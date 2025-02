Inter Mailand - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten 10.2.25

Unser Inter Mailand - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.02.2025 lautet: Die Nerazzurri dürfen sich keinen Ausrutscher leisten, wenn sie an Spitzenreiter Napoli dranbleiben wollen. Im Wett Tipp heute gegen Fiorentina spricht viel für Inter, wir setzen aber auf einige Tore.

Am 10. Februar 2025, um 20:45 Uhr, treffen im Giuseppe Meazza Stadion zwei Giganten der Serie A aufeinander: Inter Mailand und AC Florenz. Inter Mailand, aktuell auf Platz 2 der Tabelle mit 51 Punkten, empfängt den Viertplatzierten AC Florenz, der 42 Punkte auf dem Konto hat.

In den letzten fünf Pflicht-Begegnungen hat Inter drei Mal die Null gehalten und dabei 1,80 Tore im Schnitt erzielt (3S, 1U, 1N). Florenz hingegen kommt mit einer beeindruckenden Serie von drei Siegen in den letzten drei Spielen. Im Nachtrag am Donnerstag wurde Inter vor heimischem Publikum sogar mit 3:0 abgeschossen, nun wartet das Rückspiel.