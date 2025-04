Inter Mailand - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten 27.04.2025

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 09:00 Uhr Inter Mailand - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie geht Simone Inzaghi mit dem engen Spielplan um?

Unser Inter Mailand - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2025 lautet: Zwischen den beiden erfolgreichsten Teams der Rückrunde entwickelt sich im Wett Tipp heute eine Paarung, in der bereits ein Tor entscheiden könnte.

In unserer Inter Mailand AS Rom Prognose beschäftigen wir uns mit zwei anpassungsfähigen Mannschaften, die gleichermaßen auf einen Sieg angewiesen sind. Die Nerazzurri liegen an der Tabellenspitze, gleichauf mit dem SSC Neapel (je 71 Punkte). Claudio Ranieri und sein Team fehlen derzeit nur noch drei Punkte auf die Champions-League-Plätze.

Ihre letzte Niederlage in der Serie A haben die Gäste aus der italienischen Hauptstadt am 15. Dezember 2024 kassiert. Seither lehrt das defensive Grundgerüst von Ranieri fast jedem Kontrahenten das Fürchten. Für den Inter Mailand AS Rom Wett Tipp heute wählen wir eine Quote von 1,86 bei NEO.bet und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AS Rom auf “Unter 2,5 Tore”:

AS Rom hat ligaweit die wenigsten Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert (12).

In keinem der letzten 13 Liga-Spiele hat AS Rom mehr als ein Gegentor erlaubt.

Nur Neapel (28,4 xGA) hat weniger erwartbare Gegentore als Inter Mailand (29,2 xGA) zugelassen.

Inter Mailand vs AS Rom Quoten Analyse:

Erst vor wenigen Tagen verloren die Nerazzurri das Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia gegen den Stadtrivalen AC Milan mit 0:3 (Hinspiel: 1:1). Das Triple aus Liga, Pokal und Champions League ist somit nicht mehr möglich, ein Sieg im kommenden Heimspiel laut den Inter Mailand AS Rom Rom Quoten dagegen schon.

Vier Siege in Serie hat Inter gegen den Klub aus der italienischen Hauptstadt zuletzt gefeiert. Ein erneuter Dreier des Tabellenführers bringt euch Inter Mailand AS Rom Wettquoten von knapp unter 1,80. Die Gäste nehmen mit Quoten von circa 4,75 die Rolle des Außenseiters ein.

Inter Mailand vs AS Rom Prognose: Zwei Teams auf Augenhöhe

Wer die Serie A verfolgt, darf sich diese Partie nicht entgehen lassen. Die beste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte (34 Punkte) gastiert beim aktuellen Tabellenführer aus Mailand.

Die Entwicklung der Römer seit der Anstellung von Claudio Ranieri ist bemerkenswert. Unter seiner Anleitung haben die Giallorossi durchschnittlich 2,10 Punkte pro Ligaspiel gesammelt. Das reicht ziemlich nahe an den Punkteschnitt von Inter über die gesamte Spielzeit heran (2,15) und lässt uns im Inter Mailand vs. AS Rom Tipp über eine “Doppelte Chance X2” nachdenken.

Vollkommen abwegig wäre ein Punktgewinn der Gelb-Roten im Giuseppe-Meazza-Stadion zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs. Die Ranieri-Elf ist seit 17 Spieltagen nicht mehr innerhalb der Serie A bezwungen worden (12S, 5U).

Möglicherweise kann der in Rom geborene Trainer eine verloren geglaubte Saison noch mit der Qualifikation für die kommende Champions-League-Spielzeit krönen. Wir trauen den Gästen in der Inter Mailand vs AS Rom Prognose jedenfalls eine kleine Überraschung zu.

Inter Mailand vs AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:3 AC Milan (H), 0:1 Bologna (A), 2:2 Bayern (H), 3:1 Cagliari (H), 2:1 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Hellas Verona (H), 1:1 Lazio Rom (A), 1:1 Juventus (H), 1:0 Lecce (A), 1:0 Cagliari (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. AS Rom: 1:0 (A), 4:2 (A), 1:0 (H), 2:0 (A), 1:2 (H).

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg unter dem 73-Jährigen ist die fantastische Grundordnung in der Defensive. Sie wird dank hoher Disziplin stets bewahrt. Aus dem Spiel heraus hat keine Mannschaft der Serie A weniger Gegentore als die Roma kassiert (12).

Wie sehr dieser großartige Wert an die Zeit unter Ranieri gekoppelt ist, erkennt ihr beim Blick auf das Tableau der zweiten Saisonhälfte. In dieser Hinsicht hat kein Team weniger Gegentore als der Hauptstadt-Klub zugelassen (8).

Für das eigene Angriffsspiel begnügen sich die Gäste gerne mit einem Treffer. Das gelingt den Ranieri-Schützlingen aufgrund ihrer hohen individuellen Qualität aber fast immer. Auf nationaler Ebene haben die Giallorossi in neun der letzten elf Liga-Spiele nur einen Treffer erzielt.

Das erhöht unsere Chancen für einen erfolgreichen Inter Mailand gegen AS Rom Tipp auf "Unter 2,5 Tore".

Unsere Inter Mailand vs. AS Rom Prognose lässt sich ebenfalls historisch begründen. Drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen haben weniger als drei Treffer auf die Anzeigetafel gebracht.

So seht ihr Inter Mailand vs AS Rom im TV oder Stream:

27. April 2025, 15 Uhr, Giuseppe Meazza Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Inter hat sich in der Königsklasse zwar gegen Bayern (2:1, 2:2) durchsetzen können, aber zuletzt mehrfach einen Sieg verpasst. Der 20-fache italienische Meister verpasste in vier der letzten sechs Paarungen einen Sieg.

Zusätzlich ist der Spielplan ziemlich eng getaktet. Das Duell gegen die Ranieri-Elf findet zwischen dem jüngst verlorenen Coppa-Italia-Halbfinale und dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona statt. Insofern dürfte ein energiesparender Spielansatz Priorität haben.

Inter Mailand vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bastoni, Bisseck, de Vrij, Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Di Gennaro, Pavard, Acerbi, Dimarco, Cocchi, Asllani, Berenbruch, Zalewski, Joaquin Correa, Taremi

Startelf AS Rom: Svilar - Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino, Baldanzi, Soule, Shomurodov

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Hummels, Eddine, Sangare, Rensch, Paredes, Gourna.Douath, Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk

Die Defensive wird vermutlich ebenso auf Seiten der Hausherren im Vordergrund stehen. Verteidigen kann Inter (29,2 xGA) jedenfalls ziemlich gut. Vorne hingegen muss Simone Inzaghi rotieren.

Marcus Thuram wird noch nicht wieder zur Verfügung stehen, ebenso wie Piotr Zielinski. Hinzu kommt der Ausfall des gelbgesperrten Mittelfeldspielers Henrikh Mkhitaryan.

Unser Inter Mailand vs AS Rom Tipp: Unter 2,5 Tore

Die letzten sechs Liga-Spiele der Gäste haben jeweils “Unter 2,5 Tore” enthalten. Zusätzlich hat in keinem der fünf vorangegangenen Pflichtspiele der Giallorossi eine Mannschaft mehr als einen Treffer erzielt.