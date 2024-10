Inter Mailand - FC Turin Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 11:00 Uhr Inter Mailand - FC Turin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Entführt Torino zum 2. Mal diese Saison Punkte aus Mailand?

Unser Inter Mailand - FC Turin Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.10.2024 lautet: Die Gastgeber sind die nominellen Favoriten. In unserem Wett Tipp heute trauen wir aber auch den Gästen einen Treffer zu.

Der Samstag in der italienischen Serie A wird dieses Mal im Giuseppe Meazza beendet. In unserer Inter Mailand FC Turin Prognose treffen dort zwei aktuelle Tabellennachbarn der höchsten italienischen Spielklasse aufeinander. In der Vergangenheit hatten die Nerazzurri in der Regel keine Probleme mit dem kommenden Gegner.

Für uns ist der amtierende Meister auch im kommenden Duell der Favorit, doch gewisse Restzweifel bestehen, weshalb wir uns aus guten Gründen für den Inter Mailand FC Turin Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei NEO.bet entscheiden.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs FC Turin auf „Beide Teams treffen“:

Inter Mailand hat in den saisonübergreifend letzten 9 Serie-A-Spielen getroffen.

FC Turin hat in 7 von 8 Pflichtspielen in dieser Saison getroffen.

In dieser Spielzeit entführte Torino bereits ein 2:2 bei AC Milan.

Inter Mailand vs FC Turin Quoten Analyse:

Die Buchmacher sind von einem Heimsieg fest überzeugt. Anders lassen sich die Inter Mailand FC Turin Quoten nicht interpretieren. Während man für Wetten auf die Gastgeber Quoten von höchstens 1,33 erhält, wird man bei einem Tipp auf einen Auswärtserfolg mit Quoten bis 9,50 belohnt.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Bookies, die vermehrt auch Apple Pay Sportwetten im Angebot haben, den Gästen zu. Das wird daran deutlich, dass die Inter Mailand FC Turin Wettquoten für „Beide Teams treffen“ die Marke von 2,00 knacken. Wir sehen das anders und können uns ein Tor der Gäste sehr gut vorstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs FC Turin Prognose: Gäste erweisen sich als harter Brocken

Inter strebt eine perfekte Woche an! Nach dem 3:2-Erfolg am vergangenen Spieltag bei Udinese Calcio konnten die Nerazzurri unter der Woche einen klaren Sieg in der Champions League feiern. Zu Hause ließ man Roter Stern Belgrad aus Serbien keine Chance und gewann souverän mit 4:0.

Noch vor diesen beiden Triumphen waren die Mailänder in drei Pflichtspielen in Folge sieglos geblieben (2U, 1N). In diesem Zeitraum gab es dann auch die bisher einzige Niederlage in dieser Saison. Im Derby della Madonnina gab es eine späte 1:2-Pleite gegen den Stadtrivalen AC Milan.

Es war gleichzeitig die einzige Pflichtspiel-Niederlage im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion seit der 1:2-Pleite nach Verlängerung gegen den FC Bologna im Achtelfinale der Coppa Italia in der Vorsaison. Umgerechnet war die Schlappe gegen den Lokalrivalen die einzige im heimischen Stadion in den letzten 18 Pflichtspielen (14S, 3U).

Insofern lässt es sich nüchtern betrachtet nachvollziehen, warum der Inter Mailand FC Turin Tipp auf einen Heimsieg diese niedrigen Quoten mit sich bringt. Drei der Heimspiele in dieser Saison haben die Nerazzurri zu Null gewonnen. In der Serie A stehen sie mit einer 3-2-1-Bilanz und 13:7 Toren auf dem vierten Rang.

