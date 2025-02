Inter Mailand – Genua Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

Inter Mailand – Genua Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Was ist bloß mit Inter Mailand los?

Inter Mailand – Genua Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Was ist bloß mit Inter Mailand los?

Unser Inter Mailand - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Nerazzurri konnten nur eines der letzten vier Liga-Spiele gewinnen, kassierten zwei Niederlagen bei einem Remis. Im Wett Tipp heute wird das Duell des Meisters mit Genua aber einseitig.

Am 22. Februar 2025 um 20:45 Uhr empfängt Inter Mailand den CFC Genua im Giuseppe Meazza Stadion zum 26. Spieltag der Serie A.

Inter Mailand, derzeit auf dem 2. Platz mit 54 Punkten, will seine beeindruckende Heimserie fortsetzen, während Genua, auf Platz 11 mit 30 Punkten, auf eine Überraschung hofft.

Zuletzt gelang den Nerazzurri allerdings nur ein Sieg in vier Liga-Spielen (1U, 2N), trotzdem ist der Meister in der Inter Mailand Genua Prognose klar favorisiert. Schiedsrichter Marco Piccinini wird das Spiel leiten.

Daher lautet unser Inter Mailand Genua Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen: Nein“ zu einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home .

