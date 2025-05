Inter Mailand - Hellas Verona Tipp, Prognose, Quoten 3.5.

Inter Mailand - Hellas Verona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Inter an Neo-Spitzenreiter Neapel dran?

Unser Inter Mailand - Hellas Verona Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2025 lautet: Die Nerazzurri müssen sich ihre Kräfte einteilen und mussten erst unter der Woche beim 3:3 gegen Barcelona an ihre Grenzen gehen. Im Wett Tipp heute bleiben sie gegen Hellas Verona aber auf Kurs.

Am 3. Mai 2025 um 20:45 Uhr treffen im Giuseppe Meazza Stadion Inter Mailand und Verona in der Serie A aufeinander. Dieses Spiel verspricht spannend zu werden, da Inter, aktuell auf Platz 2 mit 71 Punkten, die klare Favoriten sind. Verona kämpft auf Platz 15 mit 32 Punkten ums Überleben in der Liga.