Inter Mailand - FC Turin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:0 Roter Stern Belgrad (H), 3:2 Udinese (A), 1:2 AC Milan (H), 0:0 Manchester City (A), 1:1 Monza (A)

Letzte 5 Spiele FC Turin: 2:3 Lazio Rom (H), 1:2 Empoli (H), 3:2 Hellas Verona (A), 0:0 Lecce (H), 1:0 Venedig (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs FC Turin: 2:0 (H), 3:0 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

Nur einen Platz dahinter steht Torino mit ebenfalls einer 3-2-1-Bilanz, allerdings nur 10:8 Toren. Die bisher einzige Niederlage in dieser Serie-A-Saison gab es erst am vergangenen Wochenende, als man zu Hause Lazio Rom knapp mit 2:3 unterlag. Heißt aber auch: Auswärts ist „Il Toro“ in dieser Spielzeit noch ungeschlagen.

In drei Liga-Auswärtsspielen in dieser Saison gab es zwei Siege und ein Remis. Kein anderes Team in der Serie A holte in der Fremde bislang mehr Punkte. Nur Juventus und Empoli konnten auf des Gegners Platz ebenfalls sieben Zähler aus drei Partien holen. Gegen Empoli verlor der FC Turin vor dem letzten Spieltag mit 1:2 in der Coppa Italia.

Damit reisen die Granatroten mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ins San Siro. Allerdings haben die Turiner in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können. Am ersten Spieltag gastierten sie auch schon in Mailand und entführten im Gastspiel bei AC Milan ein 2:2.

Gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo gab es zu Hause einen 2:1-Erfolg. Zudem konnte Torino in sieben von acht Pflichtspielen in dieser Saison treffen. In fünf dieser Partien erzielten sie mindestens zwei Tore. Insofern gibt es in der Inter Mailand FC Turin Prognose für „Beide Teams treffen“ durchaus einige gute Argumente.

So seht ihr Inter Mailand - FC Turin im TV oder Stream:

5. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Giuseppe Meazza Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Spiele aus der italienischen Serie A gibt es live und exklusiv nur bei DAZN im kostenpflichtigen Abo, wo ihr auch den Inter Mailand FC Turin Tipp nachverfolgen könnt. Ausgewählte Spiele zeigt der Anbieter auch „for free“, doch diese Begegnung ist dieses Mal nicht dabei.

Die Nerazzurri sind seit zehn direkten Duellen mit den Turinern ungeschlagen. Ganze neun dieser letzten zehn Aufeinandertreffen konnten sie für sich entscheiden. Die letzten vier direkten Begegnungen gewannen sie ohne Gegentor.

Inter Mailand vs FC Turin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa

Startelf FC Turin: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata

Ersatzbank FC Turin: Paleari, Donnarumma, Bayeye, Linetty, Maripan, Vojvoda, Sosa, Karamoh, Dembele, Gineitis, Sanabria, Balcot, Vlasic

Auch wenn die Granatroten weiter zurückblickend nur ein Tor in den letzten sechs direkten Duellen erzielen konnten, bleiben wir bei unserer Inter Mailand FC Turin Prognose, die mindestens einen Treffer des Außenseiters vorsieht.

Die Nerazzurri kassierten in den letzten drei Liga-Spielen stets Gegentreffer, während Torino nach sechs Spieltagen schon auf zehn Tore kommt. Zumindest, wenn ihr einen Gratiswetten Code erbeuten könnt, solltet ihr an der Option „Beide Teams treffen“ nicht herumkommen.

Unser Inter Mailand - FC Turin Tipp: „Beide Teams treffen“

Den FC Turin hätte man nach sechs Spieltagen nicht unbedingt unter den Top 5 der Serie A erwartet. Auswärts ist „Il Toro“ noch ohne Niederlage. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es am Samstag die erste Auswärtspleite geben wird, aber nachdem die Turiner in sieben ihrer acht Pflichtspiele in dieser Saison treffen konnten und die Mailänder im Schnitt etwas mehr als ein Gegentor pro Spieltag kassierten, sehen wir Value in einer Torwette, allen voran bei den diesbezüglichen Quoten.