match aus, schätzen aber die Nordlichter stärker ein, trauen den Gästen aus Sachsen-Anhalt aber mindestens ein Tor zu.

Darum tippen wir bei HSV vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

HSV vs Magdeburg Quoten Analyse:

Wenngleich Magdeburg in der aktuellen Saison das auswärtsstärkste Team der Liga ist, sind die Rollen in diesem Match mehr als deutlich verteilt. Laut Wettanbieter-Einschätzung gehen die Hausherren aus Hamburg als Favorit ins Rennen und sind mit durchschnittlichen HSV Magdeburg Quoten von 1,65 gesetzt. Die Gäste werden mit Quoten um 4,75 belohnt.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Für diesen Spielausgang gewähren unsere Sportwetten Anbieter HSV Magdeburg Wettquoten in Höhe von ca. 1,40. Darüber hinaus ist mit beiderseitigen Toren zu rechnen.

HSV vs Magdeburg Prognose: Hält der FCM auswärts seine Weiße Weste?

HSV - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Die Offensive der Magdeburger ist extrem gefährlich und erzielte an den vergangenen acht Spieltagen satte 17 Tore. Nur der 1. FC Köln (20), der Karlsruher SC (19) und der HSV (19) waren treffsicherer. Elf der 17 Treffer kamen auf gegnerischem Boden zustande. Alle vier Auswärtsspiele wurden im deutschen Unterhaus siegreich gestaltet. Somit übernimmt der FCM die Rolle des auswärtsstärksten Zweitligisten. Mit dem Hamburger SV wartet nun aber in der Fremde der erste Konkurrent aus dem vorderen Tabellendrittel.

So seht ihr HSV - Magdeburg im TV oder Stream:

HSV vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Beim HSV fällt mit Robert Glatzel der beste Angreifer aus. Der Neuner erzielte sieben Tore in der laufenden Saison und wird voraussichtlich bis Ende Februar 2025 aufgrund eines Sehnenrisses fehlen. Für ihn wird vermutlich Ransford Königsdörffer, der zuletzt von der Bank kam, in die Startformation rutschen. Der 23-jährige Rechtsaußen ist mit vier Toren hinter Glatzel der beste Angreifer der Rothosen. Der Torjäger dürfte in unserer HSV Magdeburg Prognose bis in die Haarspitzen motiviert sein.