Inter Mailand - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten 23.4.2025

SPORT1 Betting 22.04.2025 • 12:00 Uhr Inter Mailand - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Halbfinale Rückspiel Wette | Welche Mailänder ziehen ins Cup-Finale ein?

Unser Inter Mailand - AC Milan Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Halbfinale Rückspiel am 23.04.2025 lautet: Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen, schließlich laufen die beiden Teams auch wieder im selben Stadion auf. Im Wett Tipp heute sehen wir dann aber doch die Nerazzurri aufgrund ihrer aktuellen Form im Vorteil.

Am 23. April 2025 steht das Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia bevor, wenn Inter Mailand auf AC Milan trifft. Dieses Derby della Madonnina verspricht, ein wahres Fußballfest zu werden.

Inter Mailand ist dabei der Favorit der Buchmacher. Das letzte Aufeinandertreffen in der Coppa Italia endete 1:1, aber in der Vergangenheit haben die Nerazzurri oft die Oberhand behalten, was unsere Inter Mailand AC Milan Prognose beeinflusst. Wird Inter seine Serie fortsetzen oder kann AC Milan eine Überraschung liefern?

Unser Inter Mailand AC Milan Wett Tipp heute lautet: “Sieg Inter Mailand” zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AC Milan auf “Sieg Inter Mailand”:

Inter Mailand hat in diesem Wettbewerb seit 15 aufeinanderfolgenden Partien nicht nach 90 Minuten verloren.

Inter Mailand hat in diesem Wettbewerb seit 9 aufeinanderfolgenden Partien zuhause nicht mehr nach 90 Minuten verloren.

Das letzte Mal, dass Inter Mailand daheim in diesem Turnier gegen AC Mailand spielte, lautete das Endergebnis 3:0, was unserem Inter Mailand vs AC Milan Tipp hilft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs AC Milan Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia am 23. April 2025 tendieren wir dazu, auf einen Sieg für Inter Mailand zu setzen. Inter hat in diesem Wettbewerb eine beeindruckende Serie von 15 ungeschlagenen Spielen und hat seit 9 Partien auf heimischem Boden nicht verloren - jeweils nach 90 Minuten. Die Buchmacher favorisieren die diesmaligen Hausherren in der Inter Mailand AC Milan Prognose in den Sportwetten Apps mit einer Quote von 2,00 für einen Heimsieg.

Das Unentschieden steigt dann schon auf Werte von 3,60, die sich nahe an jenen für den Auswärtssieg befinden. Für einen Erfolg der Rossoneri schauen nämlich Inter Mailand vs. AC Milan Wettquoten von 3,65 heraus. Sportwetten Bonus gefällig? Hier werdet ihr fündig.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Inter Mailand - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:1 Bologna (A), 2:2 Bayern (H), 3:1 Cagliari (H), 2:1 Bayern (A), 2:2 Parma (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 Atalanta Bergamo (H), 4:0 Udinese (A), 2:2 Fiorentina (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. AC Milan: 1:1 (A), 1:1 (A), 2:3 (H), 1:2 (H), 2:1 (A).

Unser Inter Mailand - AC Milan Tipp: Sieg Inter Mailand

Diese Fakten in der Inter Mailand gegen AC Milan Prognose sprechen klar für einen Sieg der Nerazzurri in diesem spannenden Derby della Madonnina. Milan darf zwar nicht unterschätzt werden, doch die Hausherren haben die besseren Karten in der Hand